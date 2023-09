escuchar

La selección argentina y Ecuador se enfrentan este jueves en el estadio Más Monumental, a partir de las 21, en un partido correspondiente a la apertura de las Eliminatorias rumbo al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. En la previa del encuentro, el DT albiceleste, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa y dejó entrever el once titular que pondrá en cancha para el debut en el certamen clasificatorio a la próxima Copa del Mundo, aunque no lo confirmó: “El equipo inicial no será diferente al que vimos en los últimos partidos. Podrá haber alguna sorpresa en base al buen equipo que es Ecuador y a los recaudos que debemos tomar en base a ellos, pero no cambiará mucho”, afirmó.

El entrenador del combinado nacional ya tiene a la totalidad de los jugadores convocados a disposición. Los últimos en sumarse a los entrenamientos fueron Lionel Messi, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Lautaro Martínez y Lucas Beltrán, uno de los nuevos nombres del plantel, que fue elogiado por el DT ante los medios: “Por lo pronto muestra cosas muy interesantes. Tiene mucha actitud y ganas de aprender”, comentó en alusión al flamante refuerzo de Fiorentina. Sin embargo, de no mediar sorpresas, será difícil que el ‘Vikingo’ debute este jueves, principalmente por la gran actualidad de los dos principales delanteros: Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Justamente entre la ‘Araña’ y el ‘Toro’ radica la única duda de Scaloni de cara al cotejo ante Ecuador. ¿Podrían jugar ambos? No sería una posibilidad descabellada, pero el propio entrenador afirmó que no será esta la oportunidad para que eso ocurra: “No recuerdo si han jugado de inicio Lautaro y Julián, pero no tendría problemas. Jugarían porque, aunque son delanteros los dos, son diferentes. Julián puede jugar más atrás. Todo equipo tiene que tener un equilibrio y nosotros creemos que por momentos pueden jugar, pero mañana (por este jueves) es difícil que lo hagan, por lo menos desde el arranque. Los dos están en un gran nivel y la decisión será pensando en el bien del equipo y en qué nos puede dar uno u otro”, aseveró.

Lautaro Martínez y Julián Álvarez en uno de los entrenamientos de la selección argentina en Qatar 2022 Aníbal Greco - La Nación

El resto del equipo sale prácticamente de memoria y sería idéntico al de la final del Mundial ante Francia el 18 de diciembre pasado, en la que la Argentina se hizo con la tercera estrella por penales luego de igualar 3 a 3 en el tiempo reglamentario. ‘Dibu’ Martínez es inamovible en el arco; la defensa estaría integrada por Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico, quien se mantendrá en el equipo titular ante la ausencia de Marcos Acuña (no fue convocado por lesión). En la mitad de la cancha no habría dudas. Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo de Paul se ganaron el derecho de ser considerados como inamovibles luego de su gran rendimiento en el certamen ecuménico.

En los papeles, Enzo sería el 5, de Paul el 8 y Mac Allister el 10 (aunque ese número sea de Messi). Sin embargo, los puestos que ocupan en sus respectivos clubes semana tras semana (Alexis juega como mediocampista central y Fernández como una especie de “falso extremo izquierdo” desde hace dos fechas), otorga variantes: “Todos los jugadores juegan diferente en sus equipos. Muy pocos lo hacen igual que en la selección. Alexis juega en una posición diferente y en el caso de Enzo está bueno que pueda jugar más adelantado. Tiene otras variantes, pero jugando más de eje nos da pase y salida de pelota. Está bueno tener variantes. No descarto que lo pueda hacer con nosotros”, aseguró Scaloni.

Enzo Fernández se mantendría como el volante de contención titular de la selección argentina Aníbal Greco - La Nación

Por último, los dos más experimentados del plantel, Messi y Ángel Di María, acompañarían a Julián Álvarez o Lautaro Martínez en el ataque. Con 36 años, la ‘Pulga’ encara su última clasificación para una Copa del Mundo, sin la certeza de completarla, ya que su presencia en 2026 es toda una incógnita: “No sé si voy a estar yo, imaginate. No hablamos de eso. El fútbol es muy cambiante. Y por respeto, ¿ya estamos clasificados nosotros? Hay que ser prudentes. Todos queremos que juegue, nos haría felices. Pero hay muchas cosas en el medio”, comentó el DT este miércoles. Al igual que ‘Fideo’, el capitán proyectaría su estadía en la selección hasta la próxima Copa América en Estados Unidos, a disputarse durante 2024.

La posible formación de la selección argentina vs. Ecuador

Emiliano’ Dibu’ Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Ángel Di María.