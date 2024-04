Así está la tabla de promedios del fútbol argentino, tras la duodécima fecha de la Copa de la Liga 2024

Escuchar

El calendario 2024 de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) concluyó este lunes la duodécima fecha de la Copa de la Liga Profesional y hay clubes que, si bien tienen 29 encuentros más por delante, no descuidan la tabla de promedios porque están comprometidos y son candidatos a quedar en el último puesto y descender por esa vía a la Primera Nacional. Todos los detalles del cierre de la jornada, datos, estadísticas y tablas están disponibles en el sitio de canchallena.

El colista sigue siendo Independiente Rivadavia de Mendoza, que volvió a perder ante Banfield 2 a 1 y tiene un coeficiente de 0.538 por siete puntos en 12 juegos. Por encima está Deportivo Riestra, que se perdió con Gimnasia de La Plata 2 a 1 y bajó su media a 0.916. Se trata de los dos clubes que ascendieron recientemente a la primera división y, en consiguiente, dividen por una sola temporada. Por encima de ellos hay varios equipos los cuáles todos contabilizan tres años de competencia. Central Córdoba de Santiago del Estero (1.138), Sarmiento de Junín y Platense (1.148); Unión Santa Fe (1.191) y Tigre (1.223).

La tabla de promedios de la Liga Profesional 2024 Canchallena

La temporada 2024 del fútbol argentino tiene, nuevamente, dos descensos a la Primera Nacional, al igual que ocurrió en 2023 con Colón y Arsenal de Sarandí. La manera de definirlos no se modificó, a excepción de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) opte por realizar cambios de último momento al igual que el año pasado. Bajarán a la segunda categoría el equipo con peor rendimiento del 2024 sumando la Copa de la Liga y la Liga Profesional (tabla anual, actualmente el último es Tigre con cinco puntos), como así también el que finalice con el promedio más bajo, una clasificación que tiene en cuenta lo hecho en los últimos tres años o los que cada equipo acumula en primera división.

Así continúa la Copa de la Liga 2024

La próxima jornada de la Copa de la Liga 2024, la penúltima, se disputará entre el viernes 5 y el lunes 8 de abril con 14 partidos, siete por cada grupo. En ambos habrá duelos decisivos por la clasificación a cuartos de final y hay equipos que pueden asegurarse su boleto.

En la zona A sobresalen los cotejos Vélez vs. Argentinos Juniors, Banfield vs. Independiente, River vs. Rosario Central y Barracas Central vs. Instituto de Córdoba. En el B, en tanto, se enfrentarán, entre otros, Newell’s vs. Boca, San Lorenzo vs. Defensa y Justicia, Racing vs. Lanús y Godoy Cruz vs. Sarmiento de Junín.