Show del entretiempo de la final del Mundial 2026: horario, duración y artistas invitados

La final del Mundial 2026, que este domingo 19 de julio pondrá cara a cara a la selección argentina contra España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, tendrá un condimento inédito en la historia de las Copas del Mundo. Más allá del trascendental duelo futbolístico, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) organizó un show sin precedentes para el entretiempo del partido, el cual promete captar la atención de millones de espectadores en todo el planeta.

Chris Martin, líder de la banda Coldplay, será el presentador del evento. Según confirmó la entidad madre del fútbol mundial en su sitio web, el show musical tendrá una duración de 11 minutos, mientras que el personal técnico dispondrá de cuatro minutos para desmontar toda la escenografía dispuesta sobre el campo de juego. Este despliegue técnico busca garantizar que la reanudación del partido ocurra en tiempo y forma, dentro de los 15 minutos habituales de un entretiempo.

Chris Martin, líder de Coldplay, presentará el show del mediotiempo en la final del Mundial 2026

La cartelera artística incluye nombres de peso como Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber. Además, el músico nigeriano Burna Boy, quien interpreta la canción mundialista Dai Dai junto a Shakira, también formará parte del acto. El componente artístico se completa con la participación de Gustavo Dudamel, director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York, quien coordinará una presentación especial junto al coro PS 22, ganador del premio Webby, en colaboración con Coldplay.

La jornada incluye también una ceremonia de clausura previa al inicio del encuentro. Este evento inaugural reunirá a figuras como Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams y el influencer IShowSpeed. Asimismo, la organización anunció la presencia del actor Tom Cruise y del músico Post Malone, quien cuenta con nueve discos de diamante en su trayectoria. Por último, la cantante Jennifer Hudson protagonizará un momento emotivo al interpretar una versión especial del himno nacional de Estados Unidos antes de que el árbitro esloveno Slavko Vincic de la orden para que comience la gran final.

El actor Tom Cruise ya se había presentado en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos París 2024 MIGUEL MEDINA - AFP

Cómo llegaron la Argentina y España a la final

Para meterse en la definición, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni derrotó a Inglaterra por 2 a 1 en una semifinal memorable. Por el contexto, por el rival, por la historia. Y porque nuevamente, al igual que en octavos de final contra Egipto, el campeón del mundo en ejercicio se repuso de un resultado adverso de manera agónica para terminar festejando con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los últimos minutos. Anthony Gordon puso en ventaja parcial al conjunto británico que, a partir de ese momento, se replegó para intentar cuidar el 1 a 0.

Lautaro Martínez y el gol más importante de su carrera, frente a Inglaterra y en una semifinal del mundo Lynne Sladky - AP

La Furia Roja, por su parte, anuló por completo a la selección que, a lo largo de todo el Mundial, parecía ser la máxima favorita al título: Francia. Manejó la pelota, presionó alto y agresivo, estuvo firme a nivel defensivo y fue efectivo en el aspecto ofensivo. Se impuso por 2 a 0 con tantos de Mikel Oyarzábal de penal y de Pedro Porro, uno de los puntos altos de los españoles en los últimos partidos.