Tabla Anual, en vivo: cómo están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana 2026

La Tabla Anual de la Primera División del fútbol argentino define, además de uno de los dos descensos a la Primera Nacional, nueve cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de la temporada 2027 y la mayoría de ellos ya están definidos mientras se disputa la última fecha del Torneo Clausura, la última que se contabiliza para la clasificación general porque los cruces de playoffs no se tienen en cuenta.

Belgrano de Córdoba tiene asegurado su lugar en el máximo certamen continental del año próximo por haber sido campeón del Torneo Apertura 2026, objetivo que también lograrán los vencedores del Clausura y la Copa Argentina, ambos en curso.

Belgrano de Córdoba está clasificado a la Copa Libertadores 2026 como campeón del Torneo Apertura Javier Ferreyra - La Voz

Los otros tres boletos de los seis en total que hay a la Libertadores se lo quedarán los tres mejores del escalafón en el que se suman las unidades obtenidas en el Apertura y Clausura. Boca Juniors y Argentinos Juniors (60) se aseguraron su lugar en el máximo certamen continental mientras que el otro es, de momento, para Rosario Central (56).

Los seis clubes que les siguen en esa clasificación estarían accediendo a la Sudamericana 2027: Vélez Sarsfield e Independiente Rivadavia de Mendoza; Instituto de Córdoba y Gimnasia de La Plata (54); y River (53) ya consiguieron su plaza a la Sudamericana mientras que Lanús (49) se está quedando con el último cupo. El Fortín todavía puede ingresar a la Libertadores y mandar a la sudamericana al Canalla.

Boca se clasificó a la Copa Libertadores a través de la Tabla Anual Manuel Cortina

Una cuestión a tener en cuenta es que los clubes que acceden a los certámenes internacionales como ganadores de algún torneo (Apertura, Clausura o Copa Argentina), liberan su lugar en la Tabla Anual siempre que terminen la temporada en puestos de acceso a los eventos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). No es el caso del Pirata, porque está décimo con 49 puntos y no ocupa ningún un lugar en los torneos internacionales.

Tampoco el de Estudiantes de La Plata porque, en su situación, si se consagra en la Copa Libertadores 2026 -jugará la final ante Palmeiras- no dejará ninguna plaza porque marcha 12° en la Tabla Anual. Boca, en contrapartida, si conquista la Sudamericana 2026 -disputará la definición con Atlético Mineiro- y accede por ese logro a la próxima Libertadores, liberará la plaza que consiguió en la Tabla Anual.

River no se clasificó a la Copa Libertadores a través de la Tabla Anual Manuel Cortina

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2027

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2026: Belgrano.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1: Boca Juniors.

Tabla Anual 2: Argentinos Juniors .

. Tabla Anual 3: Rosario Central (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)

Tabla Anual 4: Vélez Sarsfield (a definir).

(a definir). Tabla Anual 5: Independiente Rivadavia (a definir).

(a definir). Tabla Anual 6: Instituto de Córdoba (a definir).

(a definir). Tabla Anual 7: Gimnasia de La Plata (a definir).

(a definir). Tabla Anual 8: River Plate (a definir).

(a definir). Tabla Anual 9: Lanús (a definir).

Resultados y cronograma de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026

Jueves 5 de noviembre

Aldosivi vs. River (Zona B) -ESPN Premium/ TNT Sports-

19.15: Gimnasia vs. Belgrano (Zona B) -TNT Sports-

Viernes 6 de noviembre

15: Barracas Central vs. Racing (Zona B) -ESPN Premium-

19.15: San Lorenzo vs. Platense (Zona A) -ESPN Premium-

19.15: Independiente vs. Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-

19.15: Unión vs. Vélez (Zona A) -ESPN Premium-

22: Tigre vs. Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-

22: Banfield vs. Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-

Sábado 7 de noviembre

15: Gimnasia de Mendoza vs. Ind. Rivadavia Mza. (Interzonal) -TNT Sports-

15: Talleres vs. Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-

17.30: Argentinos vs. Huracán (Zona B) -TNT Sports-

17.30: Rosario Central vs. Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -ESPN Premium-

17.30: Boca vs. Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium/ TNT Sports-

22: Instituto vs. Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-

Domingo 8 de noviembre