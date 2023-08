escuchar

La derrota resultó un golpe deportivo, económico, pero fundamentalmente la interrupción de un proyecto que crecía y estaba trazado para continuar a largo plazo. La caída de Argentinos, por 1-0, frente a San Martín, de San Juan, por los octavos de final de la Copa Argentina, provocó la sorpresiva renuncia del director técnico Gabriel Milito, cuyo contrato con el club de la Paternal se extendía hasta 2027.

Apenas minutos después de confirmarse la eliminación, el entrenador anunció su salida y comentó que el certamen era uno de los objetivos que estaba en la agenda de la temporada y que “la experiencia del fútbol indica cuando es el momento de ponerle punto final a una etapa”.

Gabriel Milito charla con Federico Redondo: el volante, uno de los futbolistas que lanzó el entrenador durante el ciclo en Argentinos Prensa Argentinos Juniors

La victoria sobre River, en el estreno de la Copa de la Liga, no alcanzó para matizar tres cachetazos que Argentinos recibió en los últimos tiempos: la eliminación de la Copa Libertadores, frente a Fluminense, la reciente caída con Arsenal –tras estar 2-0 arriba en el marcador- y la imposibilidad de avanzar en la Copa Argentina, al perder con los sanjuaninos –sextos en el Grupo A de la primera B Nacional-, la seguidilla de sinsabores que se fueron tejiendo y empujaron el director técnico a anunciar, en el estadio de Belgrano, de Córdoba, que no había una próxima función.

“Hable con los dirigentes, con los jugadores. Debido a este momento tomé la decisión de decir punto final en mi etapa como entrenador de Argentinos. Acá fui realmente feliz, pero la experiencia del fútbol me indica cuando es el momento de ponerle punto final a una etapa. Para nosotros la Copa Argentina era un objetivo”, argumentó, con voz calma y claridad el técnico que asumió en enero de 2021.

La última función de Milito en Argentinos

En la hoja de ruta no hay medallas, no se sumaron trofeos ni estrellas. Sin embargo, Milito dejó un sello en Argentinos y esa huella es la que lo descubrió emparentado con el club. El hincha reconoce su trabajo y cómo se las ingenió para reinventarse cuando el mercado de pases le quitaba a alguna de las piezas que él pulió: semillero del mundo, las ventas se imponen como una necesidad para equilibrar los números de la tesorería. Jugadores como Fausto Vera (Corinthians), Kevin MacAllister (Union Saint-Gilloise), Elías Gómez (River), Jonathan Gómez (Racing), Gabriel Florentín (Oremburg), Matías Galarza (Genk), Gabriel Carabajal (Santos)… todos explotaron bajo la conducción del exdefensor.

“Siento que los jugadores tienen que tener la posibilidad de tener a otro entrenador en el plantel para que le vaya marcado el camino que los pueda acercar no solamente a la victoria si no a pelear y ganar un título. Intentamos dar todo lo que estuvo a nuestro alcance desde el primer día, ahora toca dar vuelta la página y que los chicos tengan la posibilidad de tener a una persona con la fuerza necesaria para conducir a un grupo de futbolistas y es por eso tomé la decisión. No me gusta perder el tiempo y no me gusta hacerle perder el tiempo a nadie. Las cosas las siento y eso es lo que en definitiva me llevó a tomar la decisión”, apuntó rodeado de un par de micrófonos y celulares. La estadística señala que dirigió a Argentinos en 135 partidos, con récord de 58 victorias y 44 derrotas.

Gabriel Milito, un entrenador que vivió con intensidad su ciclo en Argentinos JUAN MABROMATA - AFP

La repentina salida toma por sorpresa a Argentinos por múltiples razones. En noviembre de 2022 se extendió el vínculo hasta 2027 y dos semanas atrás en una charla sostuvo que no se detenía a escuchar propuestas -incluida la de Independiente- porque tenía trabajo y el compromiso era con el club y los dirigentes que lo habían elegido.

“No tengo intenciones de salir a otro lugar, porque creo que este equipo tiene futuro. El día que sienta que tiene futuro, pero que los jugadores necesitan escuchar otra música me iré solo, como lo hice en todos los clubes en los que estuve. Y espero que sea dentro de mucho tiempo”, afirmaba Milito, casi como una premonición. El DT, sin ser un producto de Argentinos, encontró el cobijo de los hinchas que el domingo, en la Paternal, alentarán ante Atlético Tucumán, aunque será el tiempo de un nuevo ciclo.

