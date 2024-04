Tablas de posiciones de la Copa de la Liga 2024: cómo ver los resultados en vivo

Escuchar

La etapa de grupos de la Copa de la Liga entró en su recta final y este viernes empezó la penúltima jornada en la que cada uno de los 28 equipos del fútbol argentino se juegan algo, pero sobre todo, acercará a varios a los cuartos de final. Por ahora, el único que llegó a esta fecha 13 con boleto seguro a la próxima instancia es Godoy Cruz de Mendoza. Así, el apasionante minuto a minuto que define la suerte y las tablas actualizadas en vivo se pueden seguir en canchallena.com. Además, los partidos cuentan con estadísticas actualizadas en tiempo real y se pueden consultar partidos ya disputados y datos de los que están por venir.

Este viernes comenzó la penúltima jornada con el enfrentamiento entre Vélez y Argentinos Juniors que por caso, podrían alivianarle el camino a River en caso de que se imponga el ‘Bicho’. Se extenderá hasta este lunes 8 de abril con 14 partidos zonales, entre los que destaca Newell’s vs. Boca en Rosario, el Millonario vs. Central en el Monumental, Banfield vs. Independiente en el sur del Gran Buenos Aires y Racing vs. Lanús en Avellaneda.

River jugó muy mal ante Huracán y perdió por 1 a 0 en la fecha pasada: necesita levantar el nivel LA NACION/Gonzalo M. Colini

Dos clubes llegaron al inicio de la fecha liderando las tablas de posiciones de cada uno de los grupos de la Copa de la Liga Profesional 2024: Argentinos Juniors en el A y Godoy Cruz, ya clasificado a cuartos de final, en el B. A falta de una jornada para que concluya la etapa regular, ninguno tiene (en la previa), salvo el Tomba, asegurada su presencia en la siguiente instancia.

Los cuatro líderes de cada grupo accederán a los cuartos de final. El torneo se extiende hasta principios de mayo, cuando se disputará la final que le otorgará al ganador un cupo para disputar el Trofeo de Campeones ante el vencedor de la Liga Profesional -se jugará a continuación- y a la Copa Libertadores 2025.

Kevin Zenón y Guillermo 'Pol' Fernández estarían desde el arranque ante Newell's en Rosario Manuel Cortina

Programación de la fecha 13 de la Copa de la Liga 2024

Viernes 5 de abril

19: Vélez vs. Argentinos Juniors - Zona A - TNT Sports.

21: Banfield vs. Independiente - Zona A - ESPN Premium.

Sábado 6 de abril

17: Newell’s vs. Boca Juniors - Zona B - TNT Sports.

19:15: Estudiantes vs. Central Córdoba - Zona B - TNT Sports.

19.15: San Lorenzo vs. Defensa y Justicia - Zona B - ESPN Premium.

21.30: Talleres vs. Independiente de Rivadavia - Zona A - TNT Sports.

21.30: Unión vs. Belgrano - Zona B - TV Pública.

Domingo 7 de abril

16: Atlético Tucumán vs. Gimnasia (LP) - Zona A - ESPN Premiun.

16: Barracas Central vs. Instituto - Zona B - TNT Sports.

18.30: Racing vs. Lanús - Zona B - TNT Sports.

21: River Plate vs. Rosario Central - Zona A - ESPN Premiun.

Lunes 8 de abril

15.30: Deportivo Riesta vs. Huracán - Zona A - ESPN Premium.

20: Godoy Cruz vs. Sarmiento (J) - Zona B - TV Pública.

20: Platense vs. Tigre - Zona B - TNT Sports.