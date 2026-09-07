Tabla de posiciones del torneo Clausura: cómo quedaron Boca y River con la 8ª fecha en juego

Con mucha acción, el torneo Clausura ya llegó a la mitad del recorrido en su etapa de grupos. Este lunes se completará la octava de las 16 fechas de la fase regular, en un certamen con algunos protagonistas inesperados, mientras que los grandes intentan encontrar el rumbo de cara al tramo decisivo.

Uno de los que buscan recomponerse es River, que después de empezar el Clausura con cuatro derrotas en fila, busca recuperar terreno, ahora de la mano de Leonardo Ponzio en su función como conductor interino tras la salida de Eduardo Coudet. Dio un primer paso la semana pasada frente a Banfield (3-2), todavía con algunas dudas, y se mostró más firme este domingo, con un buen triunfo en el Monumental sobre Independiente Rivadavia (3-1), con un penal de Gonzalo Montiel y doblete de Tomás Galván, la figura. Tres puntos valiosos para el Millonario frente a un rival directo por la clasificación a los playoffs, y que además lo devuelven a la zona de clasificación a la Copa Sudamericana en la tabla anual.

De su lado, la Lepra mendocina perdió, pero todavía se mantiene como líder de la tabla anual, en la que sostiene una lucha palmo a palmo por el título con Argentinos Juniors. En este contexto, el Bicho tratará de sacar ventaja este lunes, pero para ello deberá salir airoso de su excursión a la cancha de Barracas Central.

Un rato antes, Independiente se llevó los tres puntos de su excursión a Santiago del Estero, donde obtuvo un trabajoso 1-0 a expensas de Central Córdoba. Leonardo Godoy anotó el gol del Rojo. El equipo de Jadson Viera está quinto en el grupo A, pero todavía mira desde afuera las copas internacionales, ya que aparece 10° en la tabla de la temporada. Por delante, le queda un arduo recorrido en los ocho encuentros restantes: el fin de semana próximo recibirá a San Lorenzo, y luego afrontará los clásicos contra Racing y Boca.

El sábado, Boca debió resignarse a un empate 2-2 con Gimnasia de Mendoza. Tal como lo reconoció su entrenador Rodolfo Arruabarrena, fue una igualdad “con sabor a derrota”, porque el Lobo le empató el partido a los 93 minutos, cuando el Xeneize ya saboreaba la victoria. Pero regresó con otra igualdad, la quinta en ocho partidos en el Clausura. Suma de a poco Boca, y por eso solamente está 7° en su zona. Tampoco termina de acomodarse en la tabla anual: se ubica 4°, con 41 puntos, ahora tres debajo de Vélez (44). Falta mucho por delante, es cierto, pero el Xeneize no puede descuidarse, en un contexto en el que también da pelea en la Copa Sudamericana -este martes recibe a San Pablo en la ida de los cuartos de final- y en la Copa Argentina, con un clásico determinante ante Racing, dentro de tres semanas.

De su lado, San Lorenzo, complicado por sus problemas económicos e institucionales, respiró con un 1-0 a expensas de Talleres de Córdoba. Con 10 puntos en el bolsillo, el Ciclón, que estrenará en los próximos a Rubén Darío Insua como DT, todavía está fuera de los ocho primeros de su zona por diferencia de gol. Sin la Copa Argentina, también está lejos en la tabla de la temporada (18°). Lo del equipo azulgrana es partido a partido.

El que no se recompone, y además parece empeorar en cada jornada es Racing. La Academia sólo ganó uno de sus últimos ocho partidos -a Belgrano, en la Copa Argentina-, y está última en su zona después de perder 2-1 en Avellaneda frente al ascendente Atlético Tucumán; el equipo de Julio César Falcioni festejó con los goles de Godoy y Ruiz Rodríguez, este último en tiempo de descuento y en una acción que debió ser validada por el VAR. A Racing, en este momento, todo lo queda lejos: los playoffs y la tabla anual, en la que figura 24°.

Después de ocho fechas, la paridad se impone en el grupo A, con tres equipos al tope: Gimnasia de Mendoza, Vélez e Instituto, todos con 16; la Gloria puede pasar al frente en solitario si en la noche del lunes rescata al menos un punto de su visita a Unión.

Por el grupo B, el líder es Argentinos (16), que puede ampliar diferencias si supera a Barracas Central este lunes; un paso más atrás asoman Sarmiento, un equipo que empezó a sumar ante la necesidad de eludir el descenso, y Gimnasia La Plata.

En cuanto al descenso, siguen muy complicados Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto, penúltimo y último, respectivamente, en ambas tablas. El Tiburón ganó su primer partido de liga en toda la temporada, ante Banfield -que está 28°-, pero igual sigue en zona de riesgo; mucho peor asoma la situación del conjunto cordobés.