Selección argentina: quiénes son los candidatos para reemplazar a Balerdi en la lista del Mundial

KANSAS CITY, Estados Unidos (Enviado especial).- Afuera del The Stella Hotel ya empiezan a aparecer las primeras camisetas celestes y blancas. Algunos hinchas esperan una foto, otros simplemente buscan ver pasar a los futbolistas antes del amistoso de este sábado ante Honduras, en Kyle Field. Adentro, en cambio, el clima es distinto. La noticia sobre Leonardo Balerdi dejó una sensación difícil de disimular. El defensor llegaba al Mundial en un gran momento y después de haberse consolidado como una alternativa importante para Lionel Scaloni, y ya tenía organizado el viaje de 11 familiares para acompañarlo en Estados Unidos. Su ausencia todavía pesa puertas adentro y obliga al cuerpo técnico a pensar alternativas para reemplazarlo.

Por tercer Mundial consecutivo, la selección deberá modificar la lista original por una lesión de último momento. En 2018, Manuel Lanzini sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y fue reemplazado por Enzo Pérez. En 2022, las bajas fueron Joaquín Correa y Nicolás González, ambos por problemas musculares, y sus lugares quedaron para Thiago Almada y Ángel Correa. Esta vez, el afectado fue Leonardo Balerdi. El defensor de Olympique de Marsella sufrió un desgarro en el sóleo derecho durante la práctica del viernes y, tras someterse a estudios durante la noche, quedó oficialmente desafectado de la lista. En todos los casos hubo un denominador común: Lionel Scaloni. Primero como integrante del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli y luego como entrenador principal, al pujatense le tocó participar de una de las situaciones más incómodas que puede atravesar un cuerpo técnico: comunicarle a un futbolista que ya no será parte del plantel. Una decisión dolorosa para quien recibe la noticia, pero también para quien debe transmitirla.

Leonardo Balerdi sufrió un desgarro en el sóleo derecho y se quedó afuera del Mundial a pocos días del debut argentino Prensa AFA

El Kyle Field, donde se jugará el partido ante Honduras (desde las 21, hora de Argentina), está ubicado a apenas seis kilómetros de la concentración argentina, por lo que Scaloni tendrá gran parte de la jornada para analizar opciones junto a sus colaboradores y definir no solo qué apellido incluir, sino también qué posición reforzará el equipo. En ese sentido, el reglamento del Mundial es claro: cualquier modificación en la nómina de 26 futbolistas puede realizarse hasta 24 horas antes del debut, previsto para el 16 de junio ante Argelia, siempre que se trate de una lesión o enfermedad debidamente certificada por los médicos de la selección y validada por la FIFA. El reemplazante debe formar parte de la prelista de 55 jugadores presentada a finales de mayo y no necesariamente tiene que ocupar la misma posición que el futbolista saliente, salvo en el caso de los arqueros. Por eso, y ante la cantidad de jugadores que arrastran molestias físicas, el cuerpo técnico se tomará unas horas para barajar alternativas. Incluso, la situación podría darle margen para cubrir más de una necesidad con un solo movimiento.

Hasta último momento, Scaloni evaluó la posibilidad de sumar un noveno defensor a la lista, uno más que en Qatar 2022. La idea era contar con dos jugadores por puesto y una pieza extra capaz de desempeñarse en varias posiciones, además de ofrecer una alternativa para una eventual línea de tres defensores, ya sea desde el arranque o ante alguna contingencia durante el torneo. Finalmente, se inclinó por mantener ocho especialistas. Incluyó a Facundo Medina, que puede actuar como zaguero, stopper o lateral izquierdo, y apostó por los nombres habituales: Nahuel Molina y Gonzalo Montiel por la derecha; Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez como centrales; y Nicolás Tagliafico y Medina como laterales izquierdos.

La baja de Balerdi obligó a Scaloni a replantear la lista: Senesi aparece como candidato, aunque no se descarta un jugador de otro puesto @Argentina

Por eso, la salida de Balerdi plantea un desafío adicional. El principal candidato a reemplazarlo es Marcos Senesi, uno de los defensores mejor valorados por el cuerpo técnico. Sin embargo, a diferencia del futbolista de Olympique de Marsella, es zurdo y se desempeña por el sector izquierdo de la zaga, justamente la zona de la defensa en la que Argentina cuenta con más variantes.

