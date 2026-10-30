Sporting Kansas City vs. FC Dallas por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Sporting Kansas City y FC Dallas, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará este sábado 31 de octubre a las 16.00 h en el estadio Sporting Park, ubicado en Kansas City, Kansas.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su presente tras los resultados negativos en su última presentación. Sporting Kansas City buscará recuperarse después de caer por 3-1 ante Minnesota United FC. Por su parte, FC Dallas también llega golpeado, luego de una derrota por 2-0 frente a Columbus Crew en su duelo más reciente.

Números que anticipan el duelo

El partido en el Sporting Park será un examen de carácter para ambos equipos en el cierre de la etapa regular. Mientras el local intentará hacer pesar la localía para recomponer su rendimiento defensivo, el conjunto visitante buscará cortar su sequía goleadora, tras no haber convertido en su anterior encuentro de liga.

Lo que está en juego

Con la temporada acercándose a instancias decisivas, sumar puntos en esta jornada 34 es fundamental tanto para Sporting Kansas City como para FC Dallas. Un resultado positivo es vital para escalar posiciones y estabilizar el estado anímico de ambos planteles de cara a los próximos objetivos del certamen.