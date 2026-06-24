Selección argentina vs. Jordania, por el Mundial 2026: cuándo se juega el partido

La selección argentina tiene un claro objetivo en el Mundial 2026: intentar defender el título obtenido en Qatar 2022. Para hacerlo, por la inclusión de los 16vos de final en el nuevo formato con 48 participantes, deberá disputar ocho partidos, uno más que en su camino a la consagración en Medio Oriente. Ya ganó los dos primeros (3 a 0 vs. Argelia y 2 a 0 vs. Austria) y el próximo será este sábado 27 de junio a las 23 (horario argentino) frente a Jordania, en el marco de la fecha 3 del Grupo J. El encuentro se podrá ver por televisión en Telefé, TyC Sports, TV Pública y DSports, y por streaming en Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El seleccionado albiceleste, que arrancó el certamen ecuménico con el pie derecho, afronta esta Copa del Mundo como uno de los grandes favoritos. Con la base del plantel que levantó el trofeo en Asia hace tres años y medio, busca su cuarta estrella tras las obtenidas en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022. Su rival de turno es uno de los cuatro debutantes de esta edición, aunque no logró mostrar una buena imagen y ya quedó eliminado tras perder por 3 a 1 con Austria y por 2 a 1 con Argelia.

La selección argentina ya se aseguró el primer lugar del Grupo J del Mundial 2026 y avanzó a 16vos de final Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Será el primer enfrentamiento de la historia entre ambos países. La Argentina se cruzó cinco veces contra selecciones asiáticas en Mundiales, con un saldo de cuatro victorias y apenas una derrota en el partido más reciente: 2 a 1 vs. Arabia Saudita en el comienzo de Qatar 2022. Previamente le ganó 3 a 1 a a Corea del Sur en México 1986 y 4 a 1 en Sudáfrica 2010, 1 a 0 a Japón en Francia 1998, y 1 a 0 a Irán en Brasil 2014.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.22 contra los 20.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Jordania. El empate, por su parte, cotiza cerca de 7.65.

Lionel Messi convirtió los cinco goles de la selección argentina en lo que va del Mundial 2026 Tullio Puglia - FIFA - FIFA

Fixture y resultados del Grupo J del Mundial 2026, con la Argentina

Fecha 1

Argentina 3 - 0 Argelia.

Austria 3 - 1 Jordania.

Fecha 2

Argentina 2 - 0 Austria.

Jordania 1 - 2 Argelia.

Fecha 3