Senesi, de 29 años, viene de completar una gran temporada en Bournemouth y hasta aparece en la órbita de Tottenham, sobre todo si Cuti Romero termina dejando el club londinense. En la selección, sin embargo, nunca logró afianzarse del todo. Incluso en la fecha FIFA de marzo tuvo una floja actuación ante Mauritania, aunque siguió formando parte de la consideración de Scaloni.

Marcos Senesi fue el último defensor en quedar afuera de la lista, pero su perfil zurdo le juega en contra en una zona donde la selección ya tiene variantes LEONARDO FERNANDEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los otros nombres que figuran en la lista de 55 y, por lo tanto, están reglamentariamente habilitados para ser convocados son Lucas Martínez Quarta, de presente irregular en River, pero con la ventaja de ser diestro; Lautaro Di Lollo, que tuvo un flojo cierre de semestre en Boca; Germán Pezzella, también de actualidad discreta en el Millonario; y Zaid Romero, jugador del Getafe de España y una de las sorpresas de la convocatoria de marzo, aunque no sumó minutos y además comparte con Senesi la condición de zurdo.

Si la situación física del resto del plantel fuera diferente, la convocatoria de Senesi probablemente sería un trámite. Pero la realidad es que la selección llega al Mundial con varios futbolistas al límite físicamente y Scaloni podría aprovechar el cupo vacante para reforzar otro sector del equipo. Sin ir más lejos, tanto Nahuel Molina como Gonzalo Montiel todavía no están plenamente recuperados de sus desgarros. El más complicado es el lateral de River y, si no logra evolucionar en los próximos días, incluso podría quedar afuera de la lista. En ese contexto, Scaloni aprovechará los amistosos para observar de cerca a dos futbolistas que integraron la prelista y viajaron a Estados Unidos como respaldo: Agustín Giay y Nicolás Capaldo.

Agustín Giay puede desempeñarse como lateral o stopper por la derecha, una versatilidad que lo ubica entre los candidatos a ocupar el lugar que dejó Balerdi Prensa AFA

Ambos, incluso, podrían convertirse en alternativas para ocupar el lugar vacante que dejó Balerdi. El ex San Lorenzo ha actuado como stopper en Palmeiras, mientras que Capaldo suma versatilidad: desde hace tiempo juega en Alemania como líbero, interno por la derecha o mediocampista central. Giay apenas sumó 21 minutos frente a Mauritania y Capaldo todavía no debutó con la mayor.

En la zaga también existen interrogantes. Nicolás Otamendi fue beneficiado por la amnistía de la FIFA y podrá estar disponible pese a la expulsión sufrida en la última fecha de las eliminatorias, pero a los 38 años será el tercer futbolista más veterano en disputar un Mundial con la selección argentina. Y a su lado aparece Cristian Romero, que, si bien ya dejó atrás el esguince en la rodilla derecha, llegaría al debut con casi dos meses de inactividad.

Montiel no es el único que sigue bajo observación: Nicolás Paz, que arrastra un dolor en la rodilla izquierda producto de un golpe y todavía no pudo entrenarse a la par del grupo. Tampoco lo hizo con normalidad Leandro Paredes, que continúa recuperándose de un microdesgarro en el isquiotibial derecho.

Otro que alterna trabajos con el grupo y tareas diferenciadas es Julián Álvarez, aunque en su caso las secuelas del esguince de tobillo izquierdo no parecen poner en riesgo su presencia en el Mundial. Distinto es el escenario de Emiliano Martínez: el arquero convive con una fractura en el dedo anular de la mano derecha y, como no fue operado, el tratamiento pasa por darle tiempo a la lesión y evitar impactos en la zona afectada. Quienes sí llevaron tranquilidad fueron Lionel Messi y Romero: se entrenan a la par de sus compañeros y podrían sumar minutos en los amistosos.

Lionel Messi dejó atrás la molestia muscular en el isquiotibial izquierdo y podría volver a sumar minutos antes del debut mundialista Meredith Seaver - College Station Eagle

La desafectación de Balerdi golpeó fuerte al plantel y abrió un nuevo escenario a pocos días del Mundial, en medio de la ilusión por volver a pelear el título, pero también de una preparación más accidentada de lo esperado.