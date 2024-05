“Selección del medio local”: Uruguay sale a la cancha sin el Loco Bielsa y con otro DT, nombrado hace 11 días

Escuchar

Se trata de un experimento. El 16 de mayo pasado, Diego Pérez, un símbolo de otra era del fútbol celeste, fue confirmado como DT del seleccionado de Uruguay... del fútbol local. Este lunes, arrancó con los entrenamientos. Todo, bajo la supervisión de Marcelo Bielsa, en un extraño doble comando.

Según se supo, la idea principal será sumar competencias para los jugadores del medio local y que los clubes tengan una mejor vidriera para mostrarse a nivel internacional. Las nóminas siempre serán integradas por jugadores domésticos. No habría un cuerpo técnico fijo; se conformará con integrantes de la “Estructura de la Selección”, dependiendo de cada actividad que haya en ese momento. El Ruso, por ejemplo, formaba parte del Sub 20. Fue uno de los asistentes del cuerpo técnico de la selección uruguaya campeona en el Mundial en la Argentina 2023.

⚙️ 𝐄𝐦𝐩𝐞𝐳𝐚𝐧𝐝𝐨



Puso primera la Selección Local en el Charrúa. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/omspLGEF1A — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 27, 2024

Un delantero de una liga amateur fue citado para integrar esta selección de Uruguay, integrada por jugadores del fútbol local que jugará este viernes un amistoso contra Costa Rica, dirigido, en este caso, por Gustavo Alfaro, según informó la federación uruguaya (AUF).

Walter Domínguez, goleador de la Organización de Fútbol del Interior (OFI), que nuclea a clubes no profesionales de todo el país salvo la capital Montevideo, fue citado para el partido que celestes y ticos disputarán en el Estadio Nacional de San José. Domínguez, de 24 años, forma parte de este nuevo mundo. Esta selección alternativa no será nunca dirigida por Marcelo Bielsa, al frente de la Celeste, que se prepara para jugar en junio y julio próximos la Copa América en Estados Unidos.

Además de Domínguez, atacante del club Juventud de Soriano (oeste) y campeón de la Copa Nacional de Selecciones de OFI, la lista de citados por el Ruso Pérez incluye a figuras destacadas como el arquero Randall Rodríguez, de Peñarol, el volante Rodrigo Chagas, de Nacional, y el delantero Matías Fonseca, de Wanderers y hermano del volante de River, Nicolás Fonseca. En total, 23 jugadores integran el combinado celeste para el amistoso en Costa Rica, que no se juega en fecha FIFA.

Una nueva ilusión, en marcha X @Uruguay

“La verdad es que estoy muy contento. No lo esperaba, cayó de sorpresa”, dijo Domínguez al periodista Alex Martin en un video publicado en la red social X el 4 de mayo, cuando trascendió que había sido reservado para este partido. No es la primera vez que un jugador del fútbol amateur del interior llega directo a la Celeste sin haber jugado como profesional, aunque hace más de cuatro décadas que esto no ocurría, según registros citados por el diario El Observador. Los últimos, Jorge Rodríguez y Enzo Ángelo, fueron llamados en 1978, y antes, Omar Rey en 1973, los tres de clubes del departamento de Paysandú.

El caso más emblemático, sin embargo, se dio en 1957, cuando Néstor ‘Tito’ Gonçalves pasó de Universitario de Salto directo a la selección uruguaya, con la que jugó los mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966, y se transformó en una leyenda de Peñarol en la década del 1960, con el que ganó tres Copas Libertadores, dos Intercontinentales (hoy Mundial de Clubes) y nueve campeonatos uruguayos.

“Hubo muchas complicaciones a la hora de armar la lista. Los equipos que juegan la Copa (Libertadores y Sudamericana), sumado a otras instituciones no nos cedían los jugadores. Es un proyecto que recién está arrancando. Es muy importante porque le da la chance a los jugadores del medio de mostrarse, crecer y eso enriquece mucho”, apuntó el flamante técnico.

Walter Domínguez, toda una novedad X @Uruguay

Y Bielsa, que suele ir a ver los partidos del medio local, hasta en escenarios diminutos, no tuvo ninguna injerencia. Lo que llama la atención en nuestro medio: cada vez que hubo una experiencia de este tipo en la Argentina, el mismo DT de la mayor dirigía ese seleccionado. Es más: la lista se cerró luego de una charla en conjunto con dirigentes de la asociación uruguaya. “Lo empezamos a hablar con Giordano, Blanco y el cuerpo técnico. En ese lapso también estábamos con la Sub 20, hubo sugerencias de la gerencia y aceptamos porque es un proyecto nuevo que se inicia. En conjunto con la gerencia se armó la lista”.

Jorge Giordano es el Director de Selecciones Nacionales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). ¿Cuál es su idea de este proyecto? Deportiva... y económica. “Yo no lo miro del lado del negocio porque no me corresponde, pero sí es una posibilidad para el club y para los jugadores explorar en otras ligas, tener otros contactos, etcétera. Pero esto es sólo con el apoyo de los clubes; nunca le vamos a dar la espalda a los clubes porque son el sostén de nuestras selecciones, tanto de juveniles como esta que se está planeando”, afirmó tiempo atrás.

5️⃣ 𝐅𝐮𝐞 𝐮𝐧 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞𝐫 𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫𝐭𝐞...



Matías Vecino comunicó su retiro de la Selección Uruguaya después de 70 partidos.



La @AUFOficial te agradece por tu entrega y dedicación. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/yGe8hyiwJr — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 27, 2024

Y mientras tanto, Bielsa arma el organigrama con los jugadores del exterior, que integrarán la nómina del próximo gran desafío. Al mismo tiempo, perdió a dos jugadores para la Copa América de Estados Unidos, por la renuncia de Matías Vecino aduciendo el fin de una etapa, y la baja por lesión de Federico Viñas.

Vecino, volante de Lazio, comunicó este lunes que abandonaba a la Celeste en una emotiva carta publicada en redes sociales, en la que se dijo “sumamente feliz y orgulloso” de sus 70 partidos vistiendo “la más hermosa de todas”.”Obviamente, no fue una decisión fácil, ni que tomé de un día para otro. Pero, honestamente, siento que he cumplido un ciclo y que di todo lo que tenía para darle a la Selección”, afirmó el jugador de 32 años.

🎶 “𝑁𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑜𝑣𝑒𝑟”



Entrenamiento bajo agua en el Complejo Celeste. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/leYWrGYWLD — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 27, 2024

En el caso de Viñas, el jugador de 25 años sufrió una dura lesión en un entrenamiento el sábado en el Complejo Celeste, en las afueras de Montevideo. “Los estudios confirmaron la rotura en su tendón de Aquiles de la pierna derecha. Tendrá que ser intervenido quirúrgicamente en coordinación con [el club] León. Dado el tiempo de recuperación se perderá la Copa América, torneo para el que estaba reservado”, señaló la AUF en un comunicado.

La AUF, que dio inicio a los entrenamientos oficiales hacia la Copa América, comunicó la incorporación este lunes a las prácticas de seis jugadores ya reservados para el torneo: Maximiliano Araújo, Rodrigo Bentancur, Nahitan Nández, Darwin Núñez, José María Giménez y Facundo Pellistri. Que se entrenan del otro lado del mostrador de las figuras locales.

LA NACION