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Sporting Kansas City vs. Philadelphia Union por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

Sporting Kansas City recibe a Philadelphia Union en la jornada 27 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido

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Sporting Kansas City vs. Philadelphia Union por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online
Sporting Kansas City vs. Philadelphia Union por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Sporting Kansas City y Philadelphia Union correspondiente a la jornada 27 de la MLS se disputará este sábado 19 de septiembre a las 21.30 h en el Sporting Park, ubicado en Kansas City, Kansas.

El presente de ambos equipos

Ambos conjuntos llegan a este compromiso tras obtener resultados positivos en sus presentaciones anteriores. Sporting Kansas City viene de ganar su último encuentro frente a Los Angeles Football Club por 3 a 1, mientras que Philadelphia Union llega con el envión anímico de haber goleado 5 a 0 a San Diego en la jornada previa.

Estadísticas y antecedentes

El duelo presenta una paridad interesante en cuanto a la confianza actual de los planteles, ambos llegan con rachas victoriosas que buscarán prolongar en el Sporting Park. La capacidad goleadora mostrada por el equipo visitante en su última presentación será un punto a seguir de cerca frente a la solidez que Sporting Kansas City intentará imponer en condición de local.

Lo que está en juego

Con la temporada 2026 en plena etapa de definición, cada punto resulta fundamental para las aspiraciones de ambos equipos en la tabla de posiciones. Un triunfo permitiría a cualquiera de los dos consolidar su buen momento y escalar posiciones clave en la búsqueda por asegurar un lugar en la siguiente fase del torneo.

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