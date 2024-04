Federico Girotti apuntó con durísimas declaraciones sobre el fútbol argentino tras la eliminación de Talleres

Escuchar

Muy enojado se retiró del estadio Federico Girotti, el delantero de Talleres, luego del empate 2-2 ante Independiente que decretó que ambos equipos no se clasifiquen a los cuartos de final de la Copa de la Liga, en el duelo correspondiente a la fecha 14. El atacante se dirigía hacia el colectivo para retirarse del Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini cuando disparó para todos lados, dejando títulos de todo tipo.

En la puerta del micro que trasladó a Talleres al estadio y ante la pregunta de los periodistas, expresó: “Es para cagadas si hablo, porque nos quisieron acostar y nos acostaron. Todas las boludeces que vinieron hablando y ahí tienen. Nos quisieron sacar y nos sacaron. El tercer gol (correctamente anulado) es una línea muy delgada, pero en el primer tiempo nos echan a un jugador (Miguel Navarro) en un penal que ni ellos reclaman ni se dan cuenta, al lateral de ellos (Ayrton Costa) no lo echaron, nos quieren tumbar desde hace varios meses y hoy lo lograron, nos robaron la ilusión en este fútbol que está tan manchado ”. dijo en primer lugar, refiriéndose al choque ante el Rojo.

Luego cruzó a Pablo Toviggino. Quien es uno de los dirigentes de AFA más cercanos a Chiqui Tapia, había escrito en la red social X un posteo apuntándole a Juan Sebastián Verón y a Andrés Fassi, el presidente del equipo cordobés. El tesorero se dirigió a ambos con las siguientes palabras: “Vos [en referencia a Verón] y otro que vive más en México (por Fassi) que en Argentina, ¡¡¡son los mulos de una idea ajena a ustedes!!! ¡No olviden que necesitan de los votos de la Asamblea de AFA! Ya no hay DNU que nos obligue”, dijo Toviggino en sus redes sociales por la voluntad de los dos mandatarios de clubes de acercar las Sociedades Anónimas al fútbol argentino.

BOMBAS DE GIROTTI TRAS LA ELIMINACIÓN DE TALLERES



El delantero y sus explosivas declaraciones: "Nos quieren tumbar hace varios meses y hoy lo lograron. Nos robaron la ilusión en este fútbol que está tan manchado. Parece que acá los cabezas de termo tienen ventaja". pic.twitter.com/2MdiZygwQL — TyC Sports (@TyCSports) April 16, 2024

Sobre esto, Girotti expresó: “Toviggino sale a hablar en la semana ¿Quién es Toviggino?, sale a hablar que Verón, que nosotros, que el fútbol argentino, parece que acá los cabezas de termo tienen ventaja. Como somos un club ordenado, como les da bronca que estamos bien, así nos sacan”. Luego, se refirió al arbitraje del duelo de este lunes: “En este país hacés las cosas bien y parece que está mal, acá sirve ser cabeza de termo, sirve hacer las cosas mal. A los clubes que hacemos las cosas bien, como River, Estudiantes, nos quieren voltear. Nosotros veníamos acá sabiendo lo que podía llegar a pasar y pasó. Me sorprende lo de Nico Ramírez, lo tenía como un árbitro serio , lo hablé con él, le dije que era serio. Le dije: ‘Nico, con nosotros no, sabemos que sos serio’. A mí me cobró un offside en campo propio. No hay credibilidad, la verdad es que es muy difícil así”.

También, hizo referencia a otro partido en el que afirmó que fueron perjudicados durante la Copa de la Liga: “Uno pregunta en la semana quién nos dirige, para ver de qué lado está. Es duro. Tenemos que masticar la bronca, venimos a jugar estos partidos sabiendo que a lo mínimo nos cobran un penal o nos echan a uno y hoy pasaron las dos cosas”. Y por último concluyó: “Se cagan en el laburo nuestro, en todo lo que hacemos en la semana. Nos rompemos el orto todos los días para que partido a partido nos roben y nos quiten la ilusión, también nos pasó contra Instituto (2-2) en el Kempes. Todos los años es lo mismo”.

LA NACION