La selección argentina realizó este lunes su último entrenamiento en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en Ezeiza y ultimó detalles de cara al partido frente a Brasil programado para el martes a las 21.30 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Si bien Lionel Scaloni no confirmó la alineación inicial en la conferencia de prensa que brindó luego de la práctica, sostuvo que la tiene decidida y habrá modificaciones con respecto al 11 inicial que dispuso en la derrota vs. Uruguay 2 a 0 en la Bombonera.

“El equipo lo tengo decidido, pero todavía no se los dije a ellos, así que primero voy a hacer eso. Hay posibilidades de que (Ángel) Di María sea titular, como la tiene el resto de sus compañeros. La idea es no tocar mucho al equipo, pero algún cambio seguramente haya”, expresó el DT. Y se explayó: “Si hay cambios, que va a haber algunos, no será por rendimiento. No por jugar un buen o mal partido voy a cambiar, sí para intentar hacer daño al rival y que el rival no nos haga daño. Pero bajo ningún concepto lo haríamos por un partido, no es nuestra característica y en este caso es puntual, es una decisión que tomaremos en base al rival que nos enfrentamos”.

Lionel Scaloni reconoció que tiene la alineación confirmada de la selección argentina para enfrentar a Brasil Prensa AFA

En resumen, hay cinco jugadores para dos puestos, con la posibilidad de que se cambie el esquema de 4-3-3 a 4-4-2. Evalúa el ingreso de Leandro Paredes por Nicolás González para reforzar el mediocampo mientras que otra alternativa es ubicar a Ángel Di María por el futbolista de Fiorentina y mantener el 4-3-3 que utilizó en la mayoría de los juegos con Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez, la otra duda. En el arco estará Emiliano ‘Dibu’ Martínez y la defensa tampoco sufrirá cambios con Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez y Ángel Di María, Nicolás González o Leandro Paredes.

El combinado nacional lidera la tabla de posiciones con 12 puntos producto de cuatro victorias y una derrota y buscará retomar la senda de la victoria. Su escolta es Uruguay con 10 unidades mientras que Colombia suma 9 y Venezuela, 8. Brasil está quinto con 7.

La formación de Brasil

Al igual que Scaloni, Diniz no anunció la formación que dispondrá Brasil para enfrentar a la Argentina. El desafío del entrenador es disimular las seis ausencias de peso que tiene: Neymar, Vinicius y Casemiro más el arquero Ederson, Danilo y Richarlison. En la probable alineación sobresalen las presencias de Marquinhos, Rodrygo y Gabriel Jesús.

Brasil: Alisson Becker; Emerson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Renato Augusto; Bruno Guimarães, André; Rapinha, Rodrygo, Martinelli y Gabriel Jesús.

Alisson Becker reemplazará en el arco de Brasil a Ederson, lesionado GLYN KIRK - AFP

Aunque no atraviesa un buen momento y ejemplo de ello es la derrota que sufrió el jueves pasado contra Colombia 2 a 1 como visitante con la que quedó quinto en la tabla de posiciones con siete puntos producto de dos victorias, una parda y dos caídas, el conjunto carioca se presentará en un estadio que, frente a la Argentina, cosechó más buenas que malas. En total se desarrollaron 13 encuentros con siete victorias locales y cuatro visitantes más dos empates.

Para Scaloni, Brasil no llega golpeado al encuentro: “Hay que ver el partido de Brasil contra Colombia, es relativo decir que viene golpeado, hizo un buen partido. Con Colombia hizo un buen partido hasta el minuto 76, el resultado es engañoso. Brasil tiene buen nivel. Son selecciones grandes, que vengan como vengan tiene que salir a ganar, no va a cambiar el momento del equipo, el entrenador tiene una manera de jugar que no la va a cambiar. Nunca se sabe si es un buen o un mal momento, es Brasil y sabemos lo que hay”.