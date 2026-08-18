Tabla de Promedios 2026: así están las posiciones que definen un descenso, tras la fecha 5 del Clausura

Concluyó este lunes la quinta fecha del Torneo Clausura 2026, el segundo certamen de la temporada de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el que los puntos obtenidos por cada uno de los 30 equipos se contabilizan para la Tabla de Promedios, a través de la cual un club descenderá a la Primera Nacional.

Todos los encuentros del campeonato se pueden seguir en vivo por canchallena.com, sitio en el que también están disponibles las clasificaciones de cada zona y las tablas Anual, de promedios y de goleadores.

De los equipos que están en los últimos lugares el único que volvió a ganar fue Sarmiento de Junín, sobre Huracán 2 a 0, y se mantiene 28° con una media 1.042, pero se alejó de Aldosivi de Mar del Plata y Estudiantes de Río Cuarto.

El Celeste cayó frente a Atlético Tucumán 1 a 0 continúa último con un coeficiente de 0.428 mientras que el Tiburón está penúltimo con 0.811 luego de igualar ante Tigre 0 a 0. Lo positivo para el conjunto cordobés es que divide por una sola temporada, por lo que en caso de hilvanar victorias las mismas impactarán mucho más que la de los rivales que tiene por encima. No obstante, tiene muchas dificultades para hacerlo y cada vez cuenta con menos margen porque se termina la temporada.

La tabla de promedios es una clasificación que tiene en cuenta lo hecho por cada club en los últimos tres años o los que cada equipo acumula en primera división en el caso de los que ascendieron recientemente.

La temporada 2026 del fútbol argentino tiene, nuevamente, dos descensos a la Primera Nacional, al igual que ocurrió en 2026 con San Martín de San Juan y Godoy Cruz. El otro se define a través de la Tabla Anual, cuyo último equipo actualmente es Estudiantes de Río Cuarto con 9 puntos. En caso de darse la variable al concluir el año de que el último es el mismo en ambos escalafones, bajará de división el penúltimo de la Anual que es, de momento, Aldosivi de Mar del Plata con 11 unidades.

En la temporada 2026 de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) los 30 clubes juegan 32 partidos, 16 en el Apertura y otros tantos en el Clausura. Tanto para la Tabla de Promedios como la Anual, solo se cuentan los puntos sumados en la primera etapa y no se tienen en cuenta los cruces de playoffs. En ese contexto, a todos los clubes le restan 11 encuentros en el año para engrosar sus números y evitar descender a la Primera Nacional.