St. Louis City SC vs. Toronto FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre St. Louis City SC y Toronto FC, correspondiente a la jornada 27 de la MLS 2026, se disputará este sábado 19 de septiembre a las 21.30 h en el Energizer Park, ubicado en St. Louis, Missouri.

El momento de los equipos

St. Louis City SC llega al compromiso con el ánimo en alza tras su última presentación, en la que logró una victoria por 4-2 frente a Minnesota United FC. Por el contrario, Toronto FC atraviesa un presente complejo, luego de haber caído 3-0 ante Orlando City SC en su reciente enfrentamiento.

Números que anticipan el duelo

El equipo local intentará aprovechar la inercia positiva de su último triunfo para fortalecer su rendimiento en el Energizer Park. Mientras tanto, el conjunto visitante buscará revertir su imagen tras una derrota abultada, enfocándose en ajustar su funcionamiento defensivo que le costó tres goles en contra en su último partido fuera de casa.

Lo que está en juego

Para St. Louis City SC, el objetivo es mantener la consistencia necesaria para escalar posiciones en la tabla de la MLS. Toronto FC, por su parte, necesita sumar puntos de forma urgente para recuperar terreno tras el traspié sufrido en la jornada anterior y estabilizar su situación en la clasificación del certamen.