Suiza vs. Australia, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro se disputará este sábado 6 de junio a las 16.00 h en el Snapdragon Stadium, ubicado en San Diego, California.

El momento de los equipos

Suiza llega al compromiso con el ánimo en alza tras su reciente victoria frente a Jordania por 4 a 1. Por el lado de Australia, el conjunto visitante buscará reponerse tras haber caído por 1 a 0 en su último enfrentamiento ante México.

Estadísticas del duelo

Ambos seleccionados se presentan en esta jornada 1 con realidades opuestas en cuanto a sus resultados más recientes:

Suiza: viene de ganar con contundencia por 4-1 frente a Jordania.

Australia: llega tras una derrota ajustada por 1-0 contra el seleccionado mexicano.

Lo que está en juego

Este duelo amistoso representa para Suiza la oportunidad de estirar su racha positiva y consolidar su funcionamiento colectivo. Australia, por su parte, intentará capitalizar esta presentación internacional para recuperar la senda del triunfo y ajustar detalles futbolísticos tras el tropiezo frente a México.