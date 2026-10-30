St. Louis City SC vs. San Diego, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre St. Louis City SC y San Diego, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se llevará a cabo este sábado 31 de octubre a las 16.00 h. El duelo tendrá lugar en el Energizer Park, ubicado en la ciudad de St. Louis, Missouri.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir sus actuaciones más recientes en la competencia. St. Louis City SC arriba tras sufrir una derrota por 3-2 ante Portland Timbers, mientras que San Diego también viene de caer en su última presentación, tras ser superado por 4-1 frente a Vancouver Whitecaps FC.

Números que anticipan el duelo

El partido enfrenta a dos equipos que buscan cerrar la fase regular del certamen con mejores sensaciones tras sus últimos resultados adversos. La solidez defensiva será un factor clave para ambos, considerando los goles recibidos en sus respectivos compromisos previos antes de este enfrentamiento en el Energizer Park.

Lo que está en juego

Con la temporada regular de la MLS llegando a su instancia definitoria en la jornada 34, este duelo resulta fundamental para que ambos equipos puedan ajustar su funcionamiento y mejorar su posición en la tabla antes del cierre del campeonato 2026.