Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Sergio Ramos recreó una emblemática foto de Messi para festejar el título de España en el Mundial
El exdefensor de Real Madrid y de La Roja posteó fotos con el trofeo dorado obtenido por la selección europea el último domingo
- 3 minutos de lectura'
“De vuelta con las copitas“, presumió Sergio Ramos, el multicampeón exdefensor de Real Madrid y la selección de España. El texto, en su cuenta de Instagram, está acompañado por varias fotos de su regreso a España con los trofeos del Mundial, pero una de ellas, sobre todo, llama la atención porque parece recrear una publicada por Lionel Messi cuando se consagró en Qatar 2022.
“Un viaje de ensueño y la mejor forma de volver a casa. Me quedo con la experiencia y la emoción de llevar el trofeo a nuestra selección campeona siendo el jugador español con más internacionalidades (180)“, añadió Ramos, de 40 años, que sigue sin anunciar oficialmente su retiro luego del paso por Rayados de Monterrey. A Ramos se lo ve en un vuelo con los trofeos dorados, junto con sus hermanos René y Miriam. En una de las postales aparece como si estuviera durmiendo abrazado a la Copa, la misma acción que publicó el capitán de la selección argentina luego de la histórica conquista en 2022.
Ramos fue una de las figuras españolas que estuvo el último domingo en la final de la Copa del Mundo, en Nueva Jersey. Además, fue el encargado de llevarles el trofeo a los nuevos campeones del mundo antes de la ceremonia de premiación.
Durante muchas temporadas, Messi y Ramos se sacaron chispas cuando defendían los colores de Barcelona y Real Madrid, respectivamente. Fueron fervientes rivales y todavía se recuerdan varias infracciones fuertes del defensor al número 10. Más tarde, tras la efervescencia de los clásicos españoles, compartieron el plantel en Paris Saint-Germain, donde cultivaron una buena amistad.
El último domingo, tras la final del Mundial 2026, después del triunfo 1-0 de la selección dirigida por Luis De la Fuente ante el equipo conducido por Lionel Scaloni, ambos volvieron a encontrarse dentro del campo de juego. Es más: Ramos se acercó a Messi para saludarlo afectuosamente, gesto que el argentino acompañó.
Algunos interpretaron que las fotos publicadas en las últimas horas por Ramos, en su cuenta de Instagram que tiene 68.7 millones de seguidores, se trató de un mensaje indirecto a Messi. Pero son, apenas, especulaciones virtuales.
El saludo de Ramos a Messi
⚽🙏🏾 ¡RESPETO! 🙏🏾⚽— Meridiano (@Meridianoonline) July 19, 2026
✅ Sergio Ramos, en medio de la celebración del título de España, se acercó a Lionel Andrés Messi para abrazarlo por su gran desempeño en el torneo.
📹 areasportsnetwork pic.twitter.com/C6MBVyITw4
- 1
Partidos de hoy, miércoles 22 de julio: horario y por dónde verlos en vivo
- 2
Finalissima entre la Argentina y España: cuándo se podría jugar, con nueva fecha tentativa
- 3
El gran legado de la selección argentina también deja aspectos a revisar
- 4
Roberto Ayala se disculpó por la agresión a Dani Olmo: “Si lo veo, le pediré disculpas en persona”