Selección argentina: Gonzalo Montiel sufrió una nueva lesión y queda fuera del partido contra Austria

KANSAS CITY (enviado especial).- Por primera vez desde que la selección aterrizó en Estados Unidos, Lionel Scaloni tuvo a los 26 futbolistas disponibles durante la práctica de este viernes en Kansas City. Hasta ahora siempre había habido alguna ausencia. Cuando no era Emiliano Martínez, Lionel Messi, Cristian Romero o Julián Álvarez, faltaba Nicolás Paz, Leandro Paredes o Nicolás Tagliafico. Y así, casi sin excepciones, con buena parte de la base de la formación titular. La sensación de alivio, sin embargo, duró poco.

Una vez más, un integrante del plantel sufrió un contratiempo físico que lo dejará fuera al menos por un encuentro. En este caso se trata de alguien que no solo tenía chances de jugar desde el inicio este lunes contra Austria, en Arlington, suburbio de Dallas, sino también de un futbolista que estuvo bajo evaluación hasta último momento antes de la presentación de la lista, incluso con posibilidades de quedarse fuera de la convocatoria, y que después de comenzar el Mundial como titular vuelve a verse condicionado por problemas musculares: Gonzalo Montiel.

La alarma se había encendido el jueves. El defensor lateral de River, que llegó con lo justo al estreno frente a Argelia tras recuperarse de un desgarro en el cuádriceps izquierdo, no participó ese día en las tareas en el campo y se quedó trabajando en el gimnasio. No hubo un parte médico oficial, pero desde el complejo Compass Minerals explicaron que se trataba de una medida preventiva para administrar las cargas. Este viernes Montiel volvió a salir a la cancha y completó la primera parte de la práctica junto al resto del grupo, pero no completó los demás ejercicios.

El defensor lateral de River (derecha) había llegado con lo justo al debut, frente a Argelia, tras recuperarse de un desgarro en el cuádriceps izquierdo; ahora volvió a lesionarse, pero en la otra pierna. Aníbal Greco - La Nación

Luego se sometió a estudios y las noticias no fueron alentadoras. ‘Cachete’, que protagonizó los primeros 45 minutos ante Argelia y competía por el puesto con Nahuel Molina Lucero, presenta una “sobrecarga” en el cuádriceps derecho y quedó descartado para el choque con Austria, y habrá que esperar para saber si estará disponible frente a Jordania. Para ese compromiso, si los resultados acompañan, la idea del cuerpo técnico es rotar algunas piezas y darles minutos a quienes hayan tenido menos participación, como probablemente habría ocurrido con Montiel si, tal como se preveía, le tocaba comenzar en el banco.

Entonces, Molina Lucero será titular frente al conjunto europeo y no habrá un reemplazante natural para el lateral derecho. Tanto Agustín Giay como Nicolás Capaldo, que tenían chances concretas de meterse en la nómina, quedaron fuera de consideración luego de que Marcos Senesi ingresara en reemplazo de Leonardo Balerdi, una decisión tomada tras la distensión en el sóleo derecho de Nicolás Tagliafico, que dejó aun más debilitado el fondo del equipo. El jugador de Atlético de Madrid, por su parte, también había arribado al debut tras más de un mes sin actividad por una lesión muscular. Ahora afrontará el encuentro en el AT&T Stadium habiendo sumado los 45 minutos del segundo tiempo contra los argelinos.

Montiel fue uno de los jugadores que corrieron riesgo de quedarse fuera del Mundial en la recta final, pero Lionel Scaloni finalmente decidió darle una oportunidad. Prensa AFA

Lo de Montiel, de todos modos, no es una situación aislada. Desde hace tiempo arrastra inconvenientes físicos que incluso lo llevaron a perder terreno en varias convocatorias de Scaloni. Aun así, en una posición donde escasean las alternativas de experiencia, el entrenador optó por uno de los nombres históricos del ciclo para completar la lista. La apuesta, al menos por ahora, no salió como se esperaba: quien definió la serie de penales en la final de Qatar 2022 encaró este torneo con poco rodaje reciente, tuvo una actuación discreta en el primer partido y pocos días después vuelve a quedar al margen por una molestia muscular.

Sin Montiel, la formación para el enfrentamiento con Austria todavía conserva algunos interrogantes. Uno está sobre la banda izquierda de la defensa, donde Scaloni debe decidir si mantiene a Facundo Medina, de correcto rendimiento en el debut, o vuelve a poner desde el comienzo a Tagliafico, que ya trabaja con normalidad junto al resto del grupo y espera reaparecer cuanto antes. También hay una incógnita en el ataque: Julián Alvarez pretende recuperar su lugar, pero Lautaro Martínez parece correr con una leve ventaja. El resto del equipo inicial no sufriría modificaciones, aunque existe la posibilidad de reforzar el mediocampo con un volante más en lugar de Thiago Almada, desplazar a Enzo Fernández al eje de la mitad de la cancha y liberar a Alexis Mac Allister, que actuó como mediocentro frente a Argelia pero mostró su mejor versión algunos metros más adelante.

Nicolás Tagliafico dejó atrás una distensión en el sóleo derecho, volvió a entrenarse a la par del resto del grupo y pelea por recuperar su lugar en el equipo titular. Aníbal Greco - La Nación

La selección volverá a entrenarse este sábado desde las 13 (hora de Argentina) a puertas cerradas, y el domingo, tras la práctica matutina, viajará a Dallas para afrontar el duelo con Austria. El ensayo formal de fútbol será este sábado y con él Scaloni despejará buena parte de las incógnitas.

Una de ellas quedó resuelta antes de tiempo. No por una decisión táctica ni por una cuestión de rendimiento, sino porque uno de los futbolistas que peleaban por un puesto volvió a quedarse sin lugar y deberá seguir, otra vez, el partido desde fuera de la cancha.