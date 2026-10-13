Stefano Di Carlo recibió a Juan Sebastián Verón en el Monumental: la foto que abre un frente común contra la AFA de Tapia

La historia contemporánea del fútbol argentino dirá más adelante si un café servido este martes en las oficinas de presidencia de River traía consigo el embrión de un cambio profundo en el fútbol argentino. Stefano Di Carlo, anfitrión en el Monumental, recibió a Juan Sebastián Verón, máximo dirigente de Estudiantes de La Plata. La foto de ambos dirigentes constituye la primera muestra de unidad de dos antagonistas de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. Se trata, en rigor, de dos clubes parados en la vereda de enfrente de la gestión actual del fútbol argentino: hace tiempo que el Pincha decidió no ir más a las reuniones del comité ejecutivo, que ya no integra. River, que en marzo había anunciado su salida, regresó hace pocos días, manteniendo su perfil opositor. Y recibió chicanas por parte de los dirigentes más cercanos a Tapia.

La foto entre ambos dirigentes es también un signo de los tiempos. Hace casi dos años, Stefano Di Carlo -por entonces secretario del club de Núñez- había fustigado a Verón por la transferencia de Sebastián Driussi. “Todo lo que hace y dice Verón genera desconfianza, de larga data es esto. Y se extiende a todos los hinchas de todos los clubes”, protestó en enero de 2025 y antes de un partido de River en Mendoza. Verón había hablado antes de “inseguridad” por parte del club millonario: “Nos ven como un competidor”, había alegado en medio de la pelea por el delantero, que finalmente recaló en Núñez. Casi dos años después, el encono con Tapia los termina uniendo. Por ahora, para la foto.

“El Club Estudiantes de La Plata y el Club Atlético River Plate mantuvieron este martes una primera reunión de trabajo institucional, con el objetivo de comenzar a desarrollar una agenda común de análisis, intercambio de ideas y elaboración de propuestas para contribuir al desarrollo y la mejora del fútbol argentino”, dice el posteo de ambos clubes en Instagram.

De izquierda a derecha: Agustín Forchieri, secretario general de River, Ignacio Villarroel (vicepresidente segundo de River), Stefano Di Carlo, Juan Sebastián Verón, Juan Martín Cerolini (vocal titular de Estudiantes de La Plata) y Martín Gorostegui (vicepresidente primero de Estudiantes de La Plata)

Y agrega: “Durante el encuentro, ambas instituciones compartieron documentos, diagnósticos y distintas perspectivas sobre los principales desafíos que atraviesa el fútbol nacional, y coincidieron en la importancia de generar ámbitos de trabajo entre los clubes que permitan abordar esas discusiones con profundidad, responsabilidad y una mirada de largo plazo”.

Además, el documento asegura que habrá una “mesa de diálogo” entre ambos clubes: “Como resultado de esta primera reunión, River Plate y Estudiantes acordaron establecer una mesa permanente de trabajo, que tendrá continuidad en el tiempo y avanzará en la elaboración de documentos y propuestas sobre distintos aspectos institucionales, deportivos, económicos y organizativos del fútbol argentino”.

¿Este encuentro puede ser el comienzo de un frente común contra Tapia? Aunque todavía es demasiado prematuro, sí es cierto que Verón y Di Carlo ya mostraron su oposición al formato de los campeonatos de la primera división, además de exteriorizar su descontento con las actuaciones arbitrales y abogar por otra comercialización de los diversos contratos de la Liga Profesional. Tienen otra visión y comparten la voluntad de un cambio. Conseguirlo -con votos- es otra historia.

La reunión en el Monumental representa un salto en los encuentros que viene teniendo Di Carlo. La semana pasada había recibido a los dirigentes de Argentino de Merlo, club de la primera B Metropolitana. La foto con Verón de este martes se suma a la que publicó el club hace una semana con Lionel Andrés Messi, el día de su despedida de la selección argentina en el estadio de River. Esa instantánea, sumada a la distinción como socio honorífico, irritó a la AFA.

