Talleres vs. AFA: el Consejo Federal intimó al club a cumplir el reglamento, pero el reclamo ante IGJ sigue su curso

El Consejo Federal, órgano que regula el fútbol del interior y por el que la mayoría de los clubes de las provincias está indirectamente afiliada a AFA, intimó a Talleres, de Córdoba, para que en un lapso de 48 horas “acredite la aprobación de las 4/5 partes de sus asambleístas” en relación con el reclamo presentado ante la Inspección General de Justicia (IGJ) para suspender la asamblea extraordinaria prevista para el 17 de octubre en Ezeiza. El ente del fútbol del interior, que responde a Pablo Toviggino, el tesorero de AFA, se basa en el artículo 12 de su reglamento general para exigirle a la T que cumpla los requisitos burocráticos.

La comunicación, extendida al club de Barrio Jardín mediante la Liga Cordobesa, lleva la firma de Javier Treuque, secretario general del Consejo Federal y próximo vicepresidente de AFA en caso de que Claudio “Chiqui” Tapia sea reelegido en la asamblea del jueves 17. Además, el Consejo le recuerda a Talleres que antes de acudir a la IGJ no sometió la cuestión al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ni agotó los procedimientos administrativos internos. El órgano también alecciona al club, remitiéndose a la prohibición explícita que hace FIFA de acudir a la justicia. “Se procura que no se produzca ninguna injerencia por parte de terceros en los asuntos internos, algo que está reñido con la conducta de Talleres, al someter la validez de la convocatoria de su órgano soberano a un órgano estatal ajeno a la AFA, lo que se agrava de no acreditarse el cumplimiento de los requisitos exigidos en el reglamento del Consejo Federal”, dice el documento.

Talleres, que tuvo un domingo feliz en el Monumental gracias al gol de Federico Girotti a River, recibió un pedido de la Liga Cordobesa de deponer su reclamo ante la Inspección General de Justicia. Nicolás Aboaf - FOTOBAIRES

La respuesta de Talleres

“IGJ es el organismo estatal que fiscaliza a las asociaciones civiles. No es un ente o una instancia judicial”, recalcaron desde Talleres ante LA NACION. En ese entendimiento, el planteo del Consejo Federal no tendría sentido. Y el club quedaría exento de tener que presentar los 4/5 votos de sus asambleístas para discutir el reclamo ante IGJ. “Tampoco es una instancia prejudicial ni judicial, como quieren hacerlo aparecer para ponernos en falta. Se trató de una comunicación ante el órgano estatal que debe controlar la legalidad del accionar y de las decisiones de las asociaciones civiles en la Argentina, incluida AFA. Tanto es así que todas las asambleas de AFA son luego presentadas ante este organismo estatal para su aprobación. Por lo tanto, hay que rechazar el pedido [de la Liga Cordobesa y del Consejo Federal] porque no se ajusta a la norma FIFA que citan”, ampliaron las fuentes. Y agregaron: “Lo que FIFA impide es acudir a los órganos jurisdiccionales judiciales, pero IGJ no es un órgano judicial”.

Qué dice el reclamo original y cuándo se presentará AFA

Talleres, enfrentado con la actual conducción del fútbol argentino, pidió ante la Inspección General de Justicia la suspensión de la asamblea extraordinaria de AFA prevista para el 17 en el predio Lionel Andrés Messi. La autoridad controlante, que depende del Ministerio de Justicia, hizo el traslado a AFA para que ésta emitiera su descargo; con toda la información, tiene cinco días para expedirse. El club cordobés aduce que no había ninguna justificación para llamar a una asamblea y reelegir a las autoridades, considerando que éstas tienen mandato hasta el año próximo.

Andrés Fassi y Tapia, cuando el presidente de AFA recorrió las instalaciones del predio de la T en Córdoba; ahora uno y otro están muy enemistados. Prensa Talleres de Córdoba

Se trata de un nuevo capítulo en la interna que protagonizan el presidente de la T, Andrés Fassi, y el máximo dirigente del fútbol nacional, Tapia. Enfrentados por, entre otros temas, la gestión deportiva y económica, el dirigente cordobés había sido muy critico del presidente de AFA en una conferencia de prensa realizada después de la derrota frente a Boca por Copa Argentina y tras un cuestionadísimo arbitraje de Andrés Merlos, con quien tuvo un encontronazo en los vestuarios. La causa por la pelea con Merlos se dirimirá en los tribunales de Mendoza. Luego, Fassi se reunió con el presidente de la Nación, Javier Milei, en Casa Rosada.

LA NACION