Sergio Ramos recreó una emblemática foto de Messi para festejar el título de España en el Mundial

“De vuelta con las copitas“, presumió Sergio Ramos, el multicampeón exdefensor de Real Madrid y la selección de España. El texto, en su cuenta de Instagram, está acompañado por varias fotos de su regreso a España con los trofeos del Mundial, pero una de ellas, sobre todo, llama la atención porque parece recrear una publicada por Lionel Messi cuando se consagró en Qatar 2022.

Sergio Ramos con los trofeos dorados del Mundial, en su regreso a España Instagram Sergio Ramos

“Un viaje de ensueño y la mejor forma de volver a casa. Me quedo con la experiencia y la emoción de llevar el trofeo a nuestra selección campeona siendo el jugador español con más internacionalidades (180)“, añadió Ramos, de 40 años, que sigue sin anunciar oficialmente su retiro luego del paso por Rayados de Monterrey. A Ramos se lo ve en un vuelo con los trofeos dorados, junto con sus hermanos René y Miriam. En una de las postales aparece como si estuviera durmiendo abrazado a la Copa, la misma acción que publicó el capitán de la selección argentina luego de la histórica conquista en 2022.

Ramos fue una de las figuras españolas que estuvo el último domingo en la final de la Copa del Mundo, en Nueva Jersey. Además, fue el encargado de llevarles el trofeo a los nuevos campeones del mundo antes de la ceremonia de premiación.

Leo Messi y una foto icónica, tras cumplir el sueño al ganar el título mundial en Qatar 2022

Durante muchas temporadas, Messi y Ramos se sacaron chispas cuando defendían los colores de Barcelona y Real Madrid, respectivamente. Fueron fervientes rivales y todavía se recuerdan varias infracciones fuertes del defensor al número 10. Más tarde, tras la efervescencia de los clásicos españoles, compartieron el plantel en Paris Saint-Germain, donde cultivaron una buena amistad.

Messi y Ramos, en tiempos calientes de los clásicos entre Barcelona y Real Madrid Manu Fernandez - AP

El último domingo, tras la final del Mundial 2026, después del triunfo 1-0 de la selección dirigida por Luis De la Fuente ante el equipo conducido por Lionel Scaloni, ambos volvieron a encontrarse dentro del campo de juego. Es más: Ramos se acercó a Messi para saludarlo afectuosamente, gesto que el argentino acompañó.

Sergio Ramos festejando la victoria española después de la final del Mundial entre La Roja y la Argentina, en Nueva Jersey Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Algunos interpretaron que las fotos publicadas en las últimas horas por Ramos, en su cuenta de Instagram que tiene 68.7 millones de seguidores, se trató de un mensaje indirecto a Messi. Pero son, apenas, especulaciones virtuales.

El saludo de Ramos a Messi