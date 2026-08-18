Tabla de posiciones del Clausura: cómo quedaron Boca y River al cierre de la 5° fecha

De los equipos grandes, el único que hoy está ingresando en los playoffs del torneo Clausura es Independiente. Paradójicamente, los dirigentes acaban de echar a su entrenador, Gustavo Quinteros, porque ni esa posición le dio crédito. A tal punto que este lunes el Rojo, que venció 3-1 a Lanús, fue dirigido interinamente por la dupla Matheu-Tuzzio y en uno de los palcos estuvo Jadson Viera, el director técnico brasileño que asumirá en las próximas horas. Pero lo cierto es que los grandes no terminan de afianzarse y su futuro es un interrogante.

¿Cómo quedaron sobre todo Boca y River luego de finalizar el partido entre Gimnasia de Mendoza y Talleres, que cerró la 5° fecha? Lejos. River está 11° en la tabla Anual y marcha 14° en la Zona B. Boca quedó 10° en la Zona A y 6° en la tabla anual. El Millonario viene de romper el maleficio en el certamen con el triunfo ante Argentinos (2-0), pero es apenas un comienzo. Y el Xeneize, más allá de haber mostrado una evolución en el juego con la llegada de Rodolfo Arruabarrena, no logra ganar con continuidad. Y en el último empate ante Platense (1-1) sufrió más de la cuenta. ¿Y el resto?. San Lorenzo y Racing están sumergidos en sus propias crisis. Todos los grandes, en definitiva, se mantienen además lejos en la tabla Anual que al final del Clausura, teniendo también los puntos obtenidos en el Apertura, le darán una estrella al líder.

En el último partido disputado este lunes, Gimnasia de Mendoza le ganó 3-1 a Talleres por los goles de Agustín Modica (en dos oportunidades) y Luciano Cingolani; descontó Santiago Fernández para el equipo de Jorge Sampaoli, entrenador que ya venía muy cuestionado en Córdoba antes del comienzo de esta jornada.

El desahogo Millonario

Después de una sonrojante eliminación en la Copa Argentina ante Aldosivi y de cuatro caídas en fila en el Clausura, llegó la primera victoria. Y también los primeros goles. Fue ante Argentinos Juniors por 2-0, en el Monumental. Parece increíble que River no lo lograra antes, que demorara tanto en arrancar, en demostrar algo y sembrar alguna ilusión. Hizo falta que por primera vez se juntaran Thiago Almada y Ángel Correa, las dos contrataciones más estelares. Dos individualidades a los que no les quema la pelota, quizá el peor mal que aquejaba al equipo. Correa participó en el primer gol y le cometieron el penal que convirtió. Almada también intervino en el 1-0 de Montiel y su desparpajo es una bendición para un equipo que viene atenazado por los nervios y las urgencias. Ahora comenzará a afrontar los duelos con Independiente Santa Fe, por la Copa Sudamericana, con más tranquilidad, pero está 11° en la tabla Anual y marcha 14° en la Zona B.

El empate Xeneize

Antes de viajar a Paraguay para la revancha con Recoleta, por la Copa Sudamericana, Boca empató con Platense 1-1. El Xeneize juega varios partidos en uno, ofrece más de una versión futbolística y oscila entre varios resultados. Pudo perder en Vicente López; el Calamar en varios pasajes lo metió en problemas y reaccionó en el último cuarto de hora para alcanzar el empate, que pudo derivar en un triunfo en dos situaciones muy favorables cerca del final. Boca, desde lo futbolístico, tiene para preocuparse y también le quedó material para seguir ilusionándose. Después de la mala experiencia con la goleada sufrida ante Riestra, Arruabarrena no hace más rotación profunda, aunque el equipo haya jugado anoche el octavo partido en 23 días. Pero eso le dejó un saldo de tres lesionados, que no podrán estar ante Recoleta y Racing: Leandro Paredes, Leandro Lozano y Marco Pellegrino. Boca está 10° en la Zona A y 6° en la tabla anual.

El triunfo del Rojo

Independiente venía de sufrir una dura goleada ante Atlético Tucumán (0-4), que le significó la eliminación en la Copa Argentina. La crisis creció a tal punto que la dirigencia despidió a Gustavo Quinteros y contrató como nuevo DT a Jadson Viera, que estuvo viendo el partido de este lunes ante Lanús, en La Fortaleza, desde un palco. Interinamente dirigidos por la dupla Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, el Rojo venció 3-1 por los goles de Lautaro Millán (2) y Maximiliano Gutiérrez, un producto de las inferiores. El éxito no sólo es un estímulo para afrontar el nuevo ciclo del entrenador brasileño sino que además lo confirmó como el único grande que hoy estaría ingresando en la clasificación para los playoffs.

La crisis de la Academia

Racing no deja de sumar papelones. Lo que parece una pesadilla sin fin es, tristemente, su nueva realidad. Banfield, que de por sí tiene un plantel repleto de juveniles y no cuenta con figuras (de hecho sus mejores valores se marchan rápidamente, como Tiziano Perrotta), además puso una formación alternativa y aun así le ganó en Avellaneda, donde el aliento y la paciencia del inicio viró a la bronca del final, en el que se repitieron los insultos a la comisión directiva y a Diego Milito, el presidente. Con un gol de Alexander Machado, en la única llegada a fondo del Taladro, la Academia cayó 1-0 y sumó su tercera derrota al hilo en el Clausura. Marcha 22° en la tabla Anual y 12° en la zona B.

El Ciclón sumó algo de tranquilidad

San Lorenzo al fin pudo encontrar un desahogo con el triunfo ante Unión por 1-0. En la previa sorprendió que los jugadores más silbados fueran el capitán Nicolás Tripichio, Alexis Cuello y uno de los refuerzos recién llegados, Emiliano Amor. Pero hace tiempo que en San Lorenzo todo es desesperación y reclamos. Al final fueron todos abrazos, aplausos. El gol de Rodrigo Auzmendi, que le pidió perdón a los hinchas por el mal presente del equipo, le dio más que tres puntos. De todas maneras, su presente está lejos del proyectado: se ubica 17° en la tabla Anual y 12° en la Zona B.

Lo cierto es que, como se verá en las tablas, los grandes andan a los tumbos. Encuentran algún desahogo, pero necesitan fortalecerse mucho más si quieren tener la mira puesta no sólo en la pelea del campeonato sino también pensando en la tabla Anual y las clasificaciones a las Copas del 2027.

La tabla de los grupos en el Clausura

La tabla Anual, desde el polémico título entregado a Rosario Central en 2025 como “Campeón de la Liga”, quedó reglamentado que aquel equipo que sume más puntos durante las 30 fechas del Apertura y Clausura (sin contar las unidades que luego terminen agregando los clasificados a los playoffs) sumará una estrella. Al cierre de la 5° fecha, los líderes de la tabla anual son Independiente Rivadavia, de Mendoza, y Argentinos Juniors, ambos con 41 unidades, seguidos por Vélez, con 39, Rosario Central 38 y Estudiantes 37.

La tabla anual