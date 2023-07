Cuándo juega Inter Miami vs. Cruz Azul, con el debut de Lionel Messi en Estados Unidos: día, hora y TV

escuchar

Luego de una carrera repleta de éxitos en Europa, Lionel Messi disputa este viernes su primer partido fuera del Viejo Continente. Con la camiseta de Inter Miami, jugará ante Cruz Azul de México en la primera fecha de la zona sur 3 de la Leagues Cup 2023, un torneo que enfrenta a los 29 equipos de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y los 18 de la Liga MX de México. El duelo, que comienza a las 21 en el DRV PNK Stadium, se puede ver únicamente por streaming a través de la plataforma Apple TV+.

La actual campaña encuentra a la franquicia de Florida en su peor momento: marcha última tanto en la Zona A como en la clasificación general, a 17 unidades de clasificarse a los Playoffs de manera directa y a 12 de ingresar al repechaje. En contrapartida, está en las semifinales de la US Open Cup, la copa nacional estadounidense que reúne a 100 equipos (todos los clubes afiliados a la US Soccer: profesionales, amateur y de la MLS) y en la que el ganador se clasifica a la Liga de Campeones de la Concacaf.

Nicolás Stefanelli, uno de los argentinos de Inter Miami, conduce la pelota ante NY Red Bulls Lauren Sopourn - Getty Images North America

El combinado mexicano, por su parte, también atraviesa un flojo presente deportivo. Luego de tres fechas en el torneo Apertura de la Liga Mexicana, el conjunto cementero no reúne puntos y cosechó tres derrotas en igual cantidad de presentaciones (2 a 0 vs. Atlas, 2 a 0 vs. Toluca y 2 a 1 vs. Tijuana), lo que lo posiciona en el último lugar de la tabla.

Inter Miami vs. Cruz Azul: todo lo que hay que saber

Primera fecha de la Zona Sur 3 de la Leagues Cup 2023.

Día : viernes 20 de julio.

: viernes 20 de julio. Hora : 21 (horario argentino).

: 21 (horario argentino). Estadio : DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale.

: DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale. TV : No se puede ver en vivo por televisión en la Argentina.

: No se puede ver en vivo por televisión en la Argentina. Streaming: Apple TV+.

Formato de la Leagues Cup 2023

El torneo lo disputan los 29 equipos de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, como así también los 18 de la Liga MX (de México). Es la primera vez que la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) reconoce el certamen como oficial. Los campeones de la temporada 2022 de cada una de las ligas, Los Ángeles FC y Pachuca, comienzan su participación en los 16vos de final. Los 45 equipos restantes se dividen en 15 grupos de tres clubes cada uno, en los que se enfrentarán una vez (dos partidos por equipo). El que finalice en el primer puesto accederá a la instancia de eliminación directa.

Las zonas están subdivididas en regiones e integradas de acuerdo a criterios de equilibrio competitivo, según la clasificación de los equipos en sus respectivas ligas durante 2022. El equipo de Lionel Messi, Inter Miami, forma parte de la zona sur 3 junto a Cruz Azul de México y Atlanta United de Estados Unidos. Los partidos que finalicen en empate se definirán por intermedio de penales, con una particularidad: el equipo que gane la tanda se llevará dos puntos y, el que la pierda, uno.

𝐈𝐓'𝐒 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋! Lionel Messi will make his debut in #LeaguesCup2023! 🔥 pic.twitter.com/Wz9F2ZLlr8 — Leagues Cup (@LeaguesCup) July 15, 2023

En la previa del encuentro, Gerardo ‘Tata’ Martino’, DT de Inter Miami, habló ante los medios y comentó que tanto Messi como Sergio Busquets podrían debutar este viernes, aunque no confirmó si serán titulares: “Es probable que el viernes debute Leo, ya veremos si es desde el inicio o desde el banco. Lo mismo con Sergio Busquets”, afirmó el entrenador en una entrevista con ESPN. Además, también habló sobre la llegada de la ‘Pulga’ al equipo: “Lo que no cambió en Messi es el gusto por seguir compitiendo. Tiene ánimo competitivo. Ahora le desapareció la mochila que cargaba. Está con la valija vacía ya y lo más importante es que me encontraré con una gran versión futbolística pero sin el peso con el que nos tocó vernos antes”, destacó el ex DT de la selección argentina.

Quien dialogó con la prensa en representación de Cruz Azul fue el defensor mexicano Carlos Salcedo, quien se mostró feliz por la posibilidad de enfrentar a Messi: “La presencia de Messi le brinda un toque especial al partido con Inter Miami, a mí me motiva tenerlo en frente. Antes de saber que venía, el planteo era totalmente diferente al de esta situación. Estoy ilusionado”, dijo el mediocampista en diálogo con DSports Radio. “El respeto y admiración que le tengo es enorme. Quiero saludarlo, agradecerle y expresarle mi admiración. Él y Cristiano Ronaldo han sido una inspiración. Obvio que le voy a pedir una foto con mi hijo, que lo admira”, remarcó.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inter Miami corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 2.00 contra los 3.50 que se repagan por un triunfo de Cruz Azul. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.60.

Posibles formaciones

Inter Miami : Drake Callender; Ian Fray, Serhiy Kryvtsov, Kamal Miller, Noah Allen; Dixon Arroyo; Robert Taylor, Lawson Sunderland, Benjamin Cremaschi, Robbie Robinson o Lionel Messi y Josef Martínez.

: Drake Callender; Ian Fray, Serhiy Kryvtsov, Kamal Miller, Noah Allen; Dixon Arroyo; Robert Taylor, Lawson Sunderland, Benjamin Cremaschi, Robbie Robinson o Lionel Messi y Josef Martínez. Cruz Azul: Andrés Gudiño; Carlos Salcedo, Ignacio Rivero, Willer Ditta, Rodrigo Huescas; Kevin Castaño, Erik Lira, Moisés, Christian Tabó; Cristian Rotondi y Diber Cambindo.

LA NACION