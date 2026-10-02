Suiza vs. Eslovenia, Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Suiza y Eslovenia correspondiente al grupo B1 se disputará este sábado 3 de octubre a las 15.45 h en el estadio Thermoplan Arena, ubicado en la ciudad de Luzern.

El presente de ambos seleccionados

Ambos equipos llegan al compromiso con confianza tras haber sumado de a tres en sus presentaciones más recientes. Suiza viene de lograr una contundente victoria por 3-0 frente a Escocia, mientras que Eslovenia llega tras imponerse 2-0 sobre North Macedonia, resultado que les permite afrontar este tercer choque de la fase de grupos con mejores sensaciones.

Antecedentes y rendimiento reciente

El rendimiento reciente de los dos elencos marca un contraste positivo, ya que tanto helvéticos como eslovenos consiguieron mantener su valla invicta en su último compromiso oficial. Este enfrentamiento en el Thermoplan Arena será fundamental para determinar quién logra consolidar su propuesta futbolística en esta instancia de la Liga de Naciones 2026.

Lo que está en juego

Con la disputa de la tercera jornada, el resultado del partido será determinante para las aspiraciones de ambos en el grupo B1. Sumar los tres puntos resulta clave para escalar posiciones en la tabla y posicionarse mejor de cara a la segunda mitad de la competencia, buscando mantener la inercia ganadora demostrada en sus partidos anteriores.