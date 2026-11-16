Claudio Tapia dijo que su gestión en la AFA “no se discute” y respondió a las críticas de River

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, defendió su gestión al frente de la entidad y respondió a los cuestionamientos de River sobre los arbitrajes. El mandamás de la entidad madre del fútbol argentino dijo que su administración “no se discute” porque es de las “más ganadoras”, respaldó el formato de los torneos y explicó cómo toma los cantos en su contra en algunas canchas.

“Obvio que lo escucho [a Stefano Di Carlo, presidente de River], pero cuando vos me hablás de una radio a otra, no es constructivo”, declaró en América. La respuesta llegó cuando le preguntaron por las discusiones sobre su conducción y mencionaron los planteos del titular del Millonario. “La gestión no se discute, porque si no, no me votarían”, afirmó Tapia, que apeló al respaldo de los dirigentes del fútbol argentino y a los resultados deportivos para defender su trabajo.

Luego, siguió: “Hace nueve años y medio soy el presidente del fútbol argentino”. Como parte de ese balance, aseguró que la selección argentina es la que más títulos ganó y destacó las conquistas de los clubes locales, entre los que mencionó a River y a Estudiantes.

Tapia se refirió a las críticas de River y al Superclásico JUAN MABROMATA - AFP

El presidente de la AFA también respaldó los formatos de los campeonatos del fútbol argentino y planteó que los sistemas de competencia les dieron oportunidades a distintos equipos de alcanzar títulos. Para sostener ese argumento, puso entre los ejemplos a Platense y añadió: “Estos torneos le dan la posibilidad a todos”.

En ese sentido, consideró que las diferencias sobre la organización de los certámenes responden a distintas miradas entre los dirigentes: “Para mí son diferentes puntos de vista”. “Querían un torneo en el que todos jueguen contra todos y ahora lo tienen”, indicó respecto a la competencia que comenzará a regir en 2027.

Al referirse a los cuestionamientos a su gestión, Tapia llamó a los dirigentes opositores a presentarse a elecciones y advirtió: “Armá una lista y votás”.

Consultado sobre si el arbitraje favoreció a Boca en el superclásico, Tapia cuestionó que las explicaciones de las derrotas se concentraran en los jueces y apuntó a las decisiones futbolísticas de los equipos. “Si vamos a hablar de fútbol, tenemos que hablar de todo: de los planteos, de los errores propios”, sostuvo.

Aunque inicialmente señaló que no podía opinar sobre la manera de jugar de cada equipo, luego deslizó críticas a las decisiones de River. En ese sentido, hizo referencia a la inclusión de un juvenil que fue reemplazado en el entretiempo y a la falta de delanteros. “Debutó un chico que lo sacaron a los 45 minutos. ¿A ese pibe cómo le queda la cabeza? Yo no tengo la culpa de eso”, planteó, en referencia a Lucas Silva.

También señaló posibles errores del planteo táctico inicial de River en ese partido. “Si yo voy a jugar sin delanteros, ¿cómo hago un gol? ¿La culpa es mía también? No, están equivocados, no es mi culpa”, sostuvo.

El dirigente insistió en que los entrenadores y los jugadores también deben asumir responsabilidades por los resultados. “No puede ser que nunca pierda un partido un técnico o los jugadores. Siempre los pierden por los árbitros o por el presidente de la AFA”, cuestionó. Para reforzar su postura, remarcó: “Yo no pateo los penales. Si te errás un gol abajo del arco, no es mi culpa”.

Tapia también reclamó que los análisis contemplaran el desempeño de los equipos a lo largo de varios encuentros. “Cada uno se tiene que hacer cargo de sus cosas. Si vos dirigís 10 partidos, ganaste siete, empataste uno y perdiste dos, no podés decir que te perjudicó la AFA”, afirmó.

Por último, aseguró que la entidad tomó medidas ante los errores arbitrales. “Cuando un árbitro se equivoca, hemos tomado las medidas que hay que tomar: lo hemos parado, lo hemos separado”, aseguró.