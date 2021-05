Es oficial: Barcelona presentó a Sergio Agüero como nuevo refuerzo

Sergio Agüero es el nuevo refuerzo de Barcelona. Y el club catalán oficializó este lunes esa noticia , que ya era un hecho, con una imagen retocada digitalmente. Esa es la primera “foto” del Kun con la casaca blaugrana.

“Sabemos todos que el Barça es el mejor equipo del mundo. Creo que es una buena decisión estar acá y ayudaré al equipo a conseguir cosas”, dijo el delantero, en sus primeras palabras como futbolista del equipo culé, en diálogo con las redes oficiales del club. Y agregó: “Es un paso más, estoy muy contento y ojalá pueda aportar mucho al club. Intentaré jugar y tratar de ayudar al equipo en lo que más pueda.”

También les dejó un mensaje a los hinchas: “Les mando un abrazo enorme a todos. Espero que puedan disfrutar de mi juego. Me han visto con otras camisetas e intentaré dar lo mejor”

Además, recordó sus primeros pasos en Europa: “Cuando llegué al Atlético tenía 18 años. Todo fue un aprendizaje para mi y el Atlético me ayudó mucho . Luego fui al City en la Premier y cambié bastante mi manera de jugar. Y ahora vengo a aportar toda esa experiencia.”

Más tarde, publicaron una segunda imagen con el Kun en el club, con el escudo de Barcelona en el fondo de la imagen, y fotos del delantero haciéndose los habituales exámenes médicos.

Agüero recién podrá sumarse al equipo catalán cuando expire su contrato con el Manchester City a finales de junio. Por eso es que posiblemente no habrá foto del Kun con la camiseta de Barcelona hasta entonces y el club optó por esa imagen retocada digitalmente para anunciar el fichaje.

El delantero que surgió y brilló en Independiente se unió al Manchester City en 2011, procedente del Atlético Madrid, y se convirtió en el máximo artillero de la historia del club con 260 goles. Ayudó al club a ganar cinco títulos de la Premier League, incluyendo la corona de la temporada que acaba de terminar.

Barcelona dijo que el jugador, que cumplirá 33 años este miércoles, firmará un contrato por dos años, con una cláusula de salida de 100 millones de euros (122 millones de dólares).

La prensa española señala que Agüero es el primero de una serie de llegadas al Camp Nou este verano europeo , ya que el presidente Joan Laporta busca renovar una plantilla que fue tercera en la Liga y sufrió una temprana eliminación en la Liga de Campeones

Sera un lunes agitado para el Kun, que más tarde se subirá a un vuelo que lo traerá a la Argentina para sumarse a la concentración del seleccionado en el predio de Ezeiza.

Así como el Kun no renovó contrato con el City más por decisión de Pep Guardiola que por voluntad propia, su contratación por parte de Barcelona no hubiese sido viable de no estar Messi. En agosto pasado, cuando el rosarino mandó el burofax con la intención de no cumplir el año de contrato que le restaba, su proyecto pasaba por encontrarse con el Kun en Manchester City. Al final se dio el camino inverso y compartirán equipo en Barcelona.

LA NACION