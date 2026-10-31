Súper sábado de Primera Nacional: cinco equipos juegan en simultáneo y buscan la final por el primer ascenso

La Primera Nacional vivirá un verdadero sábado de súper acción. Ocho partidos en simultáneo, cinco equipos en pugna y todo por definirse en las dos zonas: los finalistas por el primer ascenso y los clasificados al Reducido por el segundo boleto a la Liga Profesional. Promete ser una jornada inolvidable, que tendrá como protagonistas a varios clubes con pasado reciente (y no tanto) en la primera división.

Color esperanza

En Caballito, centro geográfico de la Capital Federal, la vida es color verde. Los hinchas de Ferro hacen la fila -que marcha lenta- que desemboca en la boletería de Avellaneda y Espinosa. Están a dos partidos de volver a la primera división luego de ¡26 años! En un puñado de horas se completaron ocho micros para ir el sábado a Caseros: en la cancha de Estudiantes, el Verdolaga jugará con Acassuso, ya descendido. Y la venta de entradas para el partido más importante en todo este tiempo continuará este viernes.

🎟️ 𝗩𝗘𝗡𝗧𝗔 𝗗𝗘 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗗𝗔𝗦 𝗩𝗦. 𝗔𝗖𝗔𝗦𝗦𝗨𝗦𝗢



📍 Boleterías del estadio (Avellaneda y Espinosa).



🗓️ Jueves: de 14 a 20 h.

🗓️ Viernes: de 10 a 19 h.



Popular: $60.000

Popular preferencial: $80.000



Micros: $12.000 (También se pueden adquirir en las boleterías del… pic.twitter.com/hhUI6PP7pF — Ferro Carril Oeste (@FerroOficial) October 28, 2026

Para llegar a la final por el ascenso, Ferro precisa ganarle a Acassuso: depende de sí mismo. Pudo haber conseguido su boleto el sábado pasado, pero Chaco For Ever tenía otros planes y el 3-0 que le endosó al equipo dirigido por Juan Manuel Sara atragantó el festejo en el Arquitecto Ricardo Etcheverry.

En ese templo verdolaga seguramente se congregarán miles de hinchas que no harán el viaje a Caseros y verán allí el partido ante los de Boulogne, que será dirigido por un histórico de la categoría como Pablo Giménez. Ferro sabe que la victoria lo deja a las puertas del ascenso. Tendrá enfrente a un equipo que ya bajó a la B Metropolitana y que el sábado perderá también a su entrenador, Ricardo Pancaldo. Si el Verdolaga, que tiene al futbolista-hincha Gonzalo Castellani como emblema, gana su partido, estará en la final. Si empata, en cambio...

Ilusión en la Bodega

Si los de Caballito dejan puntos en Caseros, el beneficiado será Godoy Cruz. Los mendocinos son el mejor equipo de la segunda vuelta del torneo, y en su sprint final parecen más aplomados que Ferro. En la última fecha golearon sin atenuantes a Mitre en Santiago del Estero (3-0) y quedaron a dos puntos del Verdolaga con tres en juego. Una mejor diferencia de gol que los porteños (+19 contra +7) los pone por delante en caso de igualdad en puntos.

El rival de la Bodega es Almirante Brown, que ya tiene asegurado su pasaje al Reducido, pero que podría caer del sexto al octavo puesto en caso de que Ciudad de Bolívar (séptimo) y Estudiantes de Caseros (octavo) ganen sus respectivos partidos. Un dato estadístico alimenta la ilusión bodeguera: está invicto con Maximiliano Manduca, el árbitro del partido con Almirante Brown. Cosecha una victoria (1-0 ante Deportivo Maipú) y un empate (2-2 con Deportivo Morón).

“Veo al equipo bien, con mucha confianza, pero también con los pies sobre la tierra. Llegar a esta instancia con posibilidades de pelear por el primer ascenso es algo muy importante, aunque somos conscientes de que todavía no conseguimos nada”, dijo Pablo De Muner, entrenador de Godoy Cruz, en Solo Ascenso. Su equipo, que llegó a estar a 15 puntos de Ferro, lleva un invicto de nueve partidos, con siete triunfos y dos empates. En Mendoza, además, parecen creer en las cábalas: ante Almirante Brown estrenarán la tercera camiseta, inspirada en la que el Tomba usó durante la temporada 2005/06, cuando consiguió su primer ascenso.

Una parte de la historia.



Nuevo 3er kit.



🔜 Disponible a partir del jueves 29/10 en la web y todos los puntos de venta.https://t.co/BON3X5el2H pic.twitter.com/BaOXr6lnO3 — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) October 28, 2026

Tres para triunfar

Si la Zona A es cosa de dos (Ferro y Godoy Cruz), la B se amplía a un trío: Tristán Suárez (63 puntos), Atlanta (61) y Temperley (60). Los de Ezeiza son favoritos y dependen de sí mismos. Les alcanzará con vencer en su estadio a Deportivo Maipú de Mendoza (con el arbitraje de Maximiliano Macheroni) para asegurarse un lugar en la final por el ascenso a la Liga Profesional. El Tambero tiene un equipo consolidado y un entrenador, José María “Pancho” Martínez, que conoce todos los entresijos del club: está al frente del equipo desde abril de 2024. En esta gran campaña sobresale un futbolista: Diego Becker.

Agazapado como Godoy Cruz en la zona A está Atlanta. Villa Crespo vibra al compás del equipo dirigido por Cristian Pellerano. Tendrá enfrente a Midland (dirigirá Felipe Viola) y sólo le servirá ganar y que Tristán Suárez pierda. Si ambos empatan, quedarán igualados en puntos, pero los de Ezeiza tienen mejor diferencia de gol (+18 contra +8).

El club de Villa Crespo lanzó a través de su cuenta de X la venta anticipada de entradas para el partido con Midland. Y después de la gran victoria del último fin de semana en Jujuy ante Gimnasia se habla de “una oportunidad más”. El Bohemio, que se veía afuera de la discusión por el premio grande del ascenso, volvió a meterse de lleno en la pelea gracias al empate de Tristán Suárez (1-1 con Almagro) y la derrota de Temperley con Chacarita.

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El tercero en discordia es Temperley, cuya trayectoria hacia la final sufrió un duro golpe la semana pasada con la inesperada derrota ante Chacarita, que pelea por no bajar a la B Metropolitana. El 0-1 en el estadio Alfredo Beranger ante el Funebrero acotó las chances del equipo de Turdera, dirigido por Nicolás Domingo, de llegar a la final por un ascenso. Para hacerlo tendrá que ganar su partido por goleada -en Santiago del Estero y ante el ya descendido Güemes, con el arbitraje de Gonzalo Pereira- y esperar que Tristán Suárez pierda y Atlanta empate o caiga en su estadio. Difícil. No imposible.

El sábado al promediar la tarde habrá dos hinchadas que festejarán por el pasaporte a la final de la Primera Nacional. En juego habrá un ascenso -que para muchos de los implicados sería un regreso- a la Liga Profesional. En los números, es mucho más que eso: los ingresos de TV se quintuplican, el marketing mejora, se venden más abonos y los futbolistas se revalorizan. Esos dos clubes estarán a noventa minutos de la gloria. Sus nombres se sabrán una vez que termine el sábado de súper acción.