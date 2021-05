Kun Agüero y los desafíos a los 33 años: redefine su carrera en Barcelona y en el seleccionado argentino, mientras se aleja del stream en Twich

La larga despedida de Sergio Agüero de Manchester City tuvo un último capítulo público con el mensaje que el delantero dejó en sus redes sociales: “Orgulloso del equipo y de haber vestido tantos años esta camiseta. Manchester City siempre en mi corazón”. Tras la derrota 1-0 ante Chelsea en la definición de la Champions League, le puso punto final a una inolvidable historia de una década, pero no adelantó una palabra de su futuro, que va en dirección a Barcelona, ciudad a la que llegó este domingo.

Si bien todo indica que será compañero de su amigo Lionel Messi, no habría que esperar en estas horas el anuncio oficial de la incorporación del Kun a Barcelona, algo que podría formalizarse después de la Copa América. Algunas fuentes del club catalán desmienten que este lunes vaya a realizarse la revisión médica. Su breve estada en la ciudad se debe a la supuesta búsqueda de una vivienda. Este lunes se subirá a un vuelo que lo traerá a la Argentina para sumarse a la concentración del seleccionado en el predio de Ezeiza.

Orgulloso del equipo y de haber vestido tantos años esta camiseta. Manchester City siempre en mi corazón 💙//Proud of this team and to have worn its colors for so many years. Manchester City, forever in my heart 💙 pic.twitter.com/NkmznA0Rq2 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) May 30, 2021

Así como el Kun no renovó contrato con el City más por decisión de Pep Guardiola que por voluntad propia, su más que factible contratación por parte de Barcelona no hubiese sido viable de no estar Messi. En agosto pasado, cuando el rosarino mandó el burofax con la intención de no cumplir el año de contrato que le restaba, su proyecto pasaba por encontrarse con el Kun en Manchester City. Al final se dio el camino inverso y compartirán equipo en Barcelona.

Con frentes abiertos muy espinosos en lo económico y futbolístico –ítems que involucran la renovación del contrato de Messi-, el presidente Joan Laporta lo que tiene más a mano y sencillo de resolver es la llegada del Kun, que es más un gesto hacia Messi que una pieza angular de un renovado proyecto de equipo.

Agüero vuelve al seleccionado, en el que no disputa un partido desde noviembre de 2019 Koji Watanabe / Getty Images - Getty Images South America

En una reciente conferencia de prensa, Laporta admitió que recibió un club con una deuda de 1200 millones de euros -730 exigibles en el corto plazo- y pérdidas de 350 millones a causa de la pandemia. Un préstamo de 500 millones de Goldman Sachs proporcionará una necesaria e inmediata liquidez. En este contexto, la incorporación de Agüero se vio allanada porque lo hace como agente libre, sin costo por su pase, y con un contrato por dos años que será por un monto inferior al que percibía en Inglaterra.

El Kun todavía no está en situación de imaginarse cómo podrá insertarse en un equipo que no confirmó a su entrenador. A Ronald Koeman le resta un año de contrato, pero Laporta aclaró que no fue elegido por él, que lo heredó de la gestión anterior. “Koeman quiere continuar y nosotros estamos en un período de reflexión para encontrar una solución satisfactoria para todos”, expresó Laporta.

La continuidad del director técnico holandés está atada a que el presidente no encuentre una opción que lo convenza más. El rumor sobre un regreso de Pep Guardiola se esfumó de inmediato porque el catalán está dispuesto a cumplir los dos años que le quedan en Manchester City. En el destino de Xavi está escrito que en algún momento dirigirá a Barcelona, pero por ahora sigue en Qatar.

Desde la salida de Luis Suárez, Koeman pidió en vano la contratación de Memphis Depay, delantero de Lyon. El expresidente José María Bartomeu le contestó con la dura realidad: no hay dinero.

El único centro-delantero puro del plantel que compite por el puesto con Agüero es Martin Braithwaite, que en dos temporadas nunca llegó consolidarse como titular. Messi y Antoine Griezmann son los otros dos que se alternaron como falso N° 9. Más allá de que Messi mantuvo un alto índice de eficacia con 30 tantos en la Liga de España, Barcelona acusó en varios momentos de la temporada la falta de un jugador de área para compensar la cuota goleadora que se llevó el uruguayo Luis Suárez.

El último stream del Kun Agüero

El Kun no solo deja Manchester, sino que también anunció que momentáneamente se da de baja de Twich, plataforma de streaming en la que llegó a tener una comunidad con más de tres millones de seguidores. El Agüero gamer surgió cuando el fútbol estuvo parado durante la pandemia y su activa participación fue vista como un desapego de sus responsabilidades profesionales con el fútbol. Al mismo tiempo sufrió algunas lesiones que lo relegaron aún más en la consideración de Guardiola.

El ex Independiente compartió con sus seguidores las respuestas a los cuestionamientos que recibió porque en un momento se lo veía más en las pantallas que en una cancha: “Prefiero estar enfocado en los partidos de la selección argentina porque todo el mundo va a estar esperando el primer error para decir que es porque estoy transmitiendo. Yo empecé a stremear por la buena onda con ustedes, pero a algunos no les gustaba y empezaron a decir que me lesionaba porque estaba sentado y no me gustaba el fútbol ¿Qué tiene que ver el stream? Como si estuviera andando en moto”.

Agüero celebra un gol ante Qatar, durante la última Copa América de Brasil, en 2019 Chris Brunskill / Getty Images - Getty Images South America

Agüero está llegando el martes a Buenos Aires y al día siguiente festejará su cumpleaños N° 33. Último en incorporarse al plantel de Lionel Scaloni, difícilmente las dos prácticas que haga le alcancen para ser titular el jueves, ante Chile, en Santiago del Estero, en la reanudación de las eliminatorias. De los 25 partidos del ciclo de Scaloni, el Kun disputó ocho, con tres goles (el último, en noviembre de 2019, en un amistoso ante Uruguay). Una presencia inferior a la de Lautaro Martínez, con 11 tantos en 20 encuentros.

Debido a las lesiones, en 2020 estuvo fuera de la lista de los convocados para las cuatro fechas disputadas de la clasificación para el Mundial de Qatar. Entrado en la veteranía, al Kun le toca redefinir su carrera en el nivel de club y del seleccionado.