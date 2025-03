“Chiqui” Tapia llevó donaciones a Bahía Blanca y apuntó contra quienes lo critican: “Es increíble”

Claudio Tapia llegó este sábado por la mañana a Bahía Blanca para acompañar a los camiones que emprendieron el viaje con las donaciones recaudadas por AFA provenientes de algunos de los clubes argentinos, que se unieron para recibir, en cada una de sus sedes y/o estadios, los aportes de sus socios y simpatizantes para ayudar a los damnificados por la trágica inundación . Además de asistir a la entrega de productos y objetos, que se llevó a cabo en la sede de Olimpo, el mandamás del fútbol argentino tomó contacto público para dar los detalles de la colaboración, pero también para dedicarle espacios a otros temas: los precios de las entradas para ver el partido Argentina-Brasil, la marcha por los jubilados encabezada por hinchas y un anuncio que hará el plantel argentino para la ciudad del sur bonaerense.

Tapia arribó junto a otros directivos de la AFA del CEAMSE, que colaborarán con la limpieza tras el desastre que produjo la enorme cantidad de agua que corrió por gran parte de la ciudad. Apenas pisó suelo bahiense, y tras sacarse fotos con la gente, Tapia habló con el canal C5N. “Esto es parte de lo que juntaron los clubes por la gente, los socios y estamos acompañando a los clubes de Bahía Blanca para que lleguen las cosas que se donaron: colchones, camas, artículos de limpieza, ropa, pañales, remedios. De todo”, detalló entre los aplausos que recibió.

Además, puso la influencia de las instituciones por encima de otros medios: “En esta ocasión, como cuando pasó la pandemia, la gente se vuelca socialmente sobre los clubes porque sabe que es realmente el lugar desde el cual llegan a destino las cosas. Es una demostración más de lo que siempre decimos: no son sólo los socios, son también los vecinos y la gente que confía en las instituciones deportivas para volcar la solidaridad”.

💬 "Chiqui" Tapia: "Los jugadores de la Selección son más solidarios que nadie"



📲 Seguí #C5N EN VIVO por 👉 https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/3k06XpOKWY — C5N (@C5N) March 15, 2025

Luego apuntó a los críticos de su gestión en la Asociación del Fútbol Argentino y se defendió: “Nosotros tenemos que seguir trabajando de la misma manera. Yo digo que la única defensa del dirigente de nuestro fútbol es la gestión. Es increíble que seamos siempre cuestionados, a pesar de todos los logros que uno haya conseguido deportivamente, que son los logros de la selección argentina, pero también son los proyectos de los dirigentes del fútbol argentino. Que siempre pasen algunas situaciones desde las cuales tratan de desvirtuar la imagen de uno. Uno está acostumbrado porque sabe que siempre fueron así. Estos muchachos no cambian. Nosotros nos ocupamos de todas estas cosas: acompañar a la gente que sufre y necesita, es un esfuerzo muy grande del fútbol argentino y lo va a seguir haciendo. Esto recién empieza”.

En la misma tónica, el siguiente tema por el que fue consultado trató el precio difundido de las entradas para ver el partido entre Argentina y Brasil el martes 25, en el estadio Monumental, por las eliminatorias: se especuló con un aumento del cien por ciento con respecto a los tickets del último encuentro frente a Perú, en la Bombonera, en noviembre. No obstante, Tapia desmintió rotundamente que sea el costo real. “¿Vos viste en qué medios salieron esas publicaciones? Si los ves, te vas a dar cuenta de que es pura opereta. No son los precios que estaban fijados ni pensados para poner a la venta”, comenzó a descargar su enojo, para luego apuntar: “Hay un grupo caracterizado de periodistas que hace tiempo se ocupan de decir cosas que no son verdad. La realidad es que los precios todavía no se publicaron”.

El encuentro entre Claudio Tapia, Lionel Messi y Rodrigo De Paul volverá a darse la semana próxima Instagram @chiquitapia

Continuando con la misma línea de negar versiones, hizo lo propio cuando pusieron sobre la mesa el tema de la semana: la marcha por los jubilados y la presencia de hinchas de diversos clubes que protagonizaron incidentes. Trascendió que Tapia habría mantenido una charla con Patricia Bullrich, información que la Ministra de Seguridad de la Nación ya había desmentido. El presidente de la AFA fue en la misma línea: “Yo no hablé con ella, en ningún momento. Nosotros nos ocupamos de esto, de otras cosas, no. Ya sabemos qué sucede con algunos que tienen otros intereses, que no son los de nosotros. Priorizamos la solidaridad a Bahía Blanca”.

A propósito, adelantó que el martes, cuando los jugadores convocados por Scaloni ya estén en tierra argentina para la doble ventana de Eliminatorias, harán un anuncio vinculado a la ciudad de la que, por ejemplo, son oriundos Lautaro Martínez y Germán Pezzella: “Se trata de una iniciativa del cuerpo técnico, de Lautaro y Germán, de todo el grupo de la selección que también encabeza Leo [Messi]. Es seguir demostrando lo que la selección está siendo para la gente. Este equipo logró enamorarlos y volver a ser un plan familiar. Hacía mucho que no pasaba: todos saben que son más solidarios que nadie. Tienen y sienten la necesidad de seguir ayudando a los que están pasándola mal”, elogió Tapia.

