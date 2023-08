escuchar

Su figura se agiganta y se roba todas las miradas. El hombre que hace menos de tres semanas era el guardián de Nacional de Montevideo y que debía este miércoles cuidar el arco en el mano a mano con Boca, terminó por convertirse en el héroe de Internacional de Porto Alegre, que apostó por él y encontró la llave para dejar en el camino nade menos que a River, el equipo que tenía todas las credenciales para ir por otra Copa Libertadores. Así Sergio Rochet, el Chino, el arquero de Nueva Palmira, puso su nombre en lo más alto de la noche del miércoles en el estadio Beira Río y se erigió como uno de los máximos responsables de conseguir el pasaje a los cuartos de final.

El arquero uruguayo había sido determinante en el partido de ida, en el Monumental, con algunas atajadas increíbles que evitaron que Inter terminase con un resultado en contra más importante . Y en la revancha en Porto Alegre aportó lo que debía, porque si bien no tuvo demasiado trabajo, fue sólido y tomó la responsabilidad de patear el que sería el último penal de la definición. Incluso, en el tercer minuto de descuento, con el partido 2-1 para Inter, Rochet le tapa un fuerte disparo a Aliendro que podría haber significado el 2-2 del conjunto millonario y hubiera dejado afuera al equipo brasileño.

El Chino, como se lo conoce a Rochet, se hizo cargo del penal definitivo luego de que Robert Rojas reventara el travesaño. El uruguayo tomó la pelota y sacó un remate potente que terminó en el fondo de la red para darle la clasificación a Inter y desatar el delirio de todos los fanáticos de Inter.

“ Lo más importante era la clasificación. Lo hicimos y me alegré mucho porque el equipo se lo merecía . Venimos haciendo cosas buenas sin poder ganar, que es muy importante, y hoy lo hicimos ante un rival muy difícil. Entiendo que fue justa la clasificación. El único momento en el que sufrimos fue en la segunda mitad allí (por el partido en el Monumental). Aquí en el Beira Río jugamos bien, no merecimos sufrir tanto. Estamos capacitados para ser campeones”, dijo Rochet todavía con las emociones a mil, luego de haber protagonizado el momento culminante de la noche.

Los compañeros abrazan a Sergio Rochet, el héroe de la clasificación NELSON ALMEIDA - AFP

Después les agradeció a su compañero Vitao (todavía no había pateado) y a Coudet que lo dejaron ejecutar el último penal a él, cuando su equipo había ejecutado nueve en la serie, algo que no se observó en la transmisión de TV: “Voy yo”, le dijo Rochet al entrenador, que le permitió hacerse cargo del remate. Sería el decisivo. Además, reveló cómo le fue en el último entrenamiento, antes del partido con River, cuando pateó algunos tiros desde los doce pasos: “ La realidad es que muchas veces entreno patear penales. En el entrenamiento previo a este partido lo hice. De tres tiros fallé dos, uno lo tiré afuera y el otro dio en el travesaño. Pero a la hora de patear contra River no lo pensé, porque tengo confianza y, por suerte, pude marcar ”.

Su personalidad es clave, por eso en Nacional, cuando se anunció su traspaso a Inter, que firmó con el arquero uruguayo hasta 2027 por 1.600.000 de dólares, le agradecieron su paso por el club y en redes sociales publicaron: “ En 4 años el “Chino” Rochet alcanzó 8 títulos (3 Campeonatos Uruguayos), quebró un récord de imbatibilidad y nos enseñó a todos una de las más disfrutables lecciones sobre liderazgo, humildad, talento y amor por Nacional. ¡Hasta la vuelta Capitán, hasta pronto Chino! ”. El arquero de 30 años, que surgió de Danubio, llegó a Nacional en 2019, tras su paso por Sivassport de Turquía y un paso previo por AZ Alkmaar. Y en la selección uruguaya fue titular en el Mundial de Qatar, algo que se mantuvo desde que Marcelo Bielsa asumió el cargo de entrenador.

El gesto de Coudet con Demichelis

No bien Sergio Rochet convirtió el gol que le dio la clasificación a Internacional de Porto Alegre a los cuartos de final de la Copa Libertadores, Eduardo Coudet salió directo hacia el banco de los suplentes de River. Su objetivo era encontrarse con Martín Demichelis, le dio un fuerte abrazo y se quedó hablándole al oído algunos segundos. Un gesto que varios destacaron en las redes sociales.

Es que Coudet y Demichelis fueron compañeros en su etapa de futbolistas en River y juntos fueron campeones en 2003. Tras el encuentro le consultaron al entrenador de Inter acerca de qué sentía tras la clasificación y comentó: “ Eliminamos a un rival rival que era candidato al título. Estaban jugando muy bien, y tiene grandes jugadores. Nosotros estamos evolucionando, día a día mejoramo s. Creemos que estamos mejor que en nuestro primer partido. Sabíamos que los que iban a iniciar mejor físicamente y eso influye mucho. Me tocó dejar afuera a un rival con el que estoy relacionado, yo, Lucho (González), Gabi (Mercado), gente amiga del lado de enfrente. Uno trata de ser respetuoso. Tenemos confianza de que vamos a seguir mejorando”.

Y agregó: “El mérito de esto es todo de los jugadores. No me voy a cansar de resaltarlo. Fue muy difícil. Le agradecemos a los hinchas, nunca se había visto algo así. Estamos trabajando fuerte, respetando los tiempos de ese cambio. Siempre vamos con el tiempo, no hace tres semanas que estamos aquí. Nos jugábamos una parada muy difícil. Cuando los dirigentes me fueron a buscar sabía que íbamos a pasar esto, me pone muy contento ”, finalizó Coudet.

Eduardo Coudet en el abrazo con Martín Demichelis, tras la eliminación de River Captura de video

