Sergio Ramos se aproxima a comprar el Sevilla de la mano de un grupo inversor liderado por un argentino

Sergio Ramos, que todavía no oficializó su retiro como futbolista, apunta a dar un paso más de cara al futuro. Se asoció con el grupo inversor Five Eleven Capital, liderado por el empresario argentino Martín Ink, y alcanzó un preacuerdo para negociar la compra de Sevilla, el club en el que se formó como futbolista.

Five Eleven Capital es un holding de fútbol con sede en Madrid que opera a través de una red de clubes y empresas independientes, interconectadas dentro de un ecosistema unificado. El grupo está liderado por Martín Ink, emprendedor argentino con una amplia trayectoria como director de inversiones y asesor en fusiones y adquisiciones, y por el español Andrés Tortarolo Fragola, CEO de Vanquish, una empresa dedicada al marketing y el entretenimiento deportivo.

A sus 39 años, Sergio Ramos apuntará a manejar al Sevilla cuando finalice su carrera profesional @sergioramos

Entre las principales iniciativas de Ink se destaca Legends, el museo de fútbol más grande del mundo, con sedes en Madrid y Arabia Saudita. Por su parte, Tortarolo Fragola gestiona en exclusiva a nivel mundial los derechos de imagen de más de 32 futbolistas de élite como Enzo Fernández, Moisés Caicedo o Ronald Araújo, así como de leyendas internacionales como Gianluigi Buffon o Ezequiel Lavezzi.

El grupo inversor fue fundado en enero de 2024 y tiene como principal objetivo imitar el modelo de multipropiedad de clubes de fútbol que ha ganado terreno en Europa y en otros países. En ese marco, ya intentó entrar al fútbol español mediante la compra del Espanyol, aunque finalmente la operación no tuvo éxito.

El año pasado adquirió un 10% de las acciones del club húngaro Debrecen, de Primera División, que, según la prensa de este país, revendió a final del pasado ejercicio. El consorcio apunta a funcionar de la misma manera que el City Football Group donde cada uno de sus clubes actúe de forma autónoma, pero interconectados con el fin de entablar sinergias y filosofías de trabajo.

El futuro de Matías Almeyda en el banco del Sevilla será una de las primeras definiciones que deberá tomar el grupo inversor JAVIER SORIANO - AFP

La llegada de Ramos

La entrada de Sergio Ramos como accionista de Five Eleven Capital supone un refuerzo estratégico para el proyecto. El exjugador de Real Madrid no se incorpora únicamente como inversor, sino también como una figura relevante en la definición del modelo deportivo y en la visión institucional del grupo, con el Sevilla Fútbol Club como emblema dentro del ecosistema.

Según fuentes cercanas a la operación, Ramos presentó una oferta inicial cercana a los 450 millones de euros, sujeta a ajustes en función del resultado de la auditoría en profundidad de las cuentas del club. Hace algunos días, el futbolista viajó a Sevilla junto a la cúpula de Five Eleven Capital para reunirse personalmente con los principales accionistas, a quienes expusieron tanto la propuesta económica como el proyecto deportivo y social previsto para el histórico club andaluz.

El encuentro dejó una impresión positiva entre los representantes de las principales familias que controlan casi la mitad de las acciones del club. Five Eleven Capital desarrolla su actividad con un equipo especializado en captación de talento, gestión deportiva y operaciones. El área deportiva del holding está actualmente dirigida por Marc Boixasa, que tuvo un pasado dirigencial en el Sevilla FC y el FC Barcelona, y fue CEO de fútbol del Al-Hilal de Arabia Saudita.

El Sevilla sumó 24 puntos en 21 jornadas y se ubica a tres puntos de la zona del descenso

A su vez, el actual director deportivo del Sevilla, Antonio Cordón, ocupó un cargo en la estructura deportiva de Five Eleven Capital, una coincidencia que se produce en pleno proceso de negociación por la propiedad del club andaluz.

Dirigido por el argentino Matías Almeyda, Sevilla no está atravesando su mejor momento en lo deportivo y en lo institucional. Su dirigencia reconoció una deuda cercana a los 70 millones de euros y en la junta de accionistas del pasado 16 de diciembre se aprobaron pérdidas de 50 millones. El máximo accionista es José María del Nido Benavente, expresidente y padre del actual mandatario del club, José María del Nido Carrasco.

Sevilla se presenta como la pieza central de un proyecto de largo recorrido, que apuesta a profundizar la gestión profesional con Sergio Ramos como figura visible y a Five Eleven Capital como plataforma inversora.