Sorpresa: los futbolistas no quieren que se suspendan los descensos hasta 2022

Diego Rodríguez, uno de los jugadores que se manifestó contra la supresión de los descensos Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

28 de abril de 2020 • 22:42

Luego de conocidas las resoluciones de la AFA sobre la terminación anticipada de la temporada y la suspensión de los descensos hasta 2022, los capitanes de la Superliga se reunieron en forma virtual con el secretario general del gremio, Sergio Marchi , y sentaron una postura: están en contra de que se elimine la pérdida de la categoría en la próxima temporada . Quieren, además, estar presentes en la mesa de negociación que se abra con la AFA y los clubes de aquí en adelante. Y tienen previsto intimar a las instituciones para cobrar los sueldos adeudados , incluso desde antes de la pandemia.

"Nosotros como jugadores vamos a pedir que los descensos se mantengan para la próxima temporada. Nos parece ilógico y creemos que habrá una merma en el nivel del fútbol argentino", dijo Diego Rodríguez, capitán de Central Córdoba de Santiago del Estero en Radio Continental.

"En esta temporada nos parece correcto que no haya descensos porque hay partidos que no se jugarán. Pero en la próxima no vemos argumentos para que no haya descensos", agregó el arquero formado en Independiente.

"En un torneo de 28 equipos, algunos no jugarían por nada. Eso lo sabemos. Y automáticamente, los clubes no irían a buscar jugadores para reforzarse", expuso el guardavallas de 30 años. Rodríguez agregó: "La competitividad en la Liga no será la misma. Seguro habrá siete u ocho equipos que no pelearían por absolutamente nada".

El futbolista trazó un panorama complicado sobre el futuro de la industria en general y de los clubes de fútbol en particular: "A partir de junio en adelante no se ha planteado nada aún. Es difícil saber qué pasará con los colegas que quedan en libertad de acción el próximo 30 de junio. No sólo en Primera sino también en la Primera Nacional o en la B Metropolitana, muchos jugadores se quedarán sin trabajo. Calculamos que entre 1.500 futbolistas se pueden quedar sin cobrar", estimó Diego Rodríguez.