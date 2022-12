Selección argentina: Lionel Scaloni disparó por elevación contra Louis Van Gaal, celebró a su equipo y lamentó una noticia trágica

escuchar

El tono mesurado es característico en Lionel Scaloni ante un micrófono, por más que al borde de la cancha el DT camine nervioso, proteste, gesticule, grite. Con el mismo volumen y las mismas notas puede elogiar a su equipo, ensalzar a Lionel Messi como el mejor del mundo, criticar indirecta o veladamente a Louis van Gaal y hablar de una tragedia. Como la que ocurrió justo en uno de los dos días más importantes de su carrera como seleccionador de la Argentina, tras el 2-2, con 4-3 en la definición por penales, contra Países Bajos para pasar a una semifinal del Mundial Qatar 2022.

“Ellos plantearon en el segundo tiempo un partido muy extraño, muy cortado con pelotazos a los delanteros, pero aun así fuimos el equipo que más atacó. Ellos no tenían muchas más opciones de hacernos goles. Jugando otro fútbol en la prórroga, el partido iba a cambiar. Ellos se conformaron con el 2 a 2; eso fue evidente. El único que propuso ganar en esos 30 minutos fue Argentina. La forma de jugar nuestra es siempre la misma, y tenemos que estar preparados para cuando el partido lo exija”, juzgó, y comparó, el esquema neerlandés, en la conferencia de prensa. No nombró a Van Gaal, pero aludió a su colega: “En cuanto a la cultura futbolística de Holanda, da resultado en los mundiales. Después podemos ver las formas. en el segundo tiempo el partido fue feo de ver. Pero es lícito jugar como él quiera. Cada entrenador elige cómo atacar y cómo defender”.

Scaloni se saluda con Louis van Gaal antes del cuarto de final en Lusail; luego deslizó críticas veladas contra él. Aníbal Greco - LA NACIÓN

Scaloni parecía tener una carga de enojo. Una adicional a la que le generó la filtración periodística que en la semana había revelado que Rodrigo De Paul no estaba en óptimas condiciones para afrontar el cuarto de final este viernes. Parecía disgustado con Van Gaal, que había sugerido que la Argentina jugaba con diez hombres en defensa, por entender que Lionel Messi no participa en esa faceta. El entrenador argentino tuvo algo por decir sobre eso. “Son cosas que suceden en la cancha y quedan ahí”, introdujo sobre las rispideces entre los dos planteles en Lusail. Pero no dejó de aludir a la declaración del DT neerlandés: “No jugamos con uno menos hoy; jugamos con once. Leo mostró que es el mejor de todos los tiempos, y por suerte lo tenemos nosotros”, elogió y a la vez retrucó.

Claro que sus halagos incluyeron a sus dirigidos, semifinalistas del Mundial. “No merecimos llegar a los penales. El equipo tiene un espíritu de saber afrontar en cada momento la situación. Siguió dando la cara en un partido complicado, muy difícil. Cuando creés que está todo terminado, no se termina. Este equipo tiene con qué, actitud, orgullo, para no dar nada por perdido”, subrayó Scaloni en la sala de prensa, cerca de una hora después de la resolución por penales. Y le gustó mucho algo puntual de la selección.

Algo que ilustra eso de la actitud que él destacó. “El equipo estaba confiado. Nos sobraba un pateador [para los penales], por las ganas que tenían de patear. Normalmente hay que andar señalando, y acá había muchos. Sólo tuvimos que decidir el orden; nos sobraban ejecutantes”, celebró Scaloni, que enfatizó que la Argentina quiso evitar esa forma de definición. “El primer tiempo de la prórroga teníamos la posibilidad de meter a [Ángel] Di María, que podía ser un arma, pero no estaba en las mejores condiciones. Había que pensar en los penales, los lanzadores, pero siempre pensando en atacar. Tuvimos posibilidades de ganar. El partido estaba para nosotros en el alargue, más allá de la fatalidad que había pasado en el último minuto”, dijo. La fatalidad fue la estupenda jugada preparada con que Países Bajos consiguió el 2-2 en la penúltima acción del tiempo regular.

"Lo conozco, tengo buena relación con él", dijo Scaloni sobre el referí español Mateu Lahoz, a quien se quejó el equipo argentino por el segundo gol neerlandés. LA NACION

El empate se dio con un discutido tiro libre sancionado por Antonio Miguel Mateu Lahoz, el juez español de quien los futbolistas argentinos se quejaron amargamente tras el partido. Su entrenador prefirió no sumergirse en ese barro declarativo. “Del árbitro no voy a hablar. Lo conozco, tengo buena relación con él. Por suerte, terminó bien, y lo dejamos ahí”.

Se acordó de Alejandro Sabella, que ocho años y cinco meses atrás, en Brasil 2014, vivió lo mismo que él en la misma función: la alegría del pase a una semifinal mundialista, por penales y frente a Países Bajos. “Espero que Alejandro esté orgulloso de lo que ha hecho este grupo. Seguramente lo estaría”, sostuvo el sucesor. Se alegró por haber alcanzado una meta en Qatar y proyectó: “Es un objetivo jugar los siete partidos, pero nos gustaría seguir bailando y dar el próximo paso. Contra Croacia va a ser un lindo partido y esperemos estar a la altura”. Y tuvo algo más por decir frente a las cámaras, después de estar en un segundo plano en los festejos.

Scaloni estuvo lejos del grupo de jugadores que saltaban y cantaban ante los hinchas en una cabecera del estadio Lusail. Hubo colabores de él, como Pablo Aimar, pero el director técnico no estaba ahí, alrededor de la montonera feliz. En un momento fue a buscar a alguien a las plateas. Desde allí le bajaron a un niño. El hombre lo abrazó, lo llevó al banco de suplentes, le habló y volvió a abrazarlo, mientras el chico secretaba lágrimas. Sonreía el seleccionador. Pero estuvo serio cuando pidió dejar un mensaje final frente a los periodistas luego de la última respuesta.

Ante Demzel Dumfries, grita Scaloni, que vive intensamente los partidos y luego se muestra muy mesurado en las conferencias de prensa. Aníbal Greco - LA NACIÓN

“El pueblo está muy triste”, sorprendió. No se refería al pueblo argentino, sino a la localidad santafesina de donde él es oriundo: Pujato. “Hubo un accidente de coche en el pueblo. Ha fallecido un chico y otro está grave. Recemos por él. Lo que tenía que ser un día feliz fue un día triste. Fuerte abrazo a todo Pujato”, musitó, con una expresión seria en una de las dos jornadas más importantes, y satisfactorias, de su trayectoria. La primera había sido la de la final por la Copa América ganada a Brasil en el Maracanã, en julio de 2020. Ahora, la Argentina, conducida por él, era semifinalista de un mundial.

LA NACION