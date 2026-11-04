Tabla Anual del fútbol argentino: posiciones, clasificados a la Libertadores y Sudamericana y cómo se define

La Tabla Anual de la Primera División del fútbol argentino define, además de uno de los dos descensos a la Primera Nacional, nueve cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de la temporada 2027. Belgrano tiene asegurado su lugar en el máximo certamen continental del año próximo por haber sido campeón del Torneo Apertura 2026, objetivo que también consiguieron Boca y Argentinos Juniors a través de la Tabla Anual y que lograrán los vencedores del Clausura y la Copa Argentina, ambos en curso.

El boleto restante de los seis en total que hay a la Libertadores se lo quedará el tercero del escalafón en el que se suman las unidades obtenidas en el Apertura y el Clausura. Rosario Central, Vélez o Independiente Rivadavia son los únicos que pueden clasificarse en la última fecha de la etapa regular del Clausura en curso, a disputarse entre este jueves 5 y el domingo 8 de noviembre: el Canalla tiene 59 puntos y el Fortín y la Lepra mendocina 56.

Rosario Central está cada vez más cerca de clasificarse a la Copa Libertadores 2027 Juan José García - FOTOBAIRES

Los seis que se ubican entre el cuarto y el noveno puesto estarían accediendo a la Sudamericana 2027: Vélez, Independiente Rivadavia, Instituto, Gimnasia de La Plata, River y Lanús. Una cuestión a tener en cuenta es que los clubes que acceden a los certámenes internacionales como ganadores de algún torneo (Apertura, Clausura o Copa Argentina), liberan su lugar en la Tabla Anual siempre que terminen la temporada en puestos de acceso a los eventos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Lo mismo ocurrirá si Estudiantes de La Plata se consagra en la Copa Libertadores 2026 -jugará la final ante Palmeiras- y, a nivel doméstico, queda entre los nueve mejores de la temporada -actualmente se ubica 12°-. Caso idéntico se dará si Boca conquista la Sudamericana 2026 porque ya se aseguró un lugar en la próxima Libertadores a través de la Tabla Anual.

Boca jugará la final de la Copa Sudamericana; pase lo que pase, ya se clasificó a la próxima Libertadores Manuel Cortina

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2027

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2026: Belgrano.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1: Boca (a definir).

Tabla Anual 2: Argentinos Juniors (a definir).

Tabla Anual 3: Rosario Central (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)

Tabla Anual 4: Vélez (a definir).

Tabla Anual 5: Independiente Rivadavia (a definir).

Tabla Anual 6: Instituto (a definir).

Tabla Anual 7: Gimnasia de La Plata (a definir).

Tabla Anual 8: River (a definir).

Tabla Anual 9: Lanús (a definir).

Así fue la clasificación para este año

En el 2026 hubo seis clubes argentinos en la Copa Libertadores. De ellos, Estudiantes se metió en la final, Platense se despidió en cuartos de final; Rosario Central e Independiente Rivadavia en octavos; y Boca y Lanús se ubicaron terceros en sus respectivos grupos de la primera etapa y decantaron a la Copa Sudamericana. Ahí, el xeneize accedió a la definición y sigue en carrera por el título; mientras que Deportivo Riestra, San Lorenzo, Racing, Barracas Central, Tigre, River y el Granate, fueron eliminados.