Juan Sebastián Verón es retirado del campo de juego del estadio Madre de Ciudades luego de su encontronazo con el árbitro de la Supercopa Internacional, Darío Herrera La Nación

El contragolpe no se hizo esperar. A fines de la semana pasada desde las oficinas del predio de Ezeiza dieron a entender que la Albiceleste no regresará al Monumental -uno de los más modernos de Sudamérica y el más grande de la Argentina, con capacidad para 85 mil espectadores- mientras duren las hostilidades con la gestión Di Carlo. El conflicto suscitado por la organización de la despedida de Messi entre la productora contratada por la AFA (Marketing Sports Argentina) y el club millonario sirvió como excusa para dar a entender que se buscará otro estadio. En este sentido, el Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo de La Plata aparece como la alternativa más potable, sobre todo porque fue la AFA la que se encargó de las reformas.

En agosto, Di Carlo dio una conferencia de prensa y fue muy duro con la AFA: “La tolerancia está agotada. Estamos esperando a que encuentren un límite en términos de la vergüenza. A River lo han perjudicado en los últimos cinco partidos. Acá no se puede hacer corrección política, todos los hinchas de River vemos lo mismo”, protestó. Y completó: “Todos sabemos que acá nació una frase de la guardia alta, que no es por nada. Esto es algo que ya lleva mucho tiempo. Seguimos en un mismo camino, con un mismo horizonte, pero hay cosas que no se pueden admitir, que están mal. Pongamos el ojo donde tenemos que ponerlo, tenemos que resolver nuestros problemas pero tenemos que entender que todo eso existe, existía antes también”.

Claudio Chiqui Tapia le entrega un obsequio a Stefano Di Carlo; la relación de la AFA con River se cortó

Verón, cuyas diferencias con Tapia se extendieron desde el espaldazo en Rosario contra Central -el 23 de noviembre del año pasado, luego de que se le otrogara al club de Di María el título de campeón anual, no previsto en el reglamento-, enfrenta una nueva sanción del tribunal de Disciplina de la AFA por sus exabruptos contra Darío Herrera, árbitro del partido por la Supercopa Internacional (aunque disputado en Santiago del Estero) justamente ante el conjunto canalla. En la casa madre del fútbol argentino acusaron a la Bruja de ser el mascarón de proa del ingreso de los capitales privados en el fútbol argentino, sobre todo a partir de la llegada del millonario estadounidense Foster Gillett.

¡ESTUDIANTES LE HIZO EL PASILLO DE CAMPEÓN A ROSARIO CENTRAL DE ESPALDAS!



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En una entrevista con LA NACION, la Brujita criticó con dureza la actualidad del fútbol argentino: “La mejora [del arbitraje] tiene que ser estructural. Si no hacés un mea culpa y un análisis de cómo se dirigen los partidos, de cómo interviene el VAR y no se unifican criterios, no alcanza. Te cobran una cosa en un lugar y otra distinta ante la misma situación. El cambio es mucho más profundo que reemplazar a una persona por otra. El arbitraje tiene que modernizarse”, postuló.

La foto de Verón con Di Carlo es una especie de carta de intención entre dos clubes que piensan parecido. Y están en la vereda opuesta de la AFA. ¿Quiénes podrían unirse en un futuro a este eje opositor? De la Liga Profesional, apenas Talleres de Córdoba y Racing mostraron en algún momento su intención de gestionar de otro modo. En el ascenso, sin embargo, el apoyo al máximo dirigente del fútbol argentino es prácticamente unánime. Si ese apoyo se plasmara en votos, las categorías menores y los grupos de interés tendrían los sufragios suficientes para imponer al próximo presidente de la AFA. Que, por supuesto, sería Tapia. De todas maneras, faltan dos años: el actual mandato del presidente rige hasta octubre del año próximo.

Otros tiempos: el día en que Juan Sebastián Verón recibió a Claudio "Chiqui" Tapia en Uno X

El final del documento conjunto firmado por Estudiantes y River rubrica las posturas de ambos clubes contra la AFA: “River Plate y Estudiantes comparten la convicción de que los clubes, como protagonistas centrales del fútbol argentino, tienen la responsabilidad de contribuir activamente a su fortalecimiento y de generar espacios de diálogo que permitan pensar colectivamente su futuro”.