Suiza vs. Australia, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

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Suiza recibe a Australia en la jornada 1 del amistoso internacional 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro se disputará este sábado 6 de junio a las 16.00 h en el Snapdragon Stadium, ubicado en San Diego, California.
El momento de los equipos
Suiza llega al compromiso con el ánimo en alza tras su reciente victoria frente a Jordania por 4 a 1. Por el lado de Australia, el conjunto visitante buscará reponerse tras haber caído por 1 a 0 en su último enfrentamiento ante México.
Estadísticas del duelo
Ambos seleccionados se presentan en esta jornada 1 con realidades opuestas en cuanto a sus resultados más recientes:
- Suiza: viene de ganar con contundencia por 4-1 frente a Jordania.
- Australia: llega tras una derrota ajustada por 1-0 contra el seleccionado mexicano.
Lo que está en juego
Este duelo amistoso representa para Suiza la oportunidad de estirar su racha positiva y consolidar su funcionamiento colectivo. Australia, por su parte, intentará capitalizar esta presentación internacional para recuperar la senda del triunfo y ajustar detalles futbolísticos tras el tropiezo frente a México.
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