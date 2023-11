escuchar

La lucha por no descender a la segunda categoría del fútbol argentino minará de cambios emocionales la tarde de este sábado en la que todos los partidos de los equipos comprometidos se jugarán en simultáneo, en la última fecha de la instancia de zonas de la Copa de la Liga Profesional 2023. Con el corazón en la mano y el cuchillo entre los dientes, esa pelea “de abajo” se llevará todas las miradas en una jornada intensa que tendrá su punto más álgido desde las 18, cuando ruede la pelota en cuatro canchas. Sin embargo, también es posible, si se dan una combinación de resultados, que la suerte no se defina este sábado sino que se prologue algunos días más en caso de necesitarse una definición extra: mano a mano, triangular o hasta incluso, cuadrangular. El minuto a minuto de cada encuentro está en Canchallena.com, con estadísticas en vivo.

Así, los focos estarán puestos en Vélez vs. Colón; Banfield vs. Gimnasia de La Plata; Unión vs. Tigre; y Platense vs. Sarmiento de Junín. Antes del inicio de la jornada, el equipo más complicado en la Tabla Anual, la que determina qué club pierde la categoría y cuáles clasifican a las copas internacionales, es el Tatengue. Vélez tiene 46 puntos, Colón 45, Platense 52 (sin riesgos en esta pelea), Sarmiento 46, Banfield 50 (sin riesgos), Gimnasia 45, Unión 43 y Tigre 47 (sin riesgos). Arsenal de Sarandí ya perdió su categoría hace semanas, por ser el último, indefectiblemente, de la Tabla Anual y también de los promedios (lo concretó por esta vía). En este marco también, los arbitrajes acapararán buena parte de la atención.

Qué necesita cada equipo para salvarse del descenso

Unión: ganar y que Gimnasia y/o Colón pierdan.

ganar y que Gimnasia y/o Colón pierdan. Gimnasia: ganar, o empatar o perder sin que Unión gane.

ganar, o empatar o perder sin que Unión gane. Colón: ganar, o empatar o perder sin que Unión gane.

ganar, o empatar o perder sin que Unión gane. Sarmiento: sumar al menos un punto o que Unión no gane.

sumar al menos un punto o que Unión no gane. Vélez: sumar al menos un punto o que Unión no gane.

Gimnasia termina la Copa de la Liga sacando cuentas nuevamente para no perder la categoría Pablo Elías - FOTOBAIRES

Posibles desempates

Unión-Colón (46 puntos): para que se dé este cruce deben ganar Unión y Gimnasia, empatar Vélez y Colón, y no perder Sarmiento.

para que se dé este cruce deben ganar Unión y Gimnasia, empatar Vélez y Colón, y no perder Sarmiento. Unión-Vélez (46 puntos): deben ganar Colón, Unión y Gimnasia, y no perder Sarmiento.

deben ganar Colón, Unión y Gimnasia, y no perder Sarmiento. Gimnasia-Colón (45 puntos): deben ganar Vélez y Unión, perder Gimnasia y no caer Sarmiento.

Vélez tuvo una temporada magra y se juega la suerte ante otro comprometido: Colón Télam

Posibles triples empates

Unión-Colón-Gimnasia (46 puntos): deben ganar Unión, empatar Gimnasia y Colón y no perder Sarmiento.

deben ganar Unión, empatar Gimnasia y Colón y no perder Sarmiento. Sarmiento-Colón-Unión (46 puntos): deben ganar Unión y Gimnasia, empatar Colón y perder Sarmiento.

deben ganar Unión y Gimnasia, empatar Colón y perder Sarmiento. Vélez-Sarmiento-Unión (46 puntos): deben ganar Unión y Gimnasia y perder Sarmiento y Vélez.

deben ganar Unión y Gimnasia y perder Sarmiento y Vélez. Unión-Vélez-Gimnasia (46 puntos): deben ganar Unión, perder Vélez, empatar Gimnasia y no caer Sarmiento.

Sarmiento de Junín tiene algo más de aire que sus oponentes, pero no puede descuidarse Twitter

Posibles cuadrangulares

Unión-Colón-Sarmiento-Gimnasia (46 puntos): deben ganar Unión, perder Sarmiento y empatar Colón y Gimnasia.

deben ganar Unión, perder Sarmiento y empatar Colón y Gimnasia. Unión-Vélez-Sarmiento-Gimnasia (46 puntos): deben ganar Unión, perder Sarmiento y Vélez y empatar Gimnasia.

Colón de Santa Fe, con 'Wanchope' Ábila, es uno de los que pelea por quedarse en primera Fernando Gens - télam

En esta última fecha de la Copa de la Liga, que se extiende desde el viernes 24 y hasta el martes 28, no solo se define el descenso, sino que se conocerán los clasificados a cuartos de final, en la recta final hacia el título, y las copas internacionales. Y en este sentido, quizás la mayor atracción la tenga Boca Juniors, que podría perderse la Libertadores 2024 tras ser reciente finalista y luego de seis participaciones consecutivas.

Según lo resuelto por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en una asamblea extraordinaria hace algunos meses, cae a la Primera Nacional el equipo de peor promedio en las últimas tres campañas (ya fue Arsenal) y el que quede en la última posición en la tabla general. AFA también suprimió el artículo 91 del estatuto, que regulaba los descensos y ascensos desde la Primera Nacional para llegar a tener 22 equipos en la A a fines de 2029. Así, la máxima categoría del fútbol argentino se mantendrá con 28 clubes, al menos hasta la próxima reforma del estatuto.