Así quedó la final de la Copa Argentina 2026, tras el triunfo de Boca

El fútbol argentino tiene a sus finalistas para dirimir el título más federal del país, la Copa Argentina 2026. Que es tentadora porque suma una estrella al campeón, pero también es la que otorga como plus un pasaje directo a la Copa Libertadores 2027, el máximo certamen para los clubes del continente. Son Boca Juniors y Platense, que se verán las caras el próximo 2 de diciembre en el último partido.

El que levante el trofeo se ganará, además, el derecho a disputar la Supercopa Argentina con el rival que se quede con el Trofeo de Campeones 2026 (se define entre el campeón del Apertura y Clausura). Todos los detalles de la Copa Argentina 2026 en esta temporada y el cruce por venir están disponibles en canchallena.com.

Santiago Ascacíbar y Sebastián Villa, los autores de los goles de Boca ante Banfield Marcelo Aguilar

El primero en meterse en la final fue Platense. El Calamar de Vicente López dejó afuera de la competencia a Estudiantes de La Plata en el estadio Norberto Tito Tomaghello, la cancha de Defensa y Justicia, en cuartos de final, al vencerlo por 1 a 0 y después hizo lo propio ante Atlético Tucumán. Tras el 1 a 1 en tiempo regular, los conducidos por Martín Palermo se llevaron la victoria en la tanda de penales por 5 a 4.

Luego, este sábado, Boca hizo lo propio eliminando a Banfield, que tuvo un buen primer tiempo pero no lo pudo sostener ante tanta jerarquía del xeneize. El conjunto de Arruabarrena se impuso por 3 a 0 con goles de Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa y Leandro Lozano de alta factura, el primero coronando un pase “pinchado” de Leandro Paredes.

En cuartos Boca dio muestra de su potencial al vencer a Racing en un partido para la historia. En el Gigante de Arroyito, la Academia comenzó ganando y llegó a estar en ventaja por 2 a 0 con un golazo olímpico de Gastón Lodico y otro tanto de Adrián ‘Maravilla’ Martínez, pero no logró mantener la ventaja. El ecuatoriano Enner Valencia ingresó a los 56′ y en un puñado de minutos convirtió un hat-trick de cabeza para dar vuelta el resultado: 3 a 2.

Platense viene de vencer a Atlético Tucumán por penales 5 a 4 Platense

Boca ya ganó recientemente un título. Es el flamante Campeón de Liga, el premio y la estrella que le correspondió por ser el mejor equipo de la temporada sumando más unidades que nadie entre el Torneo Apertura y Clausura.

Además, este 21 de noviembre disputará la final de la Copa Sudamericana 2026 en Bogotá ante Atlético Mineiro de Brasil. Así que, tiene las puertas abiertas para festejar a lo grande en este fin de año. Tras ello llegará la definición de esta Copa Argentina y luego, los cruces que habilita cada logro, como el Trofeo de Campeones si finalmente también se consagra en el Clausura en el que definirá casi todo como local.

Sebastián Villa fue una de las grandes figuras de Boca en las semifinales ante Banfield Marcelo Aguilar

Así se jugaron las semifinales de la Copa Argentina 2026

Platense 1-0 Estudiantes.

Banfield 0-3 Boca Juniors.

Tabla de campeones la Copa Argentina

El máximo vencedor de la Copa Argentina es Boca con cuatro vueltas olímpicas gracias a sus títulos de 1969, 2012, 2015 y 2020. Lo sigue River con tres estrellas por los logros en 2016, 2017 y 2019. Independiente Rivadavia es el último campeón y tiene un título al igual que otros seis clubes: Arsenal, Huracán, Rosario Central, Patronato, Estudiantes de La Plata y Central Córdoba de Santiago del Estero.