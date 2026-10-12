Tabla de Promedios 2026: así están las posiciones que definen un descenso, tras la fecha 12 del Clausura

El único descenso de la Liga Profesional (LPF) a la Primera Nacional a través de la Tabla de Promedios se lo llevó Estudiantes de Río Cuarto tras la duodécima fecha y aun cuando faltan cuatro jornadas para concluir la primera etapa del Torneo Clausura 2026, el segundo certamen de la temporada de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el que los puntos obtenidos por cada uno de los 30 equipos se contabilizan la clasificación.

El Celeste perdió con River Plate 1 a 0 en el estadio Monumental y, más allá de que Aldosivi de Mar del Plata fue superado por Sarmiento de Junín 3 a 1, ya no puede alcanzarlo porque tiene una media de 0.392 y el Tiburón, de 0.816.

La tabla de promedios es una clasificación que tiene en cuenta lo hecho por cada club en los últimos tres años o los que cada equipo acumula en primera división en el caso de los que ascendieron recientemente. En este caso, Estudiantes de Río Cuarto divide por los partidos de una sola temporada porque subió a la elite en 2025 y apenas cosechó 11 puntos en 28 encuentros con un record de dos victorias, cinco empates y 21 derrotas.

La temporada 2026 del fútbol argentino tiene, nuevamente, dos descensos a la Primera Nacional, al igual que ocurrió en 2026 con San Martín de San Juan y Godoy Cruz. El otro se define a través de la Tabla Anual, cuyo último equipo actualmente es también Estudiantes con 11 puntos. En caso de darse la variable al concluir el año de que el último es el mismo en ambos escalafones, bajará de división el penúltimo de la Anual que es, de momento, Aldosivi de Mar del Plata con 16.

El Tiburón está muy comprometido por esa clasificación, más allá de que zafó en la de Promedios, porque el rival más cerca es Deportivo Riestra y tiene 22 unidades.

En la temporada 2026 de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) los 30 clubes juegan 32 partidos, 16 en el Apertura y otros tantos en el Clausura. Tanto para la Tabla de Promedios como la Anual, solo se cuentan los puntos sumados en la primera etapa y no se tienen en cuenta los cruces de playoffs. En ese contexto, a todos los clubes le restan cuatro encuentros en el año para engrosar sus números y, aunque ya evitaron caer porque lo hizo Estudiantes, necesitan hacerlo pensando en el próximo año.