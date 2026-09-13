Talleres - Unión: el golazo de Agustín Álvarez Martínez que abrió el primer éxito de la T en Córdoba

Talleres encontró frente a Unión en Córdoba el desahogo que necesitaba. Con un golazo de Agustín Álvarez Martínez, que destrabó el partido a los 38 minutos mediante un zapatazo de fuera del área, el conjunto dirigido por Omar De Felippe se impuso por 2-1 en el estadio Mario Alberto Kempes y consiguió su primera victoria como local en el Torneo Clausura.

En la acción que abrió el marcador, el delantero uruguayo de 25 años ejecutó un gran remate desde lejos, cruzado, tras controlar la pelota y acomodarse solo. Superó la estirada del arquero Matías Mansilla y coronó con ese golazo una primera mitad en la que Talleres había elaborado las situaciones más claras de riesgo, incluida alguna en que el nuevo número 9 de la T había probado al guardavalla tatengue.

El uruguayo llegó recientemente a Córdoba desde Sassuolo, en préstamo, luego de varias cesiones a distintos clubes de Italia en los que no logró asentarse. Sassuolo pagó en su momento 12 millones de euros por Álvarez a Peñarol, la entidad en la que surgió el atacante.

El gran disparo de Álvarez Martínez para el 1-0

Hasta conseguir el 1-0, el equipo azul y blanco había insistido sin encontrar la diferencia. También Unión tuvo aproximaciones, sin quebrar a la última línea local. El gol de Álvarez Martínez cambió el escenario y Talleres se fue al entretiempo en ventaja.

Y a los 30 minutos de la parte final se anotó Valentín Depietri para ampliar la diferencia. El atacante aprovechó un error en una salida del cuadro santafesino y estableció el 2-0, una ventaja que parecía encaminar definitivamente el triunfo de la T. Pero Unión alcanzó a presentar una reacción final. A los 44, Eric Ramírez apareció sin marca en el área y con un formidable cabezazo de pique convirtió en asistencia un envío de Bruno Pittón para establecer el 1-2. El descuento agregó tensión al cierre, pero no modificó el desenlace en el Kempes.

Compacto de la victoria de Talleres sobre Unión

El resultado tuvo un valor especial para Talleres: se trató de su primer triunfo como anfitrión en el Clausura, torneo en el que, aun tras esta victoria, marcha penúltimo en la zona A, luego de ser preparado durante las primeras fechas por Jorge Sampaoli. En una noche en la que necesitaba sumar para empezar a escapar de los últimos puestos, el equipo ahora dirigido por De Felippe encontró el impulso inicial en Álvarez Martínez, que también quiere resurgir.