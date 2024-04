Tablas de la Copa de la Liga 2024, en vivo: seguí las clasificaciones a cuartos de final

Escuchar

La Copa de la Liga 2024 está que arde. Y las emociones se hacen sentir en la que es la segunda jornada de definiciones hacia los cuartos de final. Tras las clasificaciones de River Plate, Argentinos Juniors, Barracas Central y Vélez Sársfield este lunes y provenientes de la zona A, este martes se definirán sus rivales y por tanto, el resto de los clubes que avanzan a la siguiente instancia desde la B. Con una salvedad: Godoy Cruz ya aseguró su boleto hace rato, por lo que quedan apenas tres lugares disponibles entre varios aspirantes. El minuto a minuto de toda la jornada y el movimiento en la tabla de posiciones está disponible en canchallena.com.ar.

La agenda indica que este martes se disputan cuatro encuentros en simultáneo (para evitar especulaciones en los resultados) desde las 19.30. Se trata de Belgrano vs. Racing, Boca vs. Godoy Cruz, Defensa y Justicia vs. Newell’s y Lanús vs. Estudiantes.

Más allá del resultado que obtenga en la Bombonera, el Tomba mendocino tiene asegurado el primer puesto en la zona B, mientras que a Boca solo le sirve ganar para avanzar a la próxima etapa porque el Granate y el Pincha se quitarán puntos entre sí. Racing también está obligado a imponerse a Belgrano, eliminado, aunque además necesita de una combinación de resultados que no depende de sí: cruza los dedos para que el xeneize no le gane a Godoy Cruz ni Defensa supere a Newell’s.

Boca se complicó ante Estudiantes: perdió el viernes en el partido que adeudaba y se complicó Fotobaires

Los cuatro duelos de cuartos de final, en tanto, serán programados por la Liga Profesional para el próximo fin de semana. A diferencia de la edición 2023 del certamen, serán en cancha neutral. El ganador de cada uno de ellos avanzará a las semifinales de un torneo cuyo último campeón fue Rosario Central, ya sin posibilidades de defender la corona.

Los primeros pasajeros

Este lunes, en la primera de las dos jornadas clave, River le ganó 3 a 1 a Instituto en Córdoba con un triplete de Facundo Colidio y logró el primer lugar en la tabla de posiciones por el empate de Argentinos Juniors ante Barracas Central 3 a 3. Así, el Bicho quedó como escolta y el Guapo, tercero por diferencia de gol (+11 contra +6 del elenco de Pablo Guede). Vélez superó en Mendoza a Independiente Rivadavia 1 a 0 y quedó cuarto porque, en Avellaneda, Independiente y Talleres igualaron 2 a 2 y ambos quedaron eliminados.

Facundo Colidio tuve su noche soñada desde que viste la camiseta de River: hizo tres goles Fotobaires

El Rojo ganaba 2 a 0 con anotaciones de Adrián Spörle y Alexis Canelo de penal y tenía un jugador más en la cancha por la expulsión de Miguel Navarro, pero el visitante lo igualó en dos minutos del complemento de la mano de Federico Girotti y Gastón Benavídez. El resultado no le sirvió a ninguno.

Así están los cuartos de final

River vs. 4° Grupo B.

2° grupo B vs. Barracas Central.

Argentinos Juniors vs. 3° Grupo B.

Godoy Cruz vs. Vélez.