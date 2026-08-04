Tabla Anual 2026: así están las clasificaciones a la Libertadores y Sudamericana, tras la fecha 3 del Clausura

La Tabla Anual de la Primera División del fútbol argentino define, además de uno de los dos descensos a la Primera Nacional, nueve cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de la temporada 2027. Belgrano de Córdoba tiene asegurado su lugar en el máximo certamen continental del año próximo por haber sido campeón del Torneo Apertura 2026, objetivo que también lograrán los vencedores del Clausura y la Copa Argentina, ambos en curso.

Los otros tres boletos de los seis en total que hay a la Libertadores se lo quedarán los tres mejores del escalafón en el que se suman las unidades obtenidas en el Apertura y Clausura, torneo que este lunes concluyó su tercera fecha. Actualmente son Independiente Rivadavia de Mendoza (38 unidades) y Argentinos Juniors (38); y Vélez Sarsfield (37).

Argentinos Juniors alcanzó a Independiente Rivadavia en la Tabla Anual FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto - FOTOBAIRES

Los seis clubes que les siguen en esa clasificación estarían accediendo a la Sudamericana 2027: Estudiantes de La Plata (34 tantos); Rosario Central y Gimnasia de La Plata (32); Boca Juniors (31), Independiente y Barracas Central (30).

Una cuestión a tener en cuenta es que los clubes que acceden a los certámenes internacionales como ganadores de algún torneo (Apertura, Clausura o Copa Argentina), liberan su lugar en la Tabla Anual siempre que terminen la temporada en puestos de acceso a los eventos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). No es, de momento, el caso del Pirata porque está 12° y no ocupa plaza en ningún torneo internacional.

Belgrano de Córdoba se clasificó a la Copa Libertadores 2026 como campeón del Apertura 2026 DIEGO LIMA - AFP

Sí ocurrirá si Independiente Rivadavia, Estudiantes de La Plata, Platense o Rosario Central se consagran en la Copa Libertadores 2026 y, a nivel doméstico, quedan entre los nueve mejores de la temporada. Caso idéntico puede darse si Boca, Tigre o River Plate conquista la Sudamericana 2026 y accede por ese logro a la próxima Libertadores, siempre que acaben primero, segundo o tercero en la general del año del fútbol argentino.

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2027

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2026: Belgrano de Córdoba.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1: Independiente Rivadavia de Mendoza (a definir).

Tabla Anual 2: Argentinos Juniors (a definir).

Tabla Anual 3: Vélez Sarsfield (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)

Tabla Anual 1: Estudiantes de La Plata (a definir).

Tabla Anual 2: Rosario Central (a definir).

Tabla Anual 3: Gimnasia de La Plata (a definir).

Tabla Anual 4: Boca Juniors (a definir).

Tabla Anual 5: Independiente (a definir).

Tabla Anual 6: Barracas Central (a definir).

En el 2026 hubo seis clubes argentinos en la Copa Libertadores. De ellos, Independiente Rivadavia de Mendoza, Estudiantes de La Plata, Platense y Rosario Central están en octavos de final mientras que Boca y Lanús se ubicaron terceros en sus respectivos grupos de la primera etapa y decantaron a la Copa Sudamericana, de la que el Granate se despidió en 16avos de final.

En la Sudamericana, además del xeneize, sigue en carrera por el título y están en octavos Tigre y River. Deportivo Riestra, San Lorenzo, Racing y Barracas Central fueron eliminados en la primera instancia.