Tabla de Promedios 2026: así están las posiciones que definen un descenso, en la fecha 2 del Clausura

Se completó parcialmente este jueves la segunda fecha del Torneo Clausura 2026, el segundo certamen de la temporada de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el que los puntos obtenidos por cada uno de los 30 equipos se contabilizan para la Tabla de Promedios, a través de la cual un club descenderá a la Primera Nacional.

Todos los encuentros del campeonato se pueden seguir en vivo por canchallena.com, sitio en el que también están disponibles las clasificaciones de cada zona y las tablas Anual, de promedios y de goleadores.

Estudiantes de Río Cuarto perdió ante Argentinos Juniors 3 a 0 y continúa último con un coeficiente de 0.444 porque en el Apertura tuvo una floja performance. Lo positivo para el conjunto cordobés es que divide por una sola temporada, por lo que en caso de hilvanar victorias las mismas impactarán mucho más que la de los rivales que tiene por encima que son Aldosivi de Mar del Plata (0.840) y Sarmiento de Junín (0.978).

El Verde perdió un cotejo clave con Banfield 3 a 2, el rival más próximo que tiene por encima con una media de 1.065. Newell’s perdió con Independiente 1 a 0 y cayó al 26° puesto con 1.098, mismo coeficiente que Central Córdoba de Santiago del Estero que también cedió, pero ante Atlético Tucumán 2 a 0. El Decano tomó algo de aire porque quedó por encima de todos ellos con 1.120.

La tabla de promedios es una clasificación que tiene en cuenta lo hecho por cada club en los últimos tres años o los que cada equipo acumula en primera división en el caso de los que ascendieron recientemente.

La temporada 2026 del fútbol argentino tiene, nuevamente, dos descensos a la Primera Nacional, al igual que ocurrió en 2026 con San Martín de San Juan y Godoy Cruz. El otro se define a través de la Tabla Anual, cuyo último equipo actualmente es Estudiantes de Río Cuarto. En caso de darse esa variable al concluir el año, bajará de división el penúltimo de la Anual que es, de momento, Aldosivi de Mar del Plata.

En la temporada 2026 de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) los 30 clubes juegan 32 partidos, 16 en el Apertura y otros tantos en el Clausura. Tanto para la Tabla de Promedios como la Anual, solo se cuentan los puntos sumados en la primera etapa y no se tienen en cuenta los cruces de playoffs. En ese contexto, a casi todos los clubes con excepción de los que todavía deben jugar la segunda fecha -Boca vs. Estudiantes de La Plata; Tigre vs. Belgrano de Córdoba; y Unión vs. Lanús- le restan 15 encuentros en el año para engrosar sus números y evitar descender a la Primera Nacional.