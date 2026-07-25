Siete cosas que no sabías del fútbol local, mientras teníamos la cabeza en el Mundial

El Mundial duró 39 días, se jugaron 104 partidos y se convirtieron 308 goles. La Copa del Mundo se disputó desde el 11 de junio hasta el 19 de julio, en Estados Unidos, México y Canadá, con 48 selecciones, por primera vez en la historia.

España le ganó por 1 a 0 a la Argentina, en un partido jugado en Nueva Jersey y, a continuación, empezó una cadena de suspicacias y en el mundo tomaron nota de las (supuestas) malas artes de los argentinos. Entre tantas cosas, Lionel Scaloni puso en duda su continuidad y nadie tiene la certeza de qué hará Lionel Messi, entre lágrimas en el adiós.

Mientras el seleccionado construía el camino hasta la final, pasó de todo en el fútbol local. Situaciones curiosas, pases inesperados y cambios de entrenador: la primera fecha del Clausura se desarrolla con sorpresas, muchas de las cuales nos vamos enterando a medida que transcurren las horas, los días.

La jornada inicial se juega entre el jueves y el sábado. Y el segundo capítulo ya se aproxima: arranca el martes, con cuatro partidos. En esta jornada, ya hay un asterisco: el partido entre Boca y Estudiantes fue postergado porque el gigante tiene el desquite con O’Higgins, por la Sudamericana, el jueves. ¿Qué situaciones inesperadas pasaron en aquellos 39 días? Aquí, las siete historias que no se pueden perder.

📹 La despedida de Edinson Cavani de Boca pic.twitter.com/qpy6fLvXb4 — A Todo Boca (@equipoatodoboca) July 2, 2026

Se fue Cavani... y llegó Villa

Edinson Cavani rescindió el 1° de julio su contrato con Boca. El delantero uruguayo de 39 años, que apenas sumó 35 minutos contra Platense y 79 minutos frente a Racing en 2026, por múltiples lesiones, le puso fin a su ciclo en el Xeneize. No iba a ser tenido en cuenta por Rodolfo Arruabarrena, nuevo entrenador del club de la Ribera, y rápidamente comenzó a negociar con la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme para interrumpir su vínculo, que finalizaba en diciembre de este año.

¿Se retira? Su idea es volver a Danubio. Días atrás, el Matador se sometió a otro bloqueo en la zona lumbar, para poner punto final a los dolores que le impidieron jugar en 2026. Con un mes y medio de recuperación, su plan era regresar, volver a jugar. “El mejor refuerzo de un extranjero de la historia”: así lo había definido Juan Román Riquelme, el presidente, que a su vez aceptó el regreso de Sebastián Villa.

El colombiano Sebastián Villa intenta llevarse la pelota ante la marca de Nicolás Garrido, de O'Higgins Gustavo Garello - AP

El colombiano se había ido de Boca envuelto en un escándalo judicial y económico. Le hizo juicio al club de la Ribera, dijo públicamente que quería jugar en River y actuó este jueves en un partido de la Sudamericana.

Los borrados mundialistas de River

Antes del Mundial, River le puso el cartel de prescindible a 15 futbolistas. A excepción de los que estaban disputando la copa, los jugadores empezaron a entrenarse apartados del plantel, a la espera de definir su futuro. Ahora, los entrenamientos en Cantilo cuentan con tres caras nuevas.

Se trata de Matías Galarza Fonda (de buen desempeño en Paraguay, hasta se creyó que se podía cambiar la decisión), Kevin Castaño y Kendry Páez, cuyas vacaciones llegaron a su fin. En el medio, se fue Franco Armani a Atlético Nacional. Es el arquero más ganador de la historia: jugó 8 años y medio y conquistó 10 títulos.

¿Qué será del futuro de Galarza Fonda?

Un vasquito a Italia

Estudiantes está a un paso de cerrar la venta de Mikel Amondarain, de 21 años, al Bologna. La negociación ingresó en su etapa final y, si no surgen imprevistos, este viernes quedará formalizada la transferencia: la más importante venta del mercado de pases.

El acuerdo sería por unos 12 millones de euros; 10 millones serán fijos y el resto se completará mediante objetivos.

Kranevitter en Racing

A los 33 años, luego de varios pasos por el mundo y víctima de múltiples lesiones, el volante llegó a Racing. Jugó un rato con Defensa y Justicia, por la Copa Argentina y frente a Gimnasia, por el torneo Clausura. Símbolo de la primera era de Marcelo Gallardo en River, no pudo desplegar en Núñez su habitual despliegue, mortificado por las lesiones.

Matías Kranevitter, el día de su presentación en Racing

Machuca a Independiente... a futuro

El club de Avellaneda cerró la operación para adquirir el 60% del pase de Imanol Machuca, que pertenecía a Fortaleza. El volante recibió el año pasado una sanción de la FIFA por haber participado de una maniobra de falsificación de documentos para jugar en la selección de Malasia. Por eso, quedó al margen de Vélez, en donde estaba a préstamo. Eso sí: la sanción termina el próximo 5 de noviembre.

Nacho Malcorra, insólitamente señalado de no jugar con el mismo ímpetu en un partido decisivo ante Rosario Central, pasó a Unión. Y volvió Maximiliano Meza, de deslucido paso por River.

Nacidos para ser 10. 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐓𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫𝐞𝐬. pic.twitter.com/dS2Pq21t8C — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) July 24, 2026

Sampaoli en la T... y otros casos de DT

Un día antes de que empiece el Mundial, Jorge Sampaoli se incorporó a Talleres, su primer desafío en primera división en el fútbol argentino. El colérico entrenador, de conflictivo paso por la selección, llega justo con Belgrano como campeón del torneo local. Ya tiene a Federico Fattori, Román Riquelme y Ezequiel Unsain, el arquero. Guido Herrera se fue a Bahía.

Jorge Sampaoli, en Talleres; a su lado, Andrés Fassi, el presidente

Hubo curiosos movimientos en otras entidades. Pipo Gorosito volvió a San Lorenzo luego de quedar trunca la llegada como DT de Iker Muniain (era el elegido de la nueva Comisión Directiva encabezada por Marcelo Culotta, pero le faltaban algunos papeles habilitantes para ejercer en el fútbol argentino) y ya quedó afuera de la Copa Argentina; Juan Pablo Vojvoda fue presentado en Racing dos horas antes del partido de la Argentina con Austria, Damián Ayude trabaja en Barracas Central, Darío Forestello está en Estudiantes de Río Cuarto y Sebastián Domínguez llegó a Central Córdoba, pero no dirigió este viernes ante Gimnasia de Mendoza.

Enzo Pérez, a los 40 años

Después de casi un cuarto de siglo, Enzo Pérez volvió a jugar en Deportivo Maipú, el club mendocino en donde el mediocampista de 40 años inició su carrera a finales de los ’90. Fue en el empate sin goles ante San Martín de Tucumán, por la fecha 21 de la Primera Nacional. El viernes de la semana pasada, mientras el país vibraba en la antesal de la final del Mundial.

Enzo Pérez, ahora, en la Primera Nacional

Enzo jugó 10 partidos en Argentinos; apenas en dos fue titular. No fue lo que esperaba luego de irse de River. Ahora volvió a decidir con el corazón.

El Mundial dejó muchas emociones, pero el fútbol argentino tuvo -al mismo tiempo- varias novedades. Muchas pasaron inadvertidas y otras no tanto, pero vale la pena hacer un repaso de las principales noticias en medio de un torneo Clausura que tendrá partidos entresemana y no dará tregua.