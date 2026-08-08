Tabla Anual, en vivo: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana

La Tabla Anual de la Primera División del fútbol argentino define, además de uno de los dos descensos a la Primera Nacional, nueve cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de la temporada 2027. Belgrano de Córdoba tiene asegurado su lugar en el máximo certamen continental del año próximo por haber sido campeón del Torneo Apertura 2026, objetivo que también lograrán los vencedores del Clausura y la Copa Argentina en curso.

Los otros tres boletos de los seis en total que hay a la Libertadores se lo quedarán los tres mejores del escalafón en el que se suman las unidades obtenidas en el Apertura y Clausura.

Independiente Rivadavia de Mendoza atraviesa una gran temporada que lo tiene como líder de la Tabla Anual Independiente Rivadavia

Una cuestión a tener en cuenta es que los clubes que acceden a los certámenes internacionales como ganadores de algún torneo (Apertura, Clausura o Copa Argentina), liberan su lugar en la Tabla Anual siempre que terminen la temporada en puestos de acceso a los eventos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Sería el caso del Pirata, que de todas maneras está undécimo.

Lo mismo ocurrirá si Independiente Rivadavia, Estudiantes de La Plata, Platense o Rosario Central se consagran en la Copa Libertadores 2026, en la que siguen compitiendo, y, a nivel doméstico, quedan entre los tres mejores de la temporada. Caso idéntico puede darse si Boca, Tigre o River conquistan la Sudamericana 2026 y acceden por ese logro a la próxima Libertadores, siempre que acabe primero, segundo o tercero en la general del año del fútbol argentino.

Belgrano venció a River en la final del Torneo Apertura y con ello se aseguró estar en la Libertadores 2027 DIEGO LIMA - AFP

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2027

A su vez, los puntos obtenidos por cada uno de los 30 equipos se contabilizan para la Tabla de Promedios, a través de la cual un club descenderá a la Primera Nacional. El equipo más comprometido en ese rubro es Estudiantes de Río Cuarto, que llegó a la élite en esta temporada; y apenas algo más oxigenados le siguen Aldosivi y Sarmiento de Junín.

Así fue la clasificación para este año

En el 2026 hubo seis clubes argentinos en la Copa Libertadores. De ellos, Independiente Rivadavia de Mendoza, Estudiantes de La Plata, Platense y Rosario Central están en octavos de final mientras que Boca y Lanús se ubicaron terceros en sus respectivos grupos de la primera etapa y decantaron a la Copa Sudamericana. Ahí siguen en carrera por el título el xeneize, Tigre y River, que espera rival en octavos. Deportivo Riestra, San Lorenzo, Racing, Barracas Central y Lanús fueron eliminados.