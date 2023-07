Tener contento a Lionel Messi: Inter Miami y su estrategia parar armar el “equipo de amigos” alrededor del 10

escuchar

El Inter de Miami esta dispuesto a revolucionar a la MLS, y a la rutilante llegada de Lionel Messi ya le sumó la incorporación del catalán Sergio Busquets que fue presentado junto al rosarino en el evento que se realizó en el DRV PNK Stadium. Los dueños del equipo rosa todavía no cerraron la billetera y siguen reforzando el plantel para torcer el mal paso que llevan en el campeonato y conformar un vestuario “amigable” para Lionel Messi.

El desafío del Inter de Miami es darle a Leo un marco competitivo acorde a su trayectoria, que le permita desplegar su fútbol para que su juego no se diluya en un torneo de segundo nivel y en un equipo, que por ahora, tiene poco brillo. Lo primero que hizo fue contratar a Gerardo Martino, un DT que Messi tuvo en Barcelona y la selección argentina y, desde el estilo, casi un padre de familia. Es la primera vez que un entrenador conduce a Messi en tres lugares distintos.

Lionel Messi y Sergio Busquets durante el entrenamiento de Inter de Miami en Fort Lauderlade el 18 de julio MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La llegada de Sergio Busquet

Los dueños del Inter de Miami, rápidos de reflejos, ya sumaron al catalán Busquet luego de su salida de Barcelona y comenzaron a darle forma “al club de los amigos de Messi”.

Sergio Busquet dijo en un prolijo inglés, en un discreto discurso durante el evento de presentación de La Pulga: “Estoy muy feliz de estar en Miami. Para mí es un placer ser parte del Inter Miami. Quiero agradecerle a todos por hacerlo posible. Estoy muy emocionado por empezar a entrenar y jugar con mis compañeros. Nos vemos pronto”.

El socio ideal, en la banda izquierda

Pero el raid de contrataciones no se detiene y Las Garzas sumaron su tercer refuerzo: el lateral izquierdo Jordi Alba. El catalán, de 34 años, dejó Barcelona en condición de jugador libre luego de 10 años de vestir la casaca blaugrana. Se especuló, igual que con Messi, que su destino sería Arabia Saudita, pero finalmente se unirá al conjunto de Miami junto con sus viejos amigos.

En abril pasado, los tres jugadores se reunieron en Barcelona y su encuentro disparó una catarata de rumores que finalmente terminan tomando forma porque Alba volverá a acompañar a Leo Messi en lo que fue una de las sociedades más productivos en la trayectoria del rosarino.

El debut de Lionel Messi y Sergio Busquet será el próximo viernes en el encuentro que el Inter de Miami se enfrente a Cruz Azul de México en la primera fecha de la zona sur 3 de la Leagues Cup 2023. El que todavía no dirá presente es el “tercer mosquetero”, Jordi Alba, que está en España por el nacimiento de su hijo Paolo.

Con la intención de conformar un vestuario amigable para La Pulga, Inter sumó como nuevo entrenador, al argentino Gerardo Tata Martino, que también tuvo un paso por Barcelona en tiempos de Messi y Busquet.

Lucho Suárez llegaría en diciembre

El equipo dirigencial conformada por los hermanos cubanos, Jorge y José Mas, y el director deportivo David Beckham sueña con la incorporación de otra mega estrella: el delantero Luis Suárez. Para que el amigo de Messi se sume al Inter de Miami, primero deberá resolver su situación contractual, y para esto el único camino posible es la rescición del vínculo con el dueño del pase, el Gremio de Porto Alegre. Como Inter Miami no quiere problemas y Gremio no pretende liberarse de Suárez, el club estadounidense apuntaría a contratar al 9 a fin de año. Forzar la negociación ahora podría terminar en batallas judiciales que Inter Miami no está interesado en protagonizar.

El otro obstáculo que se presenta en el horizonte es la reglamentación de la MLS respecto a la política de contrataciones y regulación de salarios. La liga de fútbol de Estados Unidos establece un límite de salario para cada franquicia, aunque adicionalmente permite la contratación de tres jugadores denominados “designados” sin límites en la remuneración. Hoy los tres jugadores franquicia sin techo en su salario, son Lionel Messi, Sergio Busquet y el venezolano Josef Martínez, lo que obligó a Jordi Alba a aceptar una contratación inferior a la que estaba acostumbrado en su anterior club, y a la que debería adecuarse Lucho Suárez si se va de Gremio y se muda a Miami.

La dupla ganadora con el “Cerebro” Iniesta

La ambición del equipo de la MLS parece no tener límites y la ilusión por reeditar al Barcelona de los años dorados en la Ciudad del Sol podría tener un nuevo capítulo. La desvinculación de Andrés Iniesta de Vissel Kobe de Japón abrió lugar a las especulaciones y el rumor acerca de la posibilidad de que Iniesta vuelva a compartir vestuario con Messi, comenzó a circular en los medios españoles.

El Cerebro Iniesta y La Pulga conformaron la dupla más exitosa en la historia de BarcelonaFC AFP

Para que se materialize la llegada del Cerbero, hay dos caminos, o que Iniesta se resigne a un salario significativamente menor al que está acostumbrado o la salida de Josef Martínez como tercer cupo de jugador franquicia, lo que no podría ocurrir hasta el final del préstamo del venezolano de Atlanta United.

Andrés Iniesta y Lionel Messi jugaron 488 partidos en el Barcelona más exitoso de la historia y el club de la MLS sueña con tenerlos para lo que queda del año y así sumarlos a Sergio Busquets, Jordi Alba, potencialmente a Luis Suárez, y conformar “el club de los amigos de Leo Messi”.

