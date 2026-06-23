Sus padres le rompieron los guantes, pero siguió adelante: la historia del arquero que es un mito en Irán

El nombre de Alireza Beiranvand vuelve a aparecer en la marquesina, como viene sucediendo en los últimos mundiales. Que haya sido figura el domingo ante Bélgica es la excusa para que el fútbol vuelva a hablar de este arquero de 33 años, que ataja en el Tractor S.C. de la Iran Pro League, elegido como figura del 0-0 que dejó a su selección con las posibilidades intactas de pasar de ronda.

Es el tercer mundial para el que defiende los tres palos de “Los Príncipes de Persia” y el cuarto consecutivo en el que su país logra la clasificación. Ya es un habitué y no es casualidad. Tiene su historia. Ostenta el récord de vallas invictas en la historia de su seleccionado. Suma más de 45 a lo largo de su carrera.

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En 2017, se convirtió en el primer iraní en ser nominado para el premio The Best de la FIFA. Terminó en el noveno lugar de la categoría “mejor arquero del año”. Fue el segundo con más partidos sin recibir goles en esa temporada, cuando jugaba para el Persópilis FC, de Teherán. El premio se lo llevó Gianluigi Buffon, histórico arquero italiano. Y el podio lo completaron el alemán Manuel Neuer y el costarricense Keylor Navas.

Ya pasaron más de diez años desde que Beiranvand se consolidó como el arquero titular de la selección de Irán. Pero el hecho que lo llevó a alcanzar una gran popularidad fue atajarle un penal a Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo de Rusia 2018, en la última jornada del Grupo B, en un partido que terminó 1 a 1.

El penal que le atajó a Cristiano Ronaldo

Su famosa parada ante Ronaldo se arraigó tanto en la cultura popular que, en el último tiempo, fue recreada como parte de la trama en dos series de televisión iraníes: The Rebel y The Savage.

Desde allí su carrera comenzó a escalar y tuvo oportunidades en Europa. Primero pasó por el Royal Antwerp de Bélgica, con el que llegó a jugar UEFA Europa League, y luego pasó al Boavista de Portugal. Actualmente se desempeña en Tractor Sazi, club del fútbol iraní con sede en la ciudad de Tabriz (en el Azerbaiyán iraní).

Su rendimiento en la selección nacional fue en decadencia desde su traspaso al Tractor, lo que llevó a que algunos críticos de su país pidieran su exclusión del equipo. El entrenador Amir Ghalenoei no dejó nunca de confiar en él.

Una de las salvadas del arquero iraní en el partido ante Bélgica. Jayne Kamin-Oncea - FR170204 AP

Ahora vive un gran momento. Pero llegar hasta acá no le fue nada fácil. Cuando pensaba en ser futbolista profesional, no contaba con el apoyo de sus padres, que querían que se dedicara a trabajar. “Quería ir a Teherán a buscar un equipo en el que jugar, pero mi familia necesitaba mi apoyo económico y por eso se oponía”, reveló en una oportunidad. En esos momentos, sus progenitores, en el intento de frustrar su sueño de ser futbolista, le rompieron sus guantes.

A pesar de las contrariedades, a los 15 años se fue de su casa y viajó desde su Sarab-e-Yas natal a la capital de Irán, Teherán, en búsqueda de un club. Luchaba por su sueño y mientras esperaba su oportunidad trabajó de mozo, como repartidor de pizzas, barrendero y en un lavadero de autos.

Las pasó todas, pero insistió en cumplir su sueño y en 2011 debutó en primera división de la mano del club Naft, donde poco a poco llamó la atención de importantes clubes y de la selección de Irán. En 2016 pasó al Persépolis, uno de los equipos más importantes de su país y a partir de ahí le llegó la chance de consolidarse en el arco de su selección, en la que debutó en el 2015.

Los récords de Beiranvand

El arquero iraní tiene la potencia del saque largo con el brazo como una de sus características principales. Tal es así que en 2016 logró el récord Guinness con un pase largo de ese tipo. Fue en un partido contra Corea del Sur en el que realizó un saque de 61 metros, con el que rompió una marca que todavía se mantiene.

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O guarda-redes entrou para o livro de recordes pelo lançamento de bola mais longo com a mão num jogo oficial ⚽



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Y suma uno más. En 2019 impuso otra marca con el saque de arco, pero esta vez fue con el pie, mientras jugaba para el Persépolis, que envió el balón a 78 metros de distancia y así rompió una nueva marca mundial, que también se mantiene vigente hasta la fecha.

El Mundial 2026 no parece ser la excepción. Busca un récord más, superar por primera vez la fase de grupos con Irán. Con el empate suman dos puntos y en la última fecha se medirán ante Egipto en un partido que será definitorio.