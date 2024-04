Así está la tabla de promedios del fútbol argentino, tras la fecha 13 de la Copa de la Liga 2024

Escuchar

El calendario 2024 de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) concluyó este lunes la trigésima fecha de la Copa de la Liga Profesional y hay clubes que, si bien tienen 28 encuentros más por delante, no descuidan la tabla de promedios porque están comprometidos y son candidatos a quedar en el último puesto y descender por esa vía a la Primera Nacional. Todos los detalles del cierre de la jornada, datos, estadísticas y tablas están disponibles en el sitio de canchallena.

El colista sigue siendo Independiente Rivadavia de Mendoza, que igualó ante Talleres en Córdoba 1 a 1 y subió su coeficiente a 0.615 por los ocho puntos cosechados en 13 juegos. Por encima está Deportivo Riestra, que igualó 0 a 0 con Huracán y engrosó su media a 0.923. Se trata de los dos clubes que ascendieron esta temporada a la primera división y, en consiguiente, dividen por una sola. Por encima de ellos hay varios equipos que contabilizan tres años de competencia. Central Córdoba de Santiago del Estero (1.126), Sarmiento de Junín (1.136) y Platense (1.168); Unión Santa Fe (1.178) y Tigre (1.210).

La temporada 2024 del fútbol argentino tiene, nuevamente, dos descensos a la Primera Nacional, al igual que ocurrió en 2023 con Colón y Arsenal de Sarandí. La manera de definirlos no se modificó, a excepción de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) opte por realizar cambios de último momento al igual que el año pasado. Bajarán a la segunda categoría el equipo con peor rendimiento del 2024 sumando la Copa de la Liga y la Liga Profesional (tabla anual, actualmente el último es Tigre con cinco puntos), como así también el que finalice con el promedio más bajo, una clasificación que tiene en cuenta lo hecho en los últimos tres años o los que cada equipo acumula en primera división.

Así se cierra el torneo

Se dio a conocer este lunes el cronograma de la última fecha de la Copa de la Liga 2024 teniendo en cuenta que hay partidos que se disputarán en simultáneo porque está en juego la clasificación a cuartos de final. Los duelos en los que hay involucrados clubes que pujan por evitar el descenso no fue necesario programarlos a la vez porque todavía resta desarrollarse la Liga Profesional con 27 juegos para cada participante.

En el grupo A los encuentros que tienen equipos involucrados en la pelea por el título jugarán el lunes a las 20: Independiente Rivadavia vs. Vélez, Instituto vs. River, Independiente vs. Talleres y Argentinos Juniors vs. Barracas Central. En la zona B, en tanto, los juegos serán el martes a las 19.30: Lanús vs. Estudiantes de La Plata, Boca vs. Godoy Cruz, Defensa y Justicia vs. Newell’s y Belgrano vs. Racing.