Sevilla vs. Barcelona por el Liga de España 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Sevilla y Barcelona correspondiente a la jornada 7 de la Liga de España 2026 se disputará este sábado 19 de septiembre a las 16.00 h en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, ubicado en la ciudad de Sevilla.

El presente de los protagonistas

Ambos conjuntos llegan al choque con sensaciones positivas tras sus últimas presentaciones en el certamen doméstico. El conjunto local, Sevilla, llega al compromiso tras conseguir una victoria por 1-0 frente al Deportivo de A Coruña. Por su parte, el Barcelona atraviesa un momento ofensivo arrollador, luego de su reciente triunfo por 7-2 contra el Racing de Santander.

Estadísticas del cruce

El duelo presenta una dinámica interesante debido al contraste de los antecedentes inmediatos de ambos equipos. Mientras el Sevilla llega con la confianza de haber mantenido su arco en cero en el último encuentro, el Barcelona se presenta como una amenaza ofensiva tras marcar siete goles en su partido previo. La localía en el Ramón Sánchez-Pizjuán será un factor determinante en la búsqueda de los tres puntos por parte del equipo andaluz.

Lo que está en juego

Para el Sevilla, el partido representa una oportunidad crucial para consolidar su posición en la tabla de la Liga de España ante un rival de jerarquía. Para el Barcelona, el objetivo es mantener la inercia ganadora y el alto volumen de juego demostrado en la fecha anterior para seguir escalando posiciones en esta fase inicial de la temporada.

Todo lo que hay que saber

Sevilla vs. Barcelona

Hora: las 16.00 h

Partido correspondiente a la fecha 7 de la Liga de España 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026/2027

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2027/2028

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.