LA NACION

Suiza vs. Australia, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

Suiza recibe a Australia en la jornada 1 del amistoso internacional 2026; todo lo que hay que saber antes del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'

El encuentro se disputará este sábado 6 de junio a las 16.00 h en el Snapdragon Stadium, ubicado en San Diego, California.

El momento de los equipos

Suiza llega al compromiso con el ánimo en alza tras su reciente victoria frente a Jordania por 4 a 1. Por el lado de Australia, el conjunto visitante buscará reponerse tras haber caído por 1 a 0 en su último enfrentamiento ante México.

Estadísticas del duelo

Ambos seleccionados se presentan en esta jornada 1 con realidades opuestas en cuanto a sus resultados más recientes:

  • Suiza: viene de ganar con contundencia por 4-1 frente a Jordania.
  • Australia: llega tras una derrota ajustada por 1-0 contra el seleccionado mexicano.

Lo que está en juego

Este duelo amistoso representa para Suiza la oportunidad de estirar su racha positiva y consolidar su funcionamiento colectivo. Australia, por su parte, intentará capitalizar esta presentación internacional para recuperar la senda del triunfo y ajustar detalles futbolísticos tras el tropiezo frente a México.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. La lucha por la camiseta de Colombia: mundiales en tiempos de elecciones
    1

    La lucha por la camiseta de Colombia: mundiales en tiempos de elecciones

  2. A qué hora es la Ceremonia Inaugural del Mundial 2026
    2

    A qué hora es la Ceremonia Inaugural del Mundial 2026

  3. El presidente de Central destrozó a un futbolista propio y confirmó a su DT: "Hasta mi mamá me pide que eche a Almirón"
    3

    Gonzalo Belloso, explosivo: confirmó la continuidad de Jorge Almirón como técnico de Rosario Central y arremetió contra uno de sus futbolistas

  4. El método del "Chiqui" Tapia para que un sparring de Scaloni acordara el contrato con su club
    4

    Fabián Berlanga contó cómo intervino Claudio Tapia para que un juvenil firmara su contrato en Vélez