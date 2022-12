Mundial Qatar 2022: Francia e Inglaterra, en un partido que hará historia (y el plan de Southgate para frenar a Mbappé)

escuchar

Nunca antes Inglaterra y Francia habían jugado una instancia eliminatoria en un Mundial. Las dos potencias futbolísticas se medirán este sábado, desde las 16, en el estadio de Al Bayt, con un pasaje a las semifinales de Qatar 2022 en juego. El encuentro tendrá un protagonista excluyente: Kylian Mbappé. Para unos, los galos, puede ser la llave que abra el encuentro: a los 23 años, lleva cinco goles en la Copa del Mundo y es la figura del torneo. Los ingleses, en cambio, planificaron durante toda la semana un operativo cerrojo que tendrá como protagonista a Kyle Walker. El jugador de Manchester City, habitual lateral derecho, se correrá al centro de la defensa para tratar de detener las corridas del prodigio francés.

“Es un jugador de clase mundial que siempre aparece en los momentos en que se lo necesita. Eso es lo que hacen esos jugadores diferentes. Ese es el desafío que enfrentamos”, adelantó Gareth Southgate, entrenador inglés, en la previa del partido. Su equipo lleva 12 goles a favor en cuatro partidos (a un ritmo de tres por encuentro), mientras que su arco apenas fue vulnerado dos veces, y ambas en el mismo partido: en el tenístico 6-2 contra Irán, cuando el resultado ya estaba sentenciado.

Kylian Mbappé, la llave del gol francés, durante el penúltimo entrenamiento antes del partido con Inglaterra, por los cuartos de final de Qatar 2022

Algo parecido dijo Walker, el hombre sobre el que se posarán todas las miradas durante sus duelos con Mbappé: “Este partido no es un Inglaterra contra Mbappé, es Inglaterra contra Francia”, dijo el jugador dirigido por Pep Guardiola en Inglaterra, y que se caracteriza por su velocidad. “Sé que Mbappé es un gran jugador, pero no estamos jugando al tenis. No es un deporte en solitario, es un juego de equipo”, agregó el inglés, nacido hace 32 años en Sheffield. “No podemos olvidarnos de Olivier Giroud, quien ha marcado innumerables goles, ni de Ousmane Dembelé, que para mí igual de bueno en la otra banda”, añadió Walker. Se espera que Inglaterra deje de lado su habitual 4-3-3 para pasar a un 3-5-2 o incluso a un 3-4-3. En cualquiera de esos módulos tácticos, la referencia ofensiva seguirá siendo Harry Kane, el capitán y nave insignia de los inventores del fútbol que pudo por fin convertir ante Senegal.

“Es una gran oportunidad para poner un sello y decir que somos un buen equipo y que podemos lograr grandes cosas, y convencernos de que podemos ganar esto”, opinó Walker. Y agregó: “No digo que no creamos, pero ganarle a un gran equipo como este en cuartos de final, que es el vigente campeón del mundo, nos dará mucha confianza, no arrogancia, pero sí confianza”.

Kyle Walker, el defensor inglés de Manchester City que tendrá la difícil misión de marcar a Kylian Mbappé en el partido de cuartos de final de Qatar 2022 ante Francia INA FASSBENDER - AFP

¿Y Francia? Después de perder a cinco titulares en la previa del torneo (Mike Maignan, Presnel Kimpembe, Paul Pogba, N’Golo Kanté y Christopher Nkunku), y de no contar con Karim Benzema (el Balón de Oro 2022 debió irse de Qatar por una lesión antes de debutar), el entrenador Didier Deschamps parece haber encontrado a un equipo igual de confiable pese a las bajas. Y con Olivier Giroud como faro de ataque, haciendo el trabajo sucio que aprovecha Mbappé. “Estoy seguro de que Inglaterra se habrá preparado para enfrentar a Kylian”, adelantó Deschamps. Y agregó: “Pero Kylian está en posición de hacer la diferencia. Kylian es Kylian y siempre lo será”, elogió el entrenador galo, que podría ser sustituido en el cargo por Zinedine Zidane luego de la Copa del Mundo.

Sus compañeros de selección se encomiendan al talento precoz de Mbappé. Saben (están convencidos) de que la llave para meterse entre los cuatro mejores equipos del Mundial, y asegurarse los siete partidos en Qatar 2022, está en los pies del futbolista de PSG. “No puede ser comparado con otros jugadores”, opinó el defensor Dayot Upamecano, que se ganó un lugar entre los titulares tras la baja de Kimpembe. “Todos creemos en Kylian”, se sumó Youssouf Fofana. Y añadió, casi en tono de burla contra Walker, quien tendrá la misión de frenarlo: “Si él (por Walker) puede parar a Kylian Mbappé bien por él. Pero otros 19 equipos de la Ligue 1 siguen buscando una fórmula. La verdad estará en la cancha”, anticipó.

Harry Kane, capitán y figura de Inglaterra, anotó su primer gol en Qatar 2022 ante Senegal en octavos de final y tratará de repetir este sábado frente a Francia

También habló Hugo Lloris, el arquero y capitán de Francia que juega en la Premier League inglesa para Tottenham, donde comparte vestuario con Kane, el referente inglés. “Sabemos que somos dos equipos muy fuertes. La Copa del Mundo, un Francia vs. Inglaterra es un partido especial. Inglaterra es también un equipo ambicioso, que vino aquí a ganar la copa, por lo que estará en nosotros hacer lo que tengamos que hacer para ganar”. Y agregó: “Son los cuartos de final de un Mundial. Es un evento inmenso y sabemos lo que significa para los fanáticos y para ambos países”. Citado por el diario inglés The Guardian, el arquero se refirió a una de las claves del encuentro: las pelotas paradas. “Cada pequeño detalle contará en este partido, por lo que las pelotas quietas serán importantes. Ellos son muy altos y tienen algunos futbolistas que patean buenos tiros libres. Será uno de los aspectos en los que tendremos que estar fuertes”, anticipó.

Para Deschamps, Inglaterra es una selección sin puntos flacos. “No tienen debilidades. Todos los equipos tienen fortalezas, pero no muchos de ellos tienen debilidades”, dijo el DT galo. Y agregó: “Tienen algunos puntos que no son tan fuertes, si ustedes quieren”, alegó ante la prensa. “Los ingleses tuvieron la oportunidad d vernos jugar en cuatro partidos, aunque quizás el encuentro con Túnez no les haya servido de mucho. Se trata de identificar las pequeñas debilidades de tus oponentes, áreas en las que creés que podés trabajar y atacarlos”, se explayó Deschamps.

Hugo Lloris, arquero y capitán de Francia, que este sábado se mide con Inglaterra por los cuartos de final de Qatar 2022

Un partido “de detalles” inédito en la Copa del Mundo. Un enfrentamiento entre dos potencias futbolísticas. Dos de los mejores goleadores actuales (Mbappé y Kane), frente a frente. Un estadio repleto. Y un pasaje a las semifinales de Qatar 2022. Todo esto es Inglaterra vs. Francia, el encuentro de los mil ingredientes que nadie querrá perderse.

Con información de las agencias AFP y AP.

LA NACION