Mundial Qatar 2022, en vivo: últimas noticias de la selección argentina y los partidos de hoy, minuto a minuto

01.30 Marruecos ante la posibilidad de hacer historia contra una Canadá eliminada

El seleccionado marroquí busca hacer historia y clasificar a octavos de final en su sexta participación en la cita mundialista. Se enfrenta desde las 12 a la eliminada Canadá que intentará rescatar por lo menos un punto para no irse con cero.

Canadá y Marruecos se miden en el estadio Al Thumama Stadium de Qatar, en un partido correspondiente al grupo F del Mundial de fútbol 2022. Televisan TVP, DSports, y se podrá seguir online por las plataformas Flow y DirecTV Go. En la zona, Canadá viene de perder ante Croacia por 4-1 mientras que Marruecos llega a este encuentro tras ganar ante Bélgica por 2-0. Marruecos parte como favorito según los últimos pronósticos, con una probabilidad de victoria del 65% por sobre el empate y el posible triunfo de Canadá.

01.15 Croacia busca clasificar primera pero Bélgica necesita ganar sí o sí

A las 12 del mediodía, la subcampeona del mundo en 2018, Croacia se mide con Bélgica en uno de los partidos más igualados de la copa del mundo. Los croatas lideran el grupo con cuatro unidadades pero quieren ganar para mantener esa posición y clasificar primeros. Sin embargo, los Red Devils belgas necesitan ganar si o si para avanzar a octavos de final.

El croata Luka Modric saluda a los aficionados tras un juego del Grupo F del Mundial entre Croacia y Marruecos, en el estadio Al Bayt, en Jor, Qatar, el 23 de noviembre de 2022. (AP Foto/Manu Fernández)

Croacia y Bélgica se miden en el estadio Ahmad bin Ali Stadium de Qatar. Televisan TyC Sports, DSports, y se podrá seguir online por las plataformas Flow y DirecTV Go. En la zona, Croacia viene de ganar ante Canadá por 4-1 mientras que Bélgica llega a este encuentro tras caer ante Marruecos por 2-0. Bélgica parte como favorito según los últimos pronósticos, con una probabilidad de victoria del 47% por sobre el empate y el posible triunfo de Croacia.

01.00 La curiosa apuesta que perdió Szczesny en el penal que cobró el árbitro frente a la Argentina

El triunfo de la Argentina ante Polonia resultó 2-0, pero podría haber tenido un gol más tras el fallo del capitán argentino, Lionel Messi, en el penal que el árbitro del encuentro, Danny Makkelie, finalmente cobró luego de revisar el VAR por un golpe en la cara del arquero Wojciech Szczesny sobre “la pulga” en el área.

Sin embargo, mientras Makkelie revisaba la jugada, Szczesny le apostó dinero a Messi sobre que no cobraría penal. “Le aposté a Messi 100 euros a que el arbitro no iba a dar el penal... así que perdí una apuesta con Messi. No sé si está permitido, tal vez me sancionen... no le voy a pagar, ya tiene bastante dinero...”, contó en tono de broma a la TV2 de Noruega.

El resultado fue otro, y el penal se ejecutó, pero el arquero de Juventus paró el remate de Messi con el brazo izquierdo y mantuvo la valla invicta en el primer tiempo.

La atajada de Szczesny a Messi Richard Heathcote - Getty Images Europe

00.30 El partido frente a Australia será el número 1000 de la carrera de Messi

El astro argentino parece no saciar su hambre con récords y números que quedarán en la historia del fútbol. Lionel Messi llegó a la copa del mundo con 996 partidos disputados entre clubes y selección y ahora, gracias al pase a octavos tras la victoria frente a Polonia, el crack argentino llegará a los 1000 partidos con el seleccionado nacional.

Argentina vs Polonia Lionel Messi Aníbal Greco - La Nación

Desde su debut en el Barcelona hasta su estruendosa salida a mediados de 2021, disputó con la escuadra catalana 778 partidos. Luego, llegado a París, y hasta el momento “la pulga” acumula 53 encuentros con el PSG. Mientras que con la selección alcanzó el asombroso registro de 168. Lo que se traduce en 999 partidos en toda su carrera.

00.00 Messi habló sobre lo ocurrido con Lewandowski

En la previa y durante el encuentro hubo una competencia particular durante el encuentro final de la fase de grupos del grupo C entre Argentina y Polonia. Y es que desde el Balón de Oro de 2021, el delantero polaco se había mostrado resentido por perderlo ante “la pulga. Hoy, en el final del partido protagonizaron un pequeño cruce cuando Lio Messi se negó a darle la mano al jugador del Barcelona.

Argentina vs Polonia Lionel Messi y Robert Lewandowski Aníbal Greco - La Nación

Sin embargo, en declaraciones a la prensa, el astro argentino despejó dudas y dijo que lo que “lo que pasa en la cancha queda en la cancha” y sentenció: “Lo que pasa en el vestuario queda en el vestuario. Yo jamás voy a contar las cosas que nos decimos en la intimidad”